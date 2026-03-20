El activo más valioso de una empresa es su personal; por eso, la planificación de la plantilla es una función fundamental para construir una empresa de éxito.

El proceso de planificación de la plantilla ayuda a los equipos de finanzas a analizar los niveles actuales del personal, prever las necesidades futuras de personal y desarrollar estrategias para contratar y retener a los empleados en función de los objetivos y estrategias empresariales generales. Por lo general, implica analizar las necesidades empresariales, establecer objetivos de contratación y reciclar o mejorar las habilidades de los empleados actuales.

En esencia, las organizaciones están replanteándose qué necesitan de su personal para alcanzar el éxito, sobre todo ahora que la disrupción tecnológica está modificando y redefiniendo los requisitos en materia de talento. El software moderno de planificación del personal ayuda a los equipos de planificación y análisis financieros (FP & A) a planificar eficazmente la plantilla a través de datos y análisis en tiempo real, lo que permite a los equipos responder rápidamente a las necesidades de personal y tomar decisiones basadas en datos.

Según un informe del IBM Institute for Business Value, la función de recursos humanos (RR. HH.) va a experimentar una evolución masiva hacia la automatización inteligente, y las organizaciones deben prepararse. Para 2027, la mayoría de los profesionales de RR. HH. amplificarán a sus empleados con herramientas avanzadas de IA. Si bien los líderes de recursos humanos predicen las necesidades de mejora de las capacidades, el cambio no significa necesariamente un equipo más pequeño. En cambio, el informe proyecta un ligero aumento en el número de empleados a medida que cambian los roles.