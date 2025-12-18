IBM Master Data Management (MDM) est une plateforme infusée d'IA et native dans le nuage qui unifie et régit les données dans tous les domaines. Elle élimine les silos de données, crée une source d’information unique et utilise le machine learning pour la résolution des entités et la découverte des relations. Avec un déploiement flexible (SaaS, sur site, hybride), des interfaces low-code et des API ouvertes, IBM MDM fournit des données fiables pour accélérer la transformation numérique et prendre des décisions en toute confiance.