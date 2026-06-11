MONO-X modernise l’informatique pour une innovation pilotée par l’IA

MONO-X est une société technologique basée au Japon et un IBM Business Partner qui aide les entreprises à moderniser leurs systèmes critiques tout en maintenant la continuité d’activité. Face à la demande accrue des clients en matière de migration vers le cloud et d’innovation pilotée par l’IA, MONO-X a reconnu la nécessité d’offrir une approche de modernisation plus agile, résiliente et durable aux entreprises qui exécutent des workloads IBM i.

De nombreux clients de MONO-X s’appuyaient sur une infrastructure sur site de longue date qui limitait leur agilité, nécessitait des opérations manuelles et compliquait de plus en plus le transfert de connaissances. Pour se moderniser, tout en préservant la valeur des actifs IBM i existants, les clients avaient besoin d’une base cloud sécurisée capable de réduire la complexité opérationnelle et de permettre une adoption plus rapide des technologies d’IA. Sans une telle approche, l’augmentation des coûts d’infrastructure et des risques opérationnels pourrait entraver l’innovation et la croissance future.