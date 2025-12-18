IBM Master Data Management

Unifiez vos données à travers les silos en une source d'information unique. Gouvernez, enrichissez et opérationnalisez les données de référence pour alimenter les décisions, l'IA et la conformité à l’échelle.

Fournissez et générez des informations plus rapidement grâce à Master Data 

IBM Master Data Management (MDM) est une plateforme infusée d'IA et native dans le nuage qui unifie et régit les données dans tous les domaines. Elle élimine les silos de données, crée une source d’information unique et utilise le machine learning pour la résolution des entités et la découverte des relations. Avec un déploiement flexible (SaaS, sur site, hybride), des interfaces low-code et des API ouvertes, IBM MDM fournit des données fiables pour accélérer la transformation numérique et prendre des décisions en toute confiance.
Avantages
Correspond à et gère les données multi-domaines

Combine intelligemment les enregistrements associés pour créer des vues précises et unifiées des clients, des entreprises, des sites et plus encore, en aidant nos clients à développer leur base de données.
Fournit des données fiables et précises pour l’IA et les opérations critiques

Propose une solution MDM opérationnelle en tant que service, sur cloud et sur site, fournissant des données adaptées aux besoins de l'entreprise pour des cas d’utilisation efficaces de l'IA et pour alimenter les opérations quotidiennes.
Augmenter la productivité et accélérer la prise de décision

Offrez à vos équipes un accès rapide et sécurisé à des données de référence fiables et en temps quasi réel. IBM MDM permet aux organisations de charger, de publier et de configurer des données grâce à des outils no-code intuitifs, éliminant ainsi les goulots d'étranglement techniques.

Les défis que nous résolvons

Eliminez les silos de données

Utilise le matching basé sur le ML pour unifier les données entre les silos, créant ainsi des vues fiables à 360° des entités.

 Démêler les relations de données complexes

Identifie et gère les relations entre entités afin de construire des vues complètes et connectées.

 Mettre en œuvre la gouvernance des données

Fournit des outils de gestion intégrés avec des pistes d'audit et des conseils de ML pour les décisions d'appariement.

 Déployer avec évolutivité et performances

Architecture évolutive basée sur le SaaS, optimisée pour la rapidité et l'agilité.

Conçue pour l'ère de l'IA

IBM Master Data Management intègre l'intelligence artificielle directement à votre base de données. Son machine learning intégré améliore en permanence la précision et permet aux utilisateurs professionnels de gérer, d'affiner et de maintenir facilement des informations précises, complètes et fiables au sein de l'entreprise. IBM MDM transforme les données statiques en un actif vivant et apprenant qui accélère l’automatisation intelligente et la prise de décision assurée.
Correspondances basées sur le ML

Recherche et fusionne automatiquement les enregistrements liés entre les systèmes à l'aide de modèles de machine learning formés. Réduit les doublons, améliore la qualité des données et s'adapte à l'évolution des modèles au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données.
Une base solide pour l’IA

Fournit des données de référence cohérentes et gouvernées pour alimenter l'analytique, l'automatisation et la prise de décision fondée sur les données dans toute l'entreprise.

