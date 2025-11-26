¿Qué es la planificación y el análisis extendidos (xP&A)?

La planificación y análisis financieros (FP&A) son la función financiera fundacional, y xP&A es una evolución de esas funciones básicas de FP&A.

Conceptualmente, FP&A existe desde finales de los años 80, mientras que xP&A solo se ha introducido recientemente como la última iteración del proceso. xP&A utiliza la IA para realizar previsiones avanzadas, elaboración de presupuestos y visualización de datos.

El término lo popularizó Gartner en el informe 2020 Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions y desde entonces se ha consolidado.

El concepto de planificación integrada es una de las tres principales prioridades para las organizaciones, según el reciente informe de IDC AI-Powered Integrated Planning: Increase Speed, Productivity and Confidence with Scalable and Flexible Planning.

Sin embargo, el IDC también descubrió que solo el 40 % de las organizaciones creían que podrían aplicar análisis avanzados a la previsión. La mayoría de las organizaciones solo habían completado el 30 % de la introducción de la IA en los procesos empresariales, por lo que es evidente que se trata de un ámbito en el que las organizaciones aún están buscando el camino que mejor se adapta a ellas.

El informe de IDC sobre la planificación integrada con IA encuentra el entorno actual como un “equilibrio delicado” entre agilidad y optimización. Las organizaciones y los directores financieros (CFO) se ven sometidos a una presión cada vez mayor para estirar los recursos y, al mismo tiempo, ser más eficientes en todos los procesos.