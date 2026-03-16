¿Qué es una previsión continua?

El proceso de previsión continua es esencial para los equipos financieros, los directores financieros (CFO) y los stakeholders de una empresa. Este tipo de modelo financiero normalmente se basa en los principales controladores, como el volumen de ventas, la plantilla o las tasas de crecimiento del mercado, más que en suposiciones estáticas.

El método complementa un presupuesto estático y, en cierto modo, lo sustituye por una visión más dinámica y prospectiva, lo que conduce a mejores decisiones y a una planificación continua.

Las previsiones y los presupuestos tienen fines distintos y abarcan períodos de tiempo diferentes (aunque a veces se solapan). Lo que diferencia una previsión de un presupuesto es que este último es un documento fijo que presenta el plan financiero global de la empresa para un periodo determinado, como por ejemplo 12 meses. Un presupuesto suele basarse en datos históricos y prepararse antes del inicio del año fiscal.

Una previsión continua es un enfoque más continuo de la planificación financiera. El método es mucho menos estricto que un presupuesto estático y ayuda a los equipos financieros a centrarse en lo que es probable que suceda.

Los preparativos para una previsión continua dependen de los datos históricos (por ejemplo, presupuestos estáticos anteriores), pero también incluyen otras entradas. Estas entradas incluyen datos en tiempo real que reflejan los cambios en el mercado, los factores macroeconómicos, los niveles de dotación de personal, las interrupciones en la cadena de suministro y otros controladores operativos que podrían afectar al negocio. Aunque este enfoque tiene beneficios únicos, es un proceso complicado que requiere importantes recursos tanto a nivel humano como tecnológico.

Ambos enfoques de planificación financiera son importantes para la planificación futura de una empresa y pueden trabajar juntos para ofrecer una visión global a los equipos financieros. El presupuesto estático puede servir como referencia para evaluar lo que realmente ocurrió respecto al plan inicial. Sin embargo, la previsión continua puede ser beneficiosa para la planificación estratégica continua.