Même si, après tous les tests et toutes les répétitions, l’équipe était convaincue qu’elle pouvait passer à la transition finale vers la phase de production, une certaine nervosité était palpable.

« Même si vous êtes bien préparé, vous ne savez jamais vraiment ce qui va se passer le jour du lancement », explique M. Gadhiya. « L’équipe s’était beaucoup investie dans le projet, et elle voulait suivre chaque minute de la transition. Nous avons donc mis en place une salle de contrôle virtuelle en direct accessible à tout le monde pour suivre les progrès. »

En fait, les inquiétudes étaient totalement inutiles. Seuls quelques problèmes mineurs sont survenus, ils ont été résolus rapidement, et la transition a été un succès total.

« Nous avons été agréablement surpris par la fluidité du processus », explique M. Gadhiya. « Dans le secteur des infrastructures dédiées aux marchés financiers, nous sommes probablement la première entreprise à tenter un projet de modernisation de cette ampleur. Et avec IBM, nous avons montré que ce genre de changement était possible. »

La nouvelle plateforme de CLS réduit les risques en supprimant les middlewares existants au profit d’une solution flexible et standardisée, avec des composants faiblement couplés qui facilitent le développement, les tests et la gestion indépendante. Elle contribuera à accélérer le développement de nouveaux produits et services et permettra à CLS de conserver sa position d’innovateur sur les marchés Forex.

La plateforme offre également des capacités de contrôle améliorées pour la performance, la capacité et la sécurité, elle permet l’automatisation des tâches de gestion du système qui étaient auparavant manuelles et augmente la résilience globale. Par exemple, en cas d’interruption, CLS sera en mesure de reprendre les opérations en respectant l’objectif de temps de reprise (RTO) de deux heures spécifié par les « Principles of Financial Markets Infrastructure » (principes pour l’infrastructure des marchés financiers).

M. Gadhiya conclut : « L’achèvement de la convergence marque le début d’une nouvelle ère pour CLS et nous fournit une plateforme moderne et unique que nous pouvons utiliser pour créer et exécuter plusieurs services et développer de nouvelles initiatives. En facilitant la croissance et l’évolution de nos systèmes, nous sommes en meilleure position pour proposer de nouvelles offres sur le marché et aider nos partenaires à réduire encore plus efficacement les risques liés aux règlements. »