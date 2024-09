IBM Product Master (anciennement IBM InfoSphere® Master Data Management Collaborative Edition) offre des fonctions fiables de gestion des informations produit (PIM) et des fonctions collaboratives de gestion de données de référence (MDM). Il crée un répertoire précis et à jour des informations sur les produits et services qui peuvent être utilisées dans les entreprises pour faciliter la mise en place de initiatives commerciales stratégiques. IBM Product Master regroupe les informations provenant de tout système en amont, applique les processus métier afin de garantir l'exactitude et la cohérence des données, et synchronise les informations fiables avec les systèmes en aval.

IBM Product Master aide les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle, à gérer la conformité et à effectuer la transformation numérique basée sur les données.