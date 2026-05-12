¿Qué es el análisis de escenarios hipotéticos?

A un nivel alto, el análisis hipotético funciona examinando los posibles cambios positivos o negativos en una o más variables. También se denominan suposiciones y pueden ser cambios menores o fluctuaciones importantes, según la situación.

Algunas de estas variables incluyen los ingresos totales, la pérdida de clientes, los gastos totales, el coste de los bienes vendidos (COGS), los impuestos, la inflación, los pasivos y los tipos de interés. Las organizaciones modernas deben tener en cuenta estos factores y más a la hora de desarrollar un plan de negocio.

El análisis de escenarios hipotéticos se realiza en un libro de Microsoft Excel, normalmente accediendo a la pestaña "Datos" y seleccionando la herramienta adecuada en el menú desplegable de análisis de hipótesis.

Las herramientas modernas de planificación y análisis financiero (FP&A) ofrecen una integración directa con las hojas de cálculo de Excel, lo que facilita a las organizaciones la limpieza y organización de sus datos, así como la conexión con los sistemas existentes, como los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). Estas herramientas también pueden incorporar IA en funciones de modelización financiera y herramientas de automatización financiera para agilizar el proceso de análisis.

A partir de ahí, los equipos de finanzas pueden elegir entre varias herramientas de análisis hipotético para crear escenarios:

Gestor de escenarios: esta función, accesible a través de un cuadro de diálogo, permite a los usuarios crear y guardar varios conjuntos de valores (escenarios) y comparar sus resultados. El gestor de escenarios crea diferentes escenarios sin tener que volver a escribir manualmente diferentes valores o comparaciones en paralelo de los mejores y peores escenarios.

Goal Seek: esta herramienta de análisis de escenarios hipotéticos consiste en un cálculo inverso de una fórmula para hallar el valor de entrada necesario en una celda variable con el fin de obtener un resultado específico. Por ejemplo, si el valor objetivo en las celdas de resultados es de 50 000 USD de beneficio, el equipo financiero puede utilizar Goal Seek para determinar la entrada necesaria. La entrada también puede representar cuántas unidades debe vender para alcanzar el objetivo.