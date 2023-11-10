Réduire la charge administrative dans le secteur des soins de santé grâce à l'IA et à l'interopérabilité

Chaque jour, des dizaines de milliers de patients recherchent des traitements pour des pathologies nouvelles ou existantes. En coulisses, un réseau complexe d’informations sur les dossiers de santé, les prestations sociales, la couverture, l’éligibilité, l’autorisation et d’autres aspects joue un rôle crucial dans le type de traitement médical que les patients recevront et le montant qu’ils devront dépenser en médicaments sur ordonnance. Cela signifie que de grandes quantités de données sont produites, stockées et échangées chaque seconde. Or, le manque de cohérence dans la mise en œuvre des normes d’interopérabilité relatives aux données de santé entraîne des insuffisances et des lacunes dans l’accès à ces données entre les patients, les professionnels de santé et les organismes de remboursement. Aux États-Unis, ces carences contribuent à l’augmentation du gaspillage dans le système de santé (lien externe à ibm.com) et à la difficulté de fournir des soins de qualité à un coût raisonnable.
Depuis plus de 20 ans (lien externe à ibm.com), le débat sur la manière de relever ce défi imprègne le secteur sans qu’une solution claire ait été trouvée. En 2020, les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ont publié une règle (lien externe à ibm.com) pour les systèmes de santé selon laquelle les patients, les prestataires et les organismes de remboursement doivent pouvoir échanger facilement des informations. Cette règle définit comment favoriser la fluidité des échanges entre les organismes de remboursement et les établissements de santé, ce qui permet de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux cas d’utilisation. Depuis 2021, les organismes de remboursement, qui fixent les tarifs des services, collectent les paiements, traitent les demandes de remboursement et paient les professionnels de santé, doivent respecter les exigences d’interopérabilité définies en 2020. Ces exigences permettent l’échange de données importantes entre les organismes de remboursement et les professionnels de santé.
L’établissement d’un cadre d’interopérabilité clair est fondamental pour permettre la simplification administrative (lien externe à ibm.com), l’une des cinq dispositions de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) américaine de 1996. Cette disposition vise à réduire les formalités administratives et à rationaliser les processus opérationnels dans l’ensemble du système de soins de santé, en tirant parti de la technologie pour économiser du temps et de l’argent. Étant donné que 63 % des médecins présentent des signes d’épuisement professionnel (lien externe à ibm.com) et que 47 % des cliniciens prévoient de quitter leur emploi dans les deux ou trois prochaines années (lien externe à ibm.com), cette disposition ne pourrait pas être plus opportune et pertinente qu’elle ne l’est aujourd’hui.
Associée à l’intelligence artificielle (IA), une plateforme de données de santé interopérables peut apporter l’un des changements les plus transformateurs de l’histoire du secteur de la santé aux États-Unis, en passant d’un système dans lequel les événements sont compris et mesurés en jours, en semaines ou en mois à un écosystème interconnecté en temps réel.
En termes simples, un écosystème de santé où toutes les parties prenantes peuvent facilement échanger des informations permet aux organismes payeurs et aux prestataires de mieux collaborer pour fournir des soins de qualité et rentables. Le ROI résultant du gain d’efficacité, de la réduction des dépenses médicales inutiles et de l’amélioration des scores d’expérience des membres peut se chiffrer en centaines de millions pour un organisme payeur de taille moyenne comptant 3 millions de membres.
La réalisation des avantages du business case peut toutefois s’avérer compliquée pour les parties prenantes de l’écosystème de soins de santé, surtout compte tenu du nombre d’exigences et de normes qui doivent être évaluées et respectées, dont la mise en œuvre de la norme Fast Healthcare Interoperability Ressources (FHIR) relative à l’échange d’informations sur les soins de santé. CMS reconnaît l’importance de la FHIR dans l’amélioration de l’interopérabilité et des normes nationales pour réduire la charge administrative (lien externe à ibm.com).
Alors que les professionnels de santé et les organismes payeurs évaluent indépendamment les capacités, la maturité et les modèles architecturaux nécessaires à l’adoption de la norme FHIR, ainsi que le coût de la mise en œuvre et l’impact de cette adoption sur les processus métier et l’analytique actuels, IBM constate des taux d’adoption variables et des modèles de mise en œuvre d’architecture d’entreprise très différents dans le secteur.
Selon nous, pour atteindre les objectifs fixés par CMS et d’autres entités, il faut un cadre d’exigences flexible et modulaire qui permette d’abord d’intégrer les données provenant de sources de santé disparate, puis de mettre en conformité, de standardiser et de relier ces informations dans un format canonique commun. Ensuite, les données sont mises à la disposition des consommateurs en aval dans un format standardisé via des API. C’est ce que montre le graphique ci-dessous, où chaque couche ou « anneau » prend en charge une nouvelle gamme de cas d’utilisation, d’extension des données et de nouvelles technologies.
L’anneau 1 est la base de la plateforme d’interopérabilité et fournit les capacités nécessaires pour ingérer, standardiser et intégrer les données provenant de sources disparates afin de créer le dossier patient longitudinal initial (LPR). Cet « anneau » de la solution comprend des composants clés pour l’acquisition des données, la standardisation des termes, l’appariement des patients (gestion des données maîtresses) et la conservation des données au format FHIR.
Le niveau 2 élargit les capacités de la plateforme de données FHIR afin de permettre le calcul des échanges de données pour les mesures de qualité (DEQM). Ces capacités sont nécessaires pour établir l’attribution des patients, identifier ceux présentant des lacunes en matière de soins et mettre à jour leur traitement en prenant les mesures nécessaires pour remédier aux risques et aux lacunes en matière de soins. Cela permet également d’insérer des informations exploitables et des mises à jour du traitement directement dans le flux de soins du prestataire au sein du dossier de santé électronique (EMR).
Le niveau 3 utilise les capacités des niveaux 1 et 2, dont les capacités d’intégration des données de la plateforme pour la normalisation terminologique et la mise en correspondance des individus. Cela permet de briser les silos existants dans le système de santé américain, c’est-à-dire la santé physique d’un côté, et la santé comportementale de l’autre. La norme FHIR favorise la fusion de ces deux silos et permet de mieux comprendre l’état de santé, les objectifs, les besoins en matière de soins et la situation socio-économique des patients. Il en résulte la possibilité d’élaborer un plan de soins qui répond aux besoins de la « personne dans son ensemble ».
L’anneau 4 soutient les cinq dispositions clés visant à améliorer l’échange d’informations de santé afin de garantir l’accès approprié et nécessaire aux dossiers de santé complets pour les patients, les professionnels de santé et les organismes payeurs, y compris l’automatisation des processus actuellement manuels qui bénéficieraient grandement des nouvelles technologies comme l’IA. Ces dispositions sont énoncées dans la règle proposée par CMS (lien externe à ibm.com), intitulée « Amélioration de l’interopérabilité et des processus d’autorisation préalable » (CMS-0057-P).
L’étape suivante, qui est aussi l’une des plus importantes dans le processus d’interopérabilité, consiste à exploiter les données afin de fournir des soins aux patients plus rentables et de meilleure qualité, sans créer de complexité administrative inutile.
C’est pourquoi l’interopérabilité est cruciale en vue de transformer l’autorisation préalable, un processus mis en œuvre par les organismes de remboursement de soins de santé dans le cadre de programmes de gestion de l’utilisation qui portent sur les actes médicaux et les médicaments coûteux, où les professionnels de santé doivent démontrer que les soins prodigués aux patients sont à la fois médicalement nécessaires et conformes aux dernières directives cliniques de qualité fondées sur des preuves. Pour y parvenir sans nuire aux soins prodigués aux patients, les organismes de remboursement et les professionnels de santé doivent échanger des informations en temps réel.
Cependant, l’adoption incohérente des normes d’interopérabilité dans le secteur de la santé, combinée à l’épuisement professionnel des médecins et à l’incidence des effets indésirables dus aux retards dans l’obtention des autorisations nécessaires pour fournir les soins requis, est source de tensions entre les patients, les organismes de remboursement, les prestataires et les organismes de réglementation.
Cela a également conduit à une prolifération de solutions ponctuelles sur le marché, repoussant les limites de l’innovation. Beaucoup de ces solutions tirent parti de l’IA, en particulier du machine learning (ML) et du traitement automatique du langage naturel (NLP) pour offrir des workflows intelligents capables d’automatiser le processus de validation de la nécessité médicale et de la conformité aux directives de qualité clinique à partir des données cliniques des patients extraites de documents envoyés par des professionnels de santé ou grâce à l’interopérabilité avec les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME). L’introduction de l’IA générative permet de pousser ce modèle de solution un cran plus loin, notamment grâce à sa capacité à mieux traiter les données non structurées.
En définitive, même si les technologies et les normes d’interopérabilité permettent un échange d’informations en temps réel pour automatiser l’autorisation préalable, leur valeur reste entravée par des défis fondamentaux liés à la manière dont les données cliniques sont saisies et stockées, ainsi qu’à la manière dont les critères de nécessité médicale et les directives de qualité clinique sont créés et stockés.
Transformer l’interopérabilité et l’autorisation préalable de bout en bout est plus facile à dire qu’à faire. Les organismes payeurs et les prestataires doivent disposer de la combinaison adéquate de personnes, de processus et de technologies pour y parvenir. Dans un environnement où les ressources sont limitées et les enjeux élevés, il est indispensable de s’associer à un intégrateur de systèmes et de processus qui possède les capacités étendues d’IBM.
C’est pourquoi IBM a développé une stratégie complète pour accompagner ses clients du secteur de la santé vers une transformation numérique véritablement intégrée, en alliant les meilleures solutions du marché à notre expertise différenciée en matière de technologie et de conseil.
L’un des aspects qui rend IBM unique est notre capacité à tirer parti des investissements existants de nos clients dans les technologies IBM et de nos capacités de développement logiciel de classe mondiale permettant de combler les lacunes qui ne sont pas disponibles en tant que solutions standard. Nos clients bénéficient ainsi d’avantages qui allient la puissance d’IBM, la technologie et le conseil, depuis la phase de consultation jusqu’à la mise en œuvre et l’exploitation.
Découvrez les informations et actions que les dirigeants peuvent utiliser pour accélérer et étendre de manière responsable l’adoption de l’IA générative dans l’entreprise.
Découvrez pourquoi partager et sécuriser les données des patients nécessite de repenser les systèmes de santé.
Découvrez pourquoi l’UHCW NHS Trust s’associe à IBM Consulting et à son partenaire commercial Celonis SE pour utiliser la technologie IBM watsonx.ai afin de livrer à des soins plus efficaces aux patients.
Transformez la santé grâce aux solutions avancées d’IBM, à ses plateformes sécurisées et à son automatisation robuste alimentée par l’IA.
IBM propose des services de conseil destinés au secteur de la santé pour aider ses clients à relever leurs défis et à améliorer la qualité des soins aux patients.
Les chatbots de santé intelligents conçus avec IBM watsonx Assistant fournissent des réponses cohérentes aux questions des patients et améliorent leur expérience.
Transformez la santé grâce aux solutions avancées d’IBM, à ses plateformes sécurisées et à son automatisation robuste alimentée par l’IA.