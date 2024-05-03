Los vehículos autónomos (AV) son coches y camiones autónomos que utilizan el edge computing para mejorar los sistemas de navegación. Estos sistemas recopilan e interpretan un flujo interminable de datos proporcionados por diversas entradas de sensores, como radares, LiDAR y cámaras de tráfico. Como las situaciones del tráfico evolucionan continuamente, el sistema de navegación debe interpretar y actuar en función de estos datos en tiempo real.

El Departamento de Energía define los vehículos autónomos como vehículos que están equipados con la tecnología que puede operar ese vehículo sin el control directo del conductor. En la actualidad, hay al menos 25 fabricantes de automóviles que ya han comenzado a implantar algún tipo de AV. El grupo incluye fabricantes líderes como BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla y Cadillac.

Ahora hemos entrado en la fase de implantación, en la que los fabricantes prueban sus prototipos. Hay numerosos aspectos que hacen que esta etapa del desarrollo sea especialmente delicada.

Por un lado, los vehículos autónomos han sido y están siendo probados en condiciones reales de tráfico, donde las circunstancias de conducción pueden cambiar casi instantáneamente. Y ahora, a medida que los fabricantes de automóviles incorporan tecnologías que podrían hacer que algunos conductores presten menos atención a las tareas de conducción, están tomando medidas para abordar posibles distracciones. También están trabajando para añadir características que garanticen la concentración de los controladores de AV.

Por ejemplo, el sistema Drive Pilot de Mercedes mantiene una cámara en el salpicadero orientada hacia la cara del conductor. Así, aunque es cierto que el conductor puede entretenerse jugando a un videojuego real en el panel de control, el sistema monitoriza su actividad. Si la cámara detecta que ha abandonado el asiento del conductor o está incapacitado (debido a un sueño accidental), se apaga. Este sistema se está probando como programa inicial en Nevada, donde se pueden conducir este tipo de coches, pero solo a velocidades inferiores a 40 MPH.

Otro gran punto a considerar es el espinoso asunto de la gestión del tráfico. El edge computing aborda los problemas de gestión del tráfico procesando localmente los datos recopilados en las intersecciones de tráfico. Esto tiene varios beneficios, como una mayor seguridad para los peatones, mejores condiciones de tráfico y una coordinación de rutas más fluida para los vehículos de emergencia.

Edge computing incluso admite la "formación de pelotones" de convoyes de camiones, donde un operador humano conduce el camión líder. Los camiones detrás de él permanecen conectados en una cadena de margarita virtual y en completa sincronía mediante el control de señales de radio.

Además de poder navegar por rutas, los vehículos autónomos deben estar entrenados para compartir la carretera y hacer concesiones momentáneas ante la mala conducción de los conductores humanos, así como de otros vehículos autónomos. Además, cabe señalar que esta tecnología conlleva más costes de infraestructura. Estos costes incluyen el gasto de modernizar las características de tráfico con dispositivos periféricos, como sensores IoT, para comunicarse instantáneamente con los vehículos autónomos que circulan por ellas y actualizarlos sobre los cambios en los patrones de tráfico, las novedades en las obras o las alertas meteorológicas.