Ce cadre de services Data Quality for AI (ou DQAI) fournit tous les outils permettant aux développeurs de modèles et aux data scientists de mettre en œuvre un programme formalisé et systématique de préparation des données, l'étape préliminaire et la plus longue du cycle de vie du développement du modèle. Ce cadre convient aux données préparées pour des tâches de classification ou de régression supervisées. Il comprend les logiciels nécessaires pour :



— mettre en œuvre des contrôles de qualité,

— exécuter des mesures correctives,

— générer des rapports d'audit,

— automatiser tout ce qui précède.



Bien que la canalisation des tâches soit essentielle pour l'évolutivité et la reproductibilité, les capacités incluses peuvent également être utilisées pour l'exploration de données personnalisées et l'amélioration des modèles guidée par l'homme. L'utilisation des services inclus peut être productive à n'importe quel stade du cycle de développement du modèle, l'offre est conçue pour être particulièrement utile au début du traitement des données, au stade de la préparation des données.



En plus de tout ce qui peut être accompli sur les sources de données originales, il existe des méthodes qui, à partir d'un ensemble de données d'entrée, peuvent aider à synthétiser de nouvelles données - soit pour les compléter, soit pour les remplacer - en apprenant les contraintes dans les données originales ou en les faisant spécifier par un développeur. Cela peut être utile lorsque des questions réglementaires ou contractuelles interdisent l'utilisation directe des données dans un effort de modélisation, lorsqu'il est souhaitable d'explorer des ensembles de données avec des contraintes différentes, ou lorsqu'un plus grand nombre de données est nécessaire pour la formation.



Cette offre est adaptée à l'utilisation de données tabulaires et de séries chronologiques, et de nouvelles modalités de prise en charge sont en cours de développement.