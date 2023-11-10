Réduire la charge administrative dans le secteur des soins de santé grâce à l'IA et à l'interopérabilité

Chaque jour, des dizaines de milliers de patients recherchent des traitements pour des pathologies nouvelles ou existantes. En coulisses, un réseau complexe d’informations sur les dossiers de santé, les prestations sociales, la couverture, l’éligibilité, l’autorisation et d’autres aspects joue un rôle crucial dans le type de traitement médical que les patients recevront et le montant qu’ils devront dépenser en médicaments sur ordonnance. Cela signifie que de grandes quantités de données sont produites, stockées et échangées chaque seconde. Or, le manque de cohérence dans la mise en œuvre des normes d’interopérabilité relatives aux données de santé entraîne des insuffisances et des lacunes dans l’accès à ces données entre les patients, les professionnels de santé et les organismes de remboursement. Aux États-Unis, ces carences contribuent à l’augmentation du gaspillage dans le système de santé (lien externe à ibm.com) et à la difficulté de fournir des soins de qualité à un coût raisonnable.

Depuis plus de 20 ans (lien externe à ibm.com), le débat sur la manière de relever ce défi imprègne le secteur sans qu’une solution claire ait été trouvée. En 2020, les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ont publié une règle (lien externe à ibm.com) pour les systèmes de santé selon laquelle les patients, les prestataires et les organismes de remboursement doivent pouvoir échanger facilement des informations. Cette règle définit comment favoriser la fluidité des échanges entre les organismes de remboursement et les établissements de santé, ce qui permet de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux cas d’utilisation. Depuis 2021, les organismes de remboursement, qui fixent les tarifs des services, collectent les paiements, traitent les demandes de remboursement et paient les professionnels de santé, doivent respecter les exigences d’interopérabilité définies en 2020. Ces exigences permettent l’échange de données importantes entre les organismes de remboursement et les professionnels de santé.

L’établissement d’un cadre d’interopérabilité clair est fondamental pour permettre la simplification administrative (lien externe à ibm.com), l’une des cinq dispositions de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) américaine de 1996. Cette disposition vise à réduire les formalités administratives et à rationaliser les processus opérationnels dans l’ensemble du système de soins de santé, en tirant parti de la technologie pour économiser du temps et de l’argent. Étant donné que 63 % des médecins présentent des signes d’épuisement professionnel (lien externe à ibm.com) et que 47 % des cliniciens prévoient de quitter leur emploi dans les deux ou trois prochaines années (lien externe à ibm.com), cette disposition ne pourrait pas être plus opportune et pertinente qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Associée à l’intelligence artificielle (IA), une plateforme de données de santé interopérables peut apporter l’un des changements les plus transformateurs de l’histoire du secteur de la santé aux États-Unis, en passant d’un système dans lequel les événements sont compris et mesurés en jours, en semaines ou en mois à un écosystème interconnecté en temps réel.