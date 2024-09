En pleine transformation numérique, les établissements de santé doivent s’efforcer d’unifier les systèmes, les politiques et les processus fragmentés afin d’améliorer les résultats pour les patients, la conformité aux réglementations et l’efficacité globale. Ils doivent en même temps se préparer à l’évolution du secteur pour améliorer tant leur compétitivité que l’expérience des employés et des patients, mais aussi pour augmenter leurs revenus.

Dotés d’une expertise sectorielle approfondie et d’une approche globale, les conseillers IBM spécialisés dans le secteur de la santé servent de guides expérimentés pour aider à concevoir et à implémenter des programmes réussis, depuis l’amélioration des performances et la gestion des ressources jusqu’à l’expérience des patients. Notre équipe dédiée au conseil pour le secteur de la santé peut aider à élaborer une feuille de route technologique permettant de répondre aux besoins urgents et aux exigences émergentes. En développant des stratégies intelligentes et flexibles à la fois pour la technologie et les processus, nous pouvons vous aider à dépasser les attentes actuelles et à faire l’expérience d’une véritable transformation opérationnelle.