¿Qué es una red periférica?

Las redes periféricas se crearon en respuesta a un problema. Para rastrear su origen con precisión, es necesario analizar la evolución de los centros de datos de hiperescala, que también se crearon en respuesta a un problema. Aunque es cierto que muchas organizaciones más pequeñas y medianas empresas pueden obtener beneficios concretos de las redes de borde (como una mayor escalabilidad), también es cierto que las redes de borde se desarrollaron originalmente como una contramedida para remediar la situación de hacinamiento de los centros de datos a hiperescala, que por su naturaleza tienden a ser masivos y de mayor utilidad para las grandes empresas que pueden permitirse su exorbitante precio, que puede ascender a millones de dólares o incluso miles de millones.

Todo esto comenzó en la década de 1990, cuando las redes de entrega de contenido (CDN) comenzaron a usarse por primera vez. Una CDN es un grupo de servidores que están distribuidos geográficamente y permiten el almacenamiento en caché de contenido más cerca de los usuarios. Las CDN permitieron el aprovisionamiento de contenido web/video y su almacenamiento en centros de datos.

Los centros de datos fueron una consecuencia de conceptos definidos como la computación en la nube y la virtualización. Sin embargo, a principios de la década de 2000, muchas empresas comenzaron a superar sus centros de datos locales, lo que estimuló la creación de centros de datos de hiperescala construidos o alquilados a través de instalaciones colocadas. Además, para muchas organizaciones, se necesitaba más escalabilidad además de más espacio de almacenamiento para manejar sus cargas de trabajo masivas.

Los centros de datos de hiperescala ofrecían la escalabilidad deseada, además de la capacidad, el espacio y el ancho de banda para poner en marcha varias aplicaciones dentro de las instalaciones de hiperescala según fuera necesario. Pronto empezaron a surgir por todo el mundo estos centros de datos a hiperescala, que ofrecían computación en red a una macroescala agresiva. La definición del sector de centro de datos de hiperescala, creada por International Data Corporation (IDC), sostiene que, para considerarse un auténtico centro de datos a hiperescala, una instalación de este tipo debe utilizar al menos 5000 servidores y ocupar al menos 10 000 pies cuadrados de superficie.

Y eso nos lleva al problema actual de los centros de datos de hiperescala, que, irónicamente, ahora están experimentando problemas de almacenamiento de datos. Cuando muchas empresas adoptaron centros de datos de hiperescala, asumieron que ahora tenían suficiente espacio y ancho de banda para almacenar todas las formas posibles de datos. Y de hecho lo hicieron, pero a un precio: mayor latencia y menor velocidad de transmisión de datos. ¿El resultado? Algunos de estos centros de datos de hiperescala se han saturado tanto que apenas pueden funcionar con éxito.

Este problema creó la necesidad de desarrollar redes periféricas. Desde su introducción, las redes periféricas se han convertido rápidamente en una valiosa solución de referencia para la empresa moderna que se ocupa de los datos. El analista del sector, Gartner, estudió la red periférica en 2023 e informó que el 69 % de los encuestados del CIO indicaron que sus organizaciones ya habían empezado a utilizar soluciones de edge computing o que planeaban hacerlo a mediados del 2025.

Solo en términos del mercado estadounidense, se puede ver el crecimiento casi explosivo y la aceptación de la tecnología de red perimetral. Un informe sobre el mercado mundial de computación periférica sostiene que el mercado estadounidense tenía un tamaño de mercado de redes periféricas de 7440 millones de dólares en 2021. El mismo conjunto de proyecciones de valor de análisis de mercado pronosticó una asombrosa proyección de valor de 2030 mil millones de dólares. Esto equivale a una tasa de crecimiento constante y sustancial del 37,9% de año a año.