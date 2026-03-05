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Operaciones de negocio

¿Qué es el análisis de escenarios?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 5 de marzo de 2026

Análisis de escenarios, definido

El análisis de escenarios es el proceso de evaluar posibles situaciones futuras y predecir resultados potenciales. Una empresa recurre al análisis de escenarios para examinar las posibles repercusiones de acontecimientos positivos y negativos, tanto aquellos que están bajo su control como los que no.

Esta técnica es esencial para la estrategia de inversión y las finanzas corporativas, ya que permite realizar evaluaciones detalladas de riesgos y una toma de decisiones basadas en datos. Navegar por la incertidumbre del futuro es algo a lo que todas las empresas deben enfrentarse. Con el análisis de escenarios, pueden tomar decisiones de planificación estratégica para explorar una variedad de posibles acontecimientos futuros, como la incertidumbre económica, las perturbaciones meteorológicas y la expansión de la línea de productos.

En lugar de basarse en una única previsión, el análisis de escenarios ofrece un abanico de resultados posibles, que van desde el mejor hasta el peor de los casos, dependiendo del análisis. El proceso también se considera una técnica de gestión de riesgos, ya que ayuda a las empresas a desarrollar planes de acción y contingencias para gestionar diversos futuros posibles.

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¿Por qué es importante el análisis de escenarios?

El análisis de escenarios ofrece a los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) de una organización una estrategia empresarial para afrontar cambios inesperados y repentinos. El proceso proporciona a los líderes de la empresa y a otros responsables de la toma de decisiones la información que necesitan para evaluar los riesgos potenciales y los factores clave, lo que conduce a decisiones más fundamentadas.

Al considerar una gama de resultados posibles, el análisis de escenarios mejora la previsión y la elaboración de presupuestos para los equipos de planificación financiera y las partes interesadas. El método demuestra el compromiso de la empresa con la proactividad y la conciencia del riesgo, especialmente en lo que respecta al flujo de caja y la rentabilidad del negocio. A veces, los grandes cambios son inevitables y el análisis de escenarios es una forma de fomentar la agilidad organizativa.

El método también se utiliza para evaluar el riesgo de diferentes decisiones empresariales, como la apertura de nuevas oficinas o la ampliación de una nueva línea de productos. Al realizar un análisis de escenarios, las empresas evitan lanzarse a una inversión sin pensarlo dos veces y, en su lugar, cuentan con análisis respaldados por datos que guían sus decisiones empresariales.

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Análisis de escenarios frente a planificación de escenarios

Aunque las organizaciones suelen utilizar ambos términos indistintamente, el análisis de escenarios y la planificación de escenarios cumplen funciones distintas dentro de la gestión estratégica. Ambos son procesos importantes; el análisis de escenarios es una herramienta de diagnóstico que utiliza datos cuantitativos, mientras que la planificación de escenarios es un proceso más amplio y creativo.

Las principales diferencias son las siguientes:

  • Enfoque cuantitativo frente a cualitativo: el análisis de escenarios se basa en gran medida en modelos matemáticos y datos estadísticos para predecir resultados. Sin embargo, la planificación de escenarios hace hincapié en la narración y en las perspectivas cualitativas para comprender cómo podrían entrecruzarse los cambios sociales, políticos y tecnológicos.
  • Alcance limitado frente a amplio: los analistas de datos suelen utilizar el análisis de escenarios para evaluar el impacto de un único cambio, como una subida de los tipos de interés. Los planificadores financieros utilizan la planificación de escenarios para prever el impacto de acontecimientos importantes, como una pandemia mundial o una transición energética repentina, en todo un sector.
  • Objetivo táctico frente a estratégico: el análisis de escenarios sirve de base para decisiones tácticas inmediatas, como establecer un presupuesto o fijar el precio de un producto. La planificación de escenarios orienta la estrategia de alto nivel, ayudando a los ejecutivos financieros a identificar nuevas oportunidades de mercado o amenazas existenciales con años de antelación.
  • Formato de salida: el producto o resultado del análisis de escenarios suele ser una hoja de cálculo o un gráfico de análisis de sensibilidad que muestra una serie de valores financieros. El resultado de la planificación de escenarios es un conjunto de narrativas futuras diferenciadas que esbozan posibles riesgos y estrategias.

Tipos de análisis de escenarios

Un análisis de escenarios suele constar de tres tipos de escenarios. También pueden clasificarse según su enfoque y difieren en función del horizonte temporal. Las organizaciones incorporarán una combinación de tipos de escenarios para prepararse ante una gama de futuros potenciales, incluyendo hipótesis sobre métricas de clientes, costes operativos, inflación y condiciones de mercado.

Hipótesis de base

El escenario base es el escenario medio basado en las hipótesis actuales. Este resultado es el más realista en un modelo de negocio y se utiliza como punto de referencia para comparar posibles escenarios. Por ejemplo, una empresa podría proyectar un crecimiento de los ingresos del 10 % basándose en las tendencias históricas, aunque su objetivo sea del 20 % (el mejor de los casos) o del 0 % (el peor de los casos).

En el peor de los casos

Este escenario es la proyección más pesimista posible y tiene en cuenta todos los riesgos negativos, analizándolos en función de su impacto máximo. Se utiliza habitualmente para la evaluación de riesgos y considera los peores escenarios posibles, como un colapso del mercado, un fallo total de las operaciones, el cambio climático o pérdidas financieras graves. Por ejemplo, si el lanzamiento de un producto de una empresa fracasa o se produce una recesión grave.

En el mejor de los casos

El escenario más favorable es el resultado proyectado ideal para alcanzar un objetivo concreto. Este escenario es una proyección muy favorable en la que se alinean todas las variables clave, lo que ayuda a la organización a identificar áreas de oportunidad. Un ejemplo es una empresa que prevé un alto crecimiento de las ventas y bajos costes operativos, a la vez que logra una elevada cuota de mercado. 

Análisis de múltiples escenarios

No hay restricción en cuanto al número de casos utilizados en el análisis de escenarios. Una organización puede considerar muchos escenarios con diferentes conjuntos de hipótesis. El único inconveniente de tener muchos casos posibles es que un mayor número de escenarios requiere más analistas, lo que puede llevar mucho tiempo.

Además, existen diferentes escenarios que sirven para fines más específicos:

  • Escenarios normativos: estos escenarios se basan en los resultados más probables y se construyen a partir de variables conocidas. Ayudan a las organizaciones a alinear la planificación y las prioridades con lo que parece más probable.
  • Escenarios extremos o casos límite: los analistas examinan los escenarios menos probables para poner a prueba la resiliencia de una organización y su capacidad para desarrollar y poner en marcha planes de contingencia.

Algunos se clasifican por enfoque, como los factores internos o externos:

  • Escenarios internos: este escenario se centra en diferentes factores que están bajo el control de la empresa. El escenario tiene en cuenta factores internos, como los niveles de personal, las iniciativas de la cadena de suministro y las mejoras operativas.
  • Escenarios externos: este tipo de escenario se centra en factores externos que escapan al control de la empresa. Tiene en cuenta factores como los cambios económicos y las tendencias actuales en tecnología como parte de los escenarios futuros.

Otros escenarios se clasifican según su duración:

  • Escenarios a corto plazo: este escenario suele abarcar un plazo de uno a tres años y se utiliza para la toma de decisiones inmediatas. Ayuda a las organizaciones a evaluar los impactos en un horizonte a corto plazo, como la volatilidad del mercado y los cambios en la cadena de suministro.
  • Escenarios a largo plazo: este escenario suele abarcar horizontes temporales de entre 10 y 30 años y se utiliza para cambios de gran alcance, como los cambios demográficos en la sociedad y las nuevas tecnologías como la IA agéntica y las capacidades de machine learning (ML).

¿Cómo funciona el análisis de escenarios?

El análisis de escenarios funciona como una prueba de resistencia para las organizaciones. El método es un puente entre la elaboración de presupuestos estáticos y la gestión dinámica de riesgos. Permite a los directores financieros (CFO) ir más allá de las estimaciones puntuales y demostrar cómo la volatilidad puede afectar a los resultados económicos.

Al aislar variables específicas, los analistas pueden determinar el grado de sensibilidad de un proyecto o una inversión ante los cambios en el entorno interno y externo. Este proceso va más allá de la simple previsión, ya que tiene en cuenta la incertidumbre a través de una gama de resultados discretos y basados en datos. A la hora de aplicar el análisis de escenarios, hay que seguir unos pasos generales.

1. Definir la cuestión

Comience con una exposición clara del problema. Identifique qué decisiones deben tomar los líderes y cuándo. Especifique el alcance, las limitaciones y las hipótesis, y deje claro quién es el responsable de las decisiones y quién influye en ellas. Explique por qué el problema es importante y relacione este con un impacto medible, como los ingresos, los costes, el riesgo o el cumplimiento. Defina el éxito de forma concreta y evite establecer objetivos vagos.

Los analistas también deben distinguir entre variables controlables e incontrolables para ayudar a garantizar la claridad sobre dónde existe flexibilidad. Confirme la alineación con la estrategia y los valores de la empresa. Mantenga la definición breve. Una exposición del problema bien centrada guía el análisis, evita la desviación del alcance y garantiza que los equipos evalúen los escenarios en función del mismo objetivo.

2. Recopilar datos e identificar factores clave

Comience por establecer un modelo de “actividad habitual”. Este sirve como referencia y utiliza datos actuales e históricos, así como las tendencias existentes, para proyectar los resultados más probables si no se producen perturbaciones importantes. Utilice informes financieros, métricas operativas, perspectivas sobre los clientes e investigaciones de mercado como datos. En este paso, los analistas deben identificar las variables fundamentales que más influirán en los resultados.

Los analistas también deben identificar los factores clave que influyen en los resultados, como las tendencias de la demanda, las acciones de la competencia o la capacidad de la cadena de suministro. Recurra a expertos en la materia para poner a prueba las hipótesis y recabar perspectivas diversas, lo que ayuda a reducir los sesgos. Resuma las conclusiones en un informe conciso y destaque las incertidumbres con mayor impacto, ya que estas darán forma al marco del escenario.

3. Desarrollar plantilla de planificación de escenarios

El próximo paso en el proceso de análisis de escenarios es crear una plantilla estructurada para garantizar la coherencia, lo cual se realiza mediante el formato Excel u otra plataforma de tablas estructuradas. Defina los elementos comunes para cada escenario, tales como la descripción narrativa, las hipótesis clave, el impacto financiero, los riesgos y las recomendaciones.

En este paso, los analistas deben establecer un horizonte temporal que se ajuste a las decisiones en cuestión y fijar métricas estándar para comparar escenarios. Estas métricas pueden incluir ingresos, margen, requisitos de capital y necesidades de personal.

Alinee esas métricas con los KPI de la empresa y, a continuación, defina también los elementos cualitativos. El resultado de este paso suele ser un modelo financiero que la empresa utiliza para poner a prueba diferentes hipótesis y ver cómo afectan a las métricas clave.

4. Crear escenarios

Una vez establecida la plantilla, el próximo paso es desarrollar los escenarios. Los analistas deben elaborar escenarios de referencia, de peor caso y de mejor caso (entre otros), según el tema. Es importante incluir a las partes interesadas de toda la organización para asegurarse de que se cuenta con una visión amplia de los posibles escenarios.

Identifique las variables clave y determine los rangos adecuados para cada una de ellas basándose en datos históricos y en la experiencia. Es importante que los escenarios sean creíbles y no excesivamente externos. Otra forma de comprender el impacto de cada escenario es mediante el modelado de escenarios, que puede utilizarse en el análisis de escenarios para cuantificar sus efectos.

5. Evaluar y valorar escenarios

Analice los resultados del análisis de escenarios para determinar los próximos pasos. Sopese los riesgos y las oportunidades de cada escenario y, a continuación, desarrolle una respuesta estratégica o un plan de contingencia. Es importante analizar cada escenario en profundidad y comparar los resultados para ver si surgen patrones consistentes.  

6. Establecer puntos de activación e iterar

Las organizaciones suelen establecer umbrales específicos o indicadores adelantados basados en el análisis. Si una variable supera un umbral determinado, como una devaluación de la moneda que alcanza un porcentaje específico, el análisis proporciona una hoja de ruta planificada de antemano para dar una respuesta. Es importante hacer un seguimiento de qué camino está avanzando y actualizar el análisis a medida que se dispone de nueva información.

Beneficios del análisis de escenarios

A continuación se enumeran algunos de los beneficios clave de emplear el análisis de escenarios:

  • Mejora de la toma de decisiones: al evaluar múltiples resultados, los líderes financieros pueden tomar decisiones fundamentadas basadas en datos y análisis detallados. El uso del análisis de escenarios ofrece a las partes interesadas y a los líderes financieros una visión de lo que podría suceder en diferentes condiciones futuras y les ayuda a estar preparados para lo que pueda venir.
  • Detección temprana de amenazas: el análisis de escenarios permite a las organizaciones identificar de forma proactiva los riesgos mediante la simulación de múltiples escenarios de amenaza. Al ejecutar diversos escenarios, las organizaciones pueden identificar señales de alerta tempranas y desarrollar estrategias preventivas para mitigar los riesgos antes de que se produzcan.
  • Resultados cuantificables: el análisis de escenarios cuantifica los datos y ayuda a las organizaciones a medir el impacto en los KPI, lo que conduce a tomar decisiones más sólidas basadas en los datos. El proceso convierte los riesgos y posibilidades cualitativos en datos prácticos y resultados cuantificables, lo que genera resiliencia frente a la volatilidad y la incertidumbre del mercado.
  • Mejora de la colaboración: al crear múltiples escenarios, el proceso fomenta la colaboración entre departamentos y reúne perspectivas únicas. El proceso en sí mismo requiere la aportación de diferentes departamentos para garantizar una comprensión holística de los impulsores del negocio y los retos imprevistos.

Análisis de escenarios modernos

En todo el sector financiero, los procesos institucionales y los métodos tradicionales están siendo sustituidos por sistemas impulsados por inteligencia artificial (IA). Esto es especialmente cierto en el caso del análisis de escenarios, donde la IA está sustituyendo el modelado manual y estático por simulaciones automatizadas capaces de procesar conjuntos de datos en tiempo real. Concretamente, la IA en el modelado financiero está ganando popularidad al revolucionar el proceso de planificación, elaboración de presupuestos y previsión.

Estas herramientas modernas impulsadas por IA pueden generar y probar de cientos a miles de escenarios en cuestión de minutos y descubrir patrones que los analistas humanos suelen pasar por alto. También pueden proporcionar un recálculo instantáneo cuando cambian las variables y optimizar los escenarios en tiempo real.

Un ejemplo real del funcionamiento de las herramientas modernas de planificación financiera es IBM y Solar Coca-Cola, el segundo mayor embotellador de Coca-Cola en Brasil. Tras ampliar sus operaciones y descentralizar su negocio, Solar necesitaba una forma más eficaz de gestionar la elaboración de informes y el modelado de datos.

En colaboración con CTI Global, un IBM® Business Partner, ambas empresas se pusieron manos a la obra para diseñar e implementar una solución de planificación integrada que condujo a una mayor eficiencia departamental y a la mejora de los resultados generales de los reportes.

“Para el equipo en su conjunto, estamos ahorrando entre cinco y siete días al mes en el tiempo que solíamos dedicar a elaborar informes en hojas de cálculo”, afirma Hermeson Anibal Marques, director financiero sénior de Solar Coca-Cola.

Las perspectivas generadas por la integración de IBM Planning Analytics son múltiples y repercuten en toda la empresa y en todos los niveles de gestión. Además, la transformación de la planificación de Solar se está desarrollando en el lado de la oferta de la cadena de valor gracias a las capacidades de simulación de escenarios de Planning Analytics. La herramienta ayuda a Solar a ver el impacto de los factores de coste externos en aspectos clave como las políticas de precios y los niveles de demanda, lo que permite una toma de decisiones estratégica y una mayor agilidad para un negocio complejo.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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