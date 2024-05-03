Estamos en una era de disrupción, y la tecnología edge computing está revolucionando el mundo empresarial al desbaratar la idea de que el procesamiento informático basado en la nube debe producirse cerca del centro de datos para ser eficaz.
El edge computing replantea diferentes "bienes inmuebles" al localizar áreas de funciones informáticas. El edge computing es un marco informático distribuido que mueve los recursos informáticos desde el centro de datos a ubicaciones remotas dentro de la capa de ejecución cerca del límite exterior de ese entorno informático. Este enfoque ayuda a reducir la latencia, mejorar la seguridad y aumentar la eficiencia.
Las nuevas incorporaciones de datos creadas a través del Internet de las cosas (IoT) agravan esta situación, aumentando el volumen general y la complejidad de la gestión de datos. Estos dispositivos IoT (también llamados dispositivos inteligentes) crean y generan datos de forma autónoma.
Las implementaciones de edge son una reacción al sistema empresarial centralizado y sobrecargado. En un sistema de edge computing, los recursos informáticos se optimizan y están listos para su uso inmediato.
Consideremos la molécula, que contiene átomos en varias órbitas que giran alrededor de un núcleo. Ahora, supongamos que la molécula es nuestro entorno informático. En los casos empresariales normales, la potencia de cálculo se distribuye a un centro de datos central (el núcleo). Los átomos en las órbitas periféricas alrededor del núcleo significan dispositivos edge que toman su dirección del centro de datos.
En cambio, las interacciones entre estas fuentes de datos en órbita tienen lugar en el lugar donde se encuentran físicamente o cerca de él, es decir, en el límite de una red de acceso o dentro de él, en el edge de la red. Como la distancia de viaje de esos datos se ha acortado drásticamente, esto conduce a tasas de latencia sustancialmente reducidas.
Varios proveedores de servicios administran la infraestructura de edge computing y colocan recursos en o dentro de la capa de ejecución en el límite de una red de acceso. La capa de ejecución es una banda que se encuentra cerca del borde exterior de un entorno informático que gestiona la asignación, el rendimiento y la finalización de las tareas informáticas. La colocación de activos cerca de la capa de ejecución permite que el edge computing ofrezca un rendimiento de las tareas más rápido.
Los distintos proveedores de servicios, que juntos crean un ecosistema digital, pueden incluir proveedores, aplicaciones y proveedores de servicios de datos de terceros. Los dispositivos edge también se pueden utilizar en situaciones locales.
Los siguientes son algunos de los principales beneficios que se pueden obtener mediante el uso del edge computing.
Las redes que utilizan edge computing muestran un rendimiento superior y tiempos de respuesta más rápidos, y experimentan una latencia reducida y menos tiempos de inactividad.
La calidad de la toma de decisiones corporativas suele mejorar considerablemente con la incorporación del edge computing, que respalda el uso de análisis de datos en tiempo real.
Cuando las organizaciones utilizan dispositivos edge para gestionar las tareas de proceso de datos, la eficiencia general de ese esfuerzo de procesamiento mejora drásticamente.
Los datos gestionados en el edge viajan distancias mucho más cortas, lo que no solo hace que la transferencia de datos se produzca más rápido, sino que también los protege de la exposición en otras redes.
Al procesar datos valiosos en el edge (donde se encuentran de forma natural), es fácil escalar los resultados de los activos según sea necesario.
Al implementar prácticas de edge computing, las empresas pueden depender menos de redes que escapan a su propio control y pueden soportar una menor cantidad de interrupciones.
Estos son algunos de los principales ejemplos de edge computing y cómo los utilizan los diferentes sectores.
Los vehículos autónomos (AV) son coches y camiones autónomos que utilizan el edge computing para mejorar los sistemas de navegación. Estos sistemas recopilan e interpretan un flujo interminable de datos proporcionados por diversas entradas de sensores, como radares, LiDAR y cámaras de tráfico. Como las situaciones del tráfico evolucionan continuamente, el sistema de navegación debe interpretar y actuar en función de estos datos en tiempo real.
El Departamento de Energía define los vehículos autónomos como vehículos que están equipados con la tecnología que puede operar ese vehículo sin el control directo del conductor. En la actualidad, hay al menos 25 fabricantes de automóviles que ya han comenzado a implantar algún tipo de AV. El grupo incluye fabricantes líderes como BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla y Cadillac.
Ahora hemos entrado en la fase de implantación, en la que los fabricantes prueban sus prototipos. Hay numerosos aspectos que hacen que esta etapa del desarrollo sea especialmente delicada.
Por un lado, los vehículos autónomos han sido y están siendo probados en condiciones reales de tráfico, donde las circunstancias de conducción pueden cambiar casi instantáneamente. Y ahora, a medida que los fabricantes de automóviles incorporan tecnologías que podrían hacer que algunos conductores presten menos atención a las tareas de conducción, están tomando medidas para abordar posibles distracciones. También están trabajando para añadir características que garanticen la concentración de los controladores de AV.
Por ejemplo, el sistema Drive Pilot de Mercedes mantiene una cámara en el salpicadero orientada hacia la cara del conductor. Así, aunque es cierto que el conductor puede entretenerse jugando a un videojuego real en el panel de control, el sistema monitoriza su actividad. Si la cámara detecta que ha abandonado el asiento del conductor o está incapacitado (debido a un sueño accidental), se apaga. Este sistema se está probando como programa inicial en Nevada, donde se pueden conducir este tipo de coches, pero solo a velocidades inferiores a 40 MPH.
Otro gran punto a considerar es el espinoso asunto de la gestión del tráfico. El edge computing aborda los problemas de gestión del tráfico procesando localmente los datos recopilados en las intersecciones de tráfico. Esto tiene varios beneficios, como una mayor seguridad para los peatones, mejores condiciones de tráfico y una coordinación de rutas más fluida para los vehículos de emergencia.
Edge computing incluso admite la "formación de pelotones" de convoyes de camiones, donde un operador humano conduce el camión líder. Los camiones detrás de él permanecen conectados en una cadena de margarita virtual y en completa sincronía mediante el control de señales de radio.
Además de poder navegar por rutas, los vehículos autónomos deben estar entrenados para compartir la carretera y hacer concesiones momentáneas ante la mala conducción de los conductores humanos, así como de otros vehículos autónomos. Además, cabe señalar que esta tecnología conlleva más costes de infraestructura. Estos costes incluyen el gasto de modernizar las características de tráfico con dispositivos periféricos, como sensores IoT, para comunicarse instantáneamente con los vehículos autónomos que circulan por ellas y actualizarlos sobre los cambios en los patrones de tráfico, las novedades en las obras o las alertas meteorológicas.
El edge computing da un nuevo giro a las redes de distribución de contenidos, ayudando a los artistas y a sus talentos a llegar a un público más amplio. Para ello, utiliza una caché para mantener sus páginas web, música y contenido de transmisión de vídeo en streaming en el edge. Así es como el edge computing puede reducir los niveles de latencia y garantizar una reproducción de vídeo y audio de mejor calidad cuando el consumidor está transmitiendo contenido.
El mismo principio básico utilizan los editores que ofrecen experiencias de juego basadas en la nube, donde los juegos se juegan en servidores remotos que dirigen la acción del juego a la pantalla del jugador. Estos editores y sus juegos también se benefician de la latencia reducida de edge computing, que ayuda enormemente a las aplicaciones de realidad virtual (RV).
Quizá el uso más importante del edge computing se da en hospitales y otros centros médicos, donde la velocidad de la información puede significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. El edge computing combate la latencia a través del proceso de datos local, de modo que los datos clave de los pacientes se puedan enviar instantáneamente a los profesionales de la salud para el análisis en tiempo real de la información de salud.
Gracias al edge computing, los médicos pueden obtener la información en tiempo real que necesitan y el personal de enfermería puede crear paneles de control completos para pacientes individuales. Este acceso a los datos se vuelve aún más crítico con la gravedad de un procedimiento quirúrgico, y los hospitales confían en el edge computing durante los procedimientos controlados a distancia, como las cirugías asistidas por robots.
El edge computing también tiene otros beneficios para la salud. Tal y como están las cosas, hay innumerables situaciones en los hospitales en las que varios dispositivos de monitorización y otros equipos de diagnóstico no están conectados. La alternativa para que los proveedores sanitarios pierdan ese flujo constante de datos útiles normalmente sería almacenar los datos en una nube de terceros.
Pero otra área clave que ha surgido en los últimos años es la privacidad del paciente. Las leyes y normas que se aplican a través de los protocolos de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) se diseñaron en parte para ayudar a garantizar los derechos de protección de datos de los ciudadanos estadounidenses. El edge computing respalda esos estándares al permitir que los datos se procesen localmente, en lugar de en una nube de terceros, que puede sufrir riesgos de seguridad.
Las fábricas están llenas de oportunidades para utilizar el edge computing. El edge computing ayuda a coordinar los esfuerzos de automatización y a garantizar que haya un suministro suficiente de activos en bruto necesarios para la fabricación.
Una forma valiosa en que la edge computing ayuda a los esfuerzos de fabricación es mediante el machine learning pequeño (TinyML), que apoya las prácticas de mantenimiento predictivo al detectar anomalías de fabricación. Los resultados positivos de tinyML incluyen la detección temprana de cualquier procedimiento de mantenimiento necesario, la reducción de los períodos de tiempo de inactividad, la latencia limitada y la reducción de los costes de mantenimiento operativos.
La tecnología wearable depende del edge computing para equipar a los usuarios finales con prendas de vanguardia que realicen funciones tecnológicas, como chaquetas que contengan bases de carga para dispositivos electrónicos.
A menudo se habla de la agricultura en el contexto de la sostenibilidad, pero también tiene una faceta más industrial. El edge computing garantiza que las granjas de las zonas rurales mantengan una conectividad fiable de alta velocidad. Esta conexión estable es esencial para aprovechar las aplicaciones agrícolas avanzadas que mejoran la eficiencia y la productividad. El edge computing permite a los agricultores utilizar redes inalámbricas privadas en las zonas rurales, lo que les permite utilizar la automatización y el análisis de datos. Al dar a los agricultores acceso a la información en tiempo real, se pueden maximizar los rendimientos de las cosechas y mejorar su eficiencia.
En la búsqueda de ofrecer una experiencia del cliente agradable, los minoristas siempre buscan una ventaja competitiva. El edge computing ofrece a los proveedores minoristas varias formas de establecer experiencias de usuario inolvidables. Para muchos minoristas, la computación en red ofrece otra forma de estar un paso por delante de sus competidores, especialmente dentro del ámbito del comercio electrónico. La computación en red es un tipo de computación distribuida donde un grupo de máquinas y/o redes trabajan juntas para un propósito informático común.
Además, hay una nueva tecnología que permite utilizar la tecnología de reconocimiento facial con los clientes. Cuando está totalmente integrada, esta tecnología permite a las tiendas mantener las colas en las cajas registradoras funcionando con rapidez.
Otro argumento poderoso a favor del uso del edge computing implica los esfuerzos de reposición para garantizar que el inventario se mantenga al ritmo de la demanda de las tiendas. Este enfoque se puede lograr utilizando cámaras y etiquetas RFID e implementando software de reconocimiento de objetos con la información del producto existente.
Además, mientras estos consumidores navegan por la tienda, pueden recibir recordatorios útiles y recomendaciones de productos sobre compras anteriores. Esta atención al detalle ayuda a crear una experiencia de compra más rica y personalizada.
No hay problemática más importante en torno a la informática que la seguridad de datos, y el edge computing está diseñado específicamente para mejorar la seguridad. Comienza en la "puerta principal", tratando de evitar que el malware infecte los sistemas informáticos de las organizaciones mediante la implementación de protocolos de ciberseguridad que evitan que el malware llegue a sus endpoints previstos dentro de un sistema.
Probablemente todos los sectores tengan al menos alguna necesidad de medidas de ciberseguridad adicionales. Pero algunos sectores (como los contratistas de defensa) tienen una necesidad especial de seguridad que reemplaza a todas las demás consideraciones. Para las empresas que operan en este espacio, el edge computing ofrece lo último en seguridad, utilizando el procesamiento de datos local para mantener la información confidencial alejada de las posibles exposiciones que plantea el cloud computing.
Por supuesto, una mayor seguridad también es clave para las organizaciones financieras, y una de las formas en que el edge computing ayuda a las empresas de tecnología financiera es brindándoles capacidades mejoradas de detección de fraude. Cuando el proceso de datos ocurre más cerca de su fuente original, se acelera el análisis de datos y se pueden detectar más rápidamente las transacciones fraudulentas.
Dado que posee tantos beneficios potenciales para las empresas, puede sorprender saber que el edge computing también puede ayudar al medio ambiente. Una forma es utilizar el edge computing para monitorizar especies protegidas de vida silvestre que habitan en lugares remotos. El edge computing puede ayudar a los guardas forestales y a los guardabosques a identificar y detener actividades de caza furtiva, a veces incluso antes de que se produzcan.
Otro uso muy importante del edge computing es la gestión de la energía. El edge computing apoya el uso de redes inteligentes, que pueden suministrar energía de manera más eficiente y ayudar a las empresas a dejar una huella de carbono menor. La computación en red es un tipo de computación distribuida donde un grupo de máquinas y/o redes trabajan juntas para un propósito informático común. Los recursos se utilizan de forma optimizada, lo que reduce la cantidad de residuos que se pueden producir cuando se consumen grandes cantidades de energía.
Hablando de gestión energética, el edge computing también admite la monitorización remota de activos de petróleo y gas. Esto no es poca cosa, dados algunos de los lugares accidentados donde se extrae petróleo, por ejemplo, el fondo de un océano. El edge computing fomenta el uso de análisis en tiempo real y lo acerca al activo específico, lo que limita la necesidad de conectividad en la nube.
A medida que los ingenieros civiles elaboran diseños urbanos, un número cada vez mayor de ellos incluye ciudades inteligentes en su planificación para ayudar a impulsar la innovación cívica y una mayor sostenibilidad. Del mismo modo, los ingenieros urbanos están utilizando el edge computing para ayudarles a calcular medidas relacionadas con el mantenimiento predictivo de estructuras, así como aplicaciones relacionadas con su salud estructural general.
En el caso de los municipios, el edge computing ayuda a las administraciones locales, agencias de tráfico y diversas entidades de transporte a gestionar sus flotas de vehículos urbanos utilizando las últimas condiciones en tiempo real. Las plataformas de edge computing también se pueden utilizar para analizar los patrones de tráfico y aliviar la congestión en esas áreas.
Además de esos servicios, los dispositivos edge se pueden utilizar para procesar datos de uso sobre el terreno, dondequiera que existan. El personal municipal puede utilizar dispositivos periféricos para capturar datos de infraestructuras públicas, redes eléctricas y otras fuentes de datos que puedan significar que se necesita una acción urgente.
Descubra cómo la gestión autónoma del edge permite a los CIO aumentar los ingresos y reducir los costes en todos los sectores, revolucionando los enfoques del edge computing.
Descubra cómo el edge computing puede revolucionar la gestión de datos para los sectores que operan en ubicaciones remotas. Explore las soluciones de IBM para gestionar los datos de forma eficiente y segura en el edge, lo que permitirá reducir la latencia y mejorar la eficiencia operativa.
Descubra cómo Innocens BV, en colaboración con IBM Cloud, utiliza la IA predictiva para reducir drásticamente el tiempo necesario para identificar a los recién nacidos con riesgo de sepsis. Esta solución de vanguardia mejora la atención a los recién nacidos, lo que permite intervenir antes y salvar vidas.
IBM Power es una familia de servidores que se basan en procesadores IBM Power y son capaces de ejecutar IBM AIX, IBM i y Linux.
Automatice las operaciones, mejore las experiencias y refuerce las medidas de seguridad con las soluciones de edge computing de IBM.
La consultoría de estrategia de la nube de IBM ofrece servicios de transformación híbrida multinube para acelerar el viaje a la nube y optimizar los entornos tecnológicos.
Comprenda los fundamentos del edge computing y cómo acerca el proceso de datos al lugar en el que estos se generan. Explore cómo el edge computing mejora la eficiencia operativa, reduce la latencia y permite tomar decisiones más inteligentes en tiempo real en todos los sectores.