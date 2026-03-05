¿Qué es el análisis de escenarios?

En todo el sector financiero, los procesos institucionales y los métodos tradicionales están siendo sustituidos por sistemas impulsados por inteligencia artificial (IA). Esto es especialmente cierto en el caso del análisis de escenarios, donde la IA está sustituyendo el modelado manual y estático por simulaciones automatizadas capaces de procesar conjuntos de datos en tiempo real. Concretamente, la IA en el modelado financiero está ganando popularidad al revolucionar el proceso de planificación, elaboración de presupuestos y previsión.

Estas herramientas modernas impulsadas por IA pueden generar y probar de cientos a miles de escenarios en cuestión de minutos y descubrir patrones que los analistas humanos suelen pasar por alto. También pueden proporcionar un recálculo instantáneo cuando cambian las variables y optimizar los escenarios en tiempo real.

Un ejemplo real del funcionamiento de las herramientas modernas de planificación financiera es IBM y Solar Coca-Cola, el segundo mayor embotellador de Coca-Cola en Brasil. Tras ampliar sus operaciones y descentralizar su negocio, Solar necesitaba una forma más eficaz de gestionar la elaboración de informes y el modelado de datos.

En colaboración con CTI Global, un IBM® Business Partner, ambas empresas se pusieron manos a la obra para diseñar e implementar una solución de planificación integrada que condujo a una mayor eficiencia departamental y a la mejora de los resultados generales de los reportes.

“Para el equipo en su conjunto, estamos ahorrando entre cinco y siete días al mes en el tiempo que solíamos dedicar a elaborar informes en hojas de cálculo”, afirma Hermeson Anibal Marques, director financiero sénior de Solar Coca-Cola.

Las perspectivas generadas por la integración de IBM Planning Analytics son múltiples y repercuten en toda la empresa y en todos los niveles de gestión. Además, la transformación de la planificación de Solar se está desarrollando en el lado de la oferta de la cadena de valor gracias a las capacidades de simulación de escenarios de Planning Analytics. La herramienta ayuda a Solar a ver el impacto de los factores de coste externos en aspectos clave como las políticas de precios y los niveles de demanda, lo que permite una toma de decisiones estratégica y una mayor agilidad para un negocio complejo.