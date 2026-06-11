MONO-X modernise l’informatique pour une innovation pilotée par l’IA

Grâce à IBM Cloud et Power Virtual Server, MONO-X réduit les coûts et renforce la résilience pour accélérer l’adoption de l’IA
MONO-X est une société technologique basée au Japon et un IBM Business Partner qui aide les entreprises à moderniser leurs systèmes critiques tout en maintenant la continuité d’activité. Face à la demande accrue des clients en matière de migration vers le cloud et d’innovation pilotée par l’IA, MONO-X a reconnu la nécessité d’offrir une approche de modernisation plus agile, résiliente et durable aux entreprises qui exécutent des workloads IBM i.
De nombreux clients de MONO-X s’appuyaient sur une infrastructure sur site de longue date qui limitait leur agilité, nécessitait des opérations manuelles et compliquait de plus en plus le transfert de connaissances. Pour se moderniser, tout en préservant la valeur des actifs IBM i existants, les clients avaient besoin d’une base cloud sécurisée capable de réduire la complexité opérationnelle et de permettre une adoption plus rapide des technologies d’IA. Sans une telle approche, l’augmentation des coûts d’infrastructure et des risques opérationnels pourrait entraver l’innovation et la croissance future.
MONO-X s’est associé à IBM pour proposer une approche de modernisation du cloud hybride basée sur IBM Cloud et IBM Power Virtual Server. S’appuyant sur cette architecture, MONO-X a développé PVS One, un service géré conçu pour absorber la complexité d’IBM Cloud et offrir aux clients une transition simplifiée et à forte valeur ajoutée depuis leurs environnements IBM i sur site vers le cloud.
En utilisant IBM Cloud comme couche d’intégration et Power® Virtual Server comme infrastructure de base, MONO-X a permis aux clients d’automatiser les workloads manuelles, d’améliorer la durabilité opérationnelle et de renforcer la résilience des systèmes. La solution favorise également le développement moderne en intégrant IBM watsonx Orchestrate, ce qui permet à des agents IA tels que IBM Bob de gagner en autonomie. En permettant une intégration transparente entre les systèmes basés sur COBOL et les services d’IA modernes, MONO-X a démontré comment héritage et innovation peuvent coexister au sein d’une architecture unique et prête pour l’avenir.
Grâce à l’environnement cloud hybride fourni par PVS One, les clients de MONO-X ont obtenu des améliorations mesurables en termes de rentabilité, de fiabilité et de rapidité d’innovation. Les coûts de centre de données ont été réduits à environ 20 % par rapport aux niveaux précédents, tandis que le temps de fonctionnement du système a dépassé les 99 %, renforçant la fiabilité des opérations critiques pour l’entreprise.
Les environnements de développement des agents IA peuvent désormais être provisionnés en deux heures environ, contre près de trois mois dans les environnements sur site traditionnels. La solution a également permis d’automatiser davantage les opérations, d’améliorer le transfert de connaissances et d’accélérer les cycles de modernisation. Ainsi, les clients peuvent préserver la valeur de leurs actifs IBM i tout en intégrant rapidement les technologies d’IA dans leurs systèmes clés, s’assurant ainsi une croissance durable et une transformation digitale continue.
MONO-X est une société technologique basée au Japon, spécialisée dans la transformation numérique des entreprises et la modernisation des systèmes centraux. Fidèle à sa philosophie « Rewrite the Standard », l’entreprise modernise les systèmes critiques grâce à la migration vers le cloud, aux logiciels autonomes et aux solutions pilotées par l’IA.
IBM Cloud et IBM Bob aident les entreprises à moderniser leurs applications, à automatiser leurs workflows et à étendre l’IA dans toute l’entreprise. En combinant la flexibilité du cloud hybride et les capacités des agents d’IA, les entreprises peuvent réduire la complexité, accélérer l’innovation et tirer une valeur inédite de leurs systèmes existants.
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Les exemples présentés ne sont donnés qu’à titre d’illustration. Les résultats réels peuvent varier d’un client à l’autre en fonction de la configuration et des conditions.