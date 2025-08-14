Services cloud gérés

Découvrez comment des responsables informatiques visionnaires s’appuient sur l’IA et l’automatisation pour gérer l’informatique de manière autonome
Comment aider l’informatique à s’autogérer
Accélérez vos performances grâce à l’expertise d’IBM en cloud hybride et en IA

IBM Consulting fournit des solutions informatiques innovantes et de haute qualité pour répondre aux besoins de ses clients, notamment des services de gestion du cloud hybride dans un environnement multicloud, associés à des technologies qui soutiennent leurs objectifs et accélèrent leur transition vers le cloud, ce qui libère ainsi tout le potentiel de leurs investissements. 

Les entreprises peuvent relever les défis liés à l’adoption de l’IA générative grâce à une stratégie de cloud hybride bien définie. Maximisez vos résultats métier et développez vos capacités d’IA avec une approche du cloud qui se veut hybride dès la conception.
Fonctionnalités Gestion de l’infrastructure cloud

Des services optimisés par l’IA afin de gérer tous les types de cloud, qu’il soit privé, public ou hybride. Avec des fonctionnalités FinOps intégrées pour optimiser vos ressources cloud et renforcer la sécurité de vos environnements. 

 En savoir plus sur les services d’ingénierie de plateforme Gestion des applications

Atteignez les niveaux de performance et de disponibilité souhaités, maîtrisez la prolifération des applications et offrez des expériences de transformation aux applications et aux utilisateurs, sur site ou dans le cloud public.

 En savoir plus sur les services de gestion des applications AIOps

Exploitez l’IA générative et le machine learning pour gérer des flux de valeur informatique étroitement alignés sur les résultats métier. Gérez vos systèmes informatiques de manière autonome grâce à des solutions prescriptives permettant à vos équipes de se concentrer en temps réel sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

 Découvrez IBM Consulting AIOps
Cas d’utilisation
Modernisez continuellement le cloud

Partenaire privilégié d’AWS (Amazon Web Services) Cloud, de Microsoft Azure, de Google Cloud et d’IBM Cloud, nous vous aidons à migrer, développer et gérer chacune de vos applications sur la plateforme de votre choix.
Réduisez les coûts opérationnels

Nos services de gestion apportent une efficacité opérationnelle qui réduit les coûts et mettent en place des processus métier intelligents en intégrant les données, l’IA et l’automatisation avancée.
Renforcez votre visibilité, votre sécurité et votre résilience

Notre plateforme de gestion multicloud intégrée offre une vue unifiée, améliorant à la demande la visibilité de bout en bout dans l’environnement cloud hybride, pour un meilleur contrôle de vos processus métier.
Co-créez avec IBM Garage
Imaginez, développez, mesurez, itérez et étendez les solutions de façon fluide grâce à notre cadre de design thinking de bout en bout et à nos pratiqu3es agiles et DevOps. Accélérez la création de valeur et adoptez des technologies révolutionnaires grâce au partenariat entre votre équipe et un ensemble pluridisciplinaire d'experts IBM dans les domaines des affaires, de la conception et de la technologie.

En savoir plus Discutez avec un spécialiste IBM Garage
En pleine adversité, les équipes CLS et IBM ont réellement collaboré de façon étroite. Des deux côtés, les personnes impliquées ont fait preuve d’un dévouement exceptionnel. Ritesh Gadhiya Responsable des demandes de règlement CLS Lire le témoignage de CLS
Comment le cloud hybride et la transformation numérique renforcent la résilience d’un secteur confronté à des risques Lire le rapport
Maîtriser le cloud hybride
Comprendre les 5 défis courants à relever pour générer de la valeur dans les parcours de cloud hybride.
Optimiser votre transformation numérique
IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation est une plateforme conçue spécifiquement pour aider les entreprises à accélérer l’adoption des plateformes cloud, avec des workloads et des résultats cohérents et prévisibles, afin de naviguer en toute confiance.
L’alternative du cloud profond
Comment le fait d’aller au-delà de l’infrastructure cloud classique vous permet de franchir de nouveaux niveaux de performance.
Rencontrez nos experts Egle Menezes
Associée principale et responsable internationale des services personnalisés de gestion des données, Egle est reconnue pour son leadership dans les domaines des services et technologies informatiques, des services de conseil et de la direction de projets complexes.
Joseph Msays
Directeur mondial associé au sein du département IBM des Services d’applications cloud d’entreprise, Joseph accompagne les clients et leurs équipes informatiques dans la gestion de l’ensemble du cycle de vie des applications tout en dégageant de la valeur et en réinventant l’entreprise.
Luiggi Masello
Associé principal et responsable international du département IBM des Services personnalisés d’AMS et de gestion des données, Luiggi aide les clients à transformer leur portefeuille numérique, cloud et d’applications afin d’optimiser leurs résultats.
Solutions connexes Développement d’applications cloud

L’utilisation d’une stratégie de développement cloud native permet d’accélérer l’innovation à moindre coût, de réduire les délais de mise sur le marché et d’augmenter les revenus en s’appuyant sur des plateformes multicloud hybrides, ouvertes et sécurisées.

 En savoir plus Migration et modernisation des applications

Notre méthodologie de modernisation des applications, optimisée par Red Hat, vous aide à migrer vers le cloud et à moderniser vos applications de manière fluide, sécurisée, rentable et agile.

 En savoir plus IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

Une plateforme basée sur l’intelligence artificielle, spécialement conçue pour aider les entreprises à accélérer leur adoption du cloud avec des résultats cohérents et prévisibles, afin de naviguer en toute confiance.

 En savoir plus Stratégie et architecture de cloud hybride

Nous travaillons avec vous pour déterminer la bonne stratégie en matière de cloud, de modèle d’exploitation, de feuille de route et de partenariats dans l’écosystème en combinant notre profonde expertise du secteur et nos connaissances technologiques dans un environnement multi-cloud.

 En savoir plus Solutions IBM Red Hat

Découvrez comment IBM et Red Hat peuvent améliorer la productivité et les niveaux de service, optimiser les résultats métier et réaliser les économies attendues de votre fournisseur de services cloud gérés.

 En savoir plus IBM Cloud Native Academy

Formez-vous aux technologies cloud natives, à DevOps et au déploiement cloud grâce à notre plateforme de formation pratique en autonomie, couvrant à la fois le cloud public et privé.

 Découvrir l’IBM Cloud Native Academy
Étapes suivantes
Carrières chez IBM Consulting

Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.

 Voir les opportunités de carrière Partenariat avec IBM 

Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions cloud innovantes, nos offres promotionnelles, nos tarifs et nos ressources.

 Rejoindre IBM Partner Plus Accéder à la page des ressources IBM Consulting

Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de leadership éclairé pour vous aider à développer votre entreprise.

 En savoir plus