Services cloud gérés

IBM Consulting fournit des solutions informatiques innovantes et de haute qualité pour répondre aux besoins de ses clients, notamment des services de gestion du cloud hybride dans un environnement multicloud, associés à des technologies qui soutiennent leurs objectifs et accélèrent leur transition vers le cloud, ce qui libère ainsi tout le potentiel de leurs investissements.
Les entreprises peuvent relever les défis liés à l’adoption de l’IA générative grâce à une stratégie de cloud hybride bien définie. Maximisez vos résultats métier et développez vos capacités d’IA avec une approche du cloud qui se veut hybride dès la conception.
Des services optimisés par l’IA afin de gérer tous les types de cloud, qu’il soit privé, public ou hybride. Avec des fonctionnalités FinOps intégrées pour optimiser vos ressources cloud et renforcer la sécurité de vos environnements.
Atteignez les niveaux de performance et de disponibilité souhaités, maîtrisez la prolifération des applications et offrez des expériences de transformation aux applications et aux utilisateurs, sur site ou dans le cloud public.
Exploitez l’IA générative et le machine learning pour gérer des flux de valeur informatique étroitement alignés sur les résultats métier. Gérez vos systèmes informatiques de manière autonome grâce à des solutions prescriptives permettant à vos équipes de se concentrer en temps réel sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Partenaire privilégié d’AWS (Amazon Web Services) Cloud, de Microsoft Azure, de Google Cloud et d’IBM Cloud, nous vous aidons à migrer, développer et gérer chacune de vos applications sur la plateforme de votre choix.
Nos services de gestion apportent une efficacité opérationnelle qui réduit les coûts et mettent en place des processus métier intelligents en intégrant les données, l’IA et l’automatisation avancée.
Notre plateforme de gestion multicloud intégrée offre une vue unifiée, améliorant à la demande la visibilité de bout en bout dans l’environnement cloud hybride, pour un meilleur contrôle de vos processus métier.
Imaginez, développez, mesurez, itérez et étendez les solutions de façon fluide grâce à notre cadre de design thinking de bout en bout et à nos pratiqu3es agiles et DevOps. Accélérez la création de valeur et adoptez des technologies révolutionnaires grâce au partenariat entre votre équipe et un ensemble pluridisciplinaire d'experts IBM dans les domaines des affaires, de la conception et de la technologie.
L’utilisation d’une stratégie de développement cloud native permet d’accélérer l’innovation à moindre coût, de réduire les délais de mise sur le marché et d’augmenter les revenus en s’appuyant sur des plateformes multicloud hybrides, ouvertes et sécurisées.
Notre méthodologie de modernisation des applications, optimisée par Red Hat, vous aide à migrer vers le cloud et à moderniser vos applications de manière fluide, sécurisée, rentable et agile.
Une plateforme basée sur l’intelligence artificielle, spécialement conçue pour aider les entreprises à accélérer leur adoption du cloud avec des résultats cohérents et prévisibles, afin de naviguer en toute confiance.
Nous travaillons avec vous pour déterminer la bonne stratégie en matière de cloud, de modèle d’exploitation, de feuille de route et de partenariats dans l’écosystème en combinant notre profonde expertise du secteur et nos connaissances technologiques dans un environnement multi-cloud.
Découvrez comment IBM et Red Hat peuvent améliorer la productivité et les niveaux de service, optimiser les résultats métier et réaliser les économies attendues de votre fournisseur de services cloud gérés.
Formez-vous aux technologies cloud natives, à DevOps et au déploiement cloud grâce à notre plateforme de formation pratique en autonomie, couvrant à la fois le cloud public et privé.
Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.
Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions cloud innovantes, nos offres promotionnelles, nos tarifs et nos ressources.
Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de leadership éclairé pour vous aider à développer votre entreprise.