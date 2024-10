Es interesante que en una época tan “moderna” como esta, cuando se abren perspectivas totalmente nuevas en el ámbito de la informática, la actitud de algunas personas todavía siga atrapada en viejas formas de pensar. Por ejemplo, cuando ve la frase “comprar o alquilar”, es posible que todavía le vengan a la mente ciertas suposiciones que se han mantenido durante mucho tiempo:

Las opciones de alquiler se ofrecen principalmente a aquellos que no pueden permitirse realizar compras.

Las personas u organizaciones que compran artículos pueden permitirse dichas compras.

Las opciones de alquiler se ofrecen principalmente a quienes están sujetos a desplazamientos frecuentes.

Aunque las dos primeras afirmaciones contienen cierta medida de verdad, la única afirmación que es totalmente cierta es la viñeta final. Resulta que las opciones de alquiler están perfectamente diseñadas para personas cuyo trabajo les mantiene en constante movimiento y reubicándose en diferentes zonas.

Así que el tercer punto es válido. Los dos primeros contienen varios niveles de validez.

Tomemos primero el segundo punto. Aunque es cierto que la mayoría de las personas y empresas pueden permitirse las compras que realizan, no siempre se puede contar con ello. Hemos visto ejemplo tras ejemplo de empresas, familias e individuos que supuestamente eran ricos, hasta que de repente se descubrió que no lo eran. En resumen: sin ver un balance financiero verificado, realmente no hay forma de saber qué está pasando con una empresa o una persona y quién puede pagar qué.

Pero es el primer punto el que puede ser más engañoso, porque sin duda podría ser una estrategia de negocio válida para una empresa evitar la construcción de centros de datos a hiperescala y, en su lugar, alquilar instalaciones y servicios de colocación. Las empresas tienen que caminar por una línea financiera complicada y parte de ella es mantener suficiente efectivo en reservas. Los centros de datos a hiperescala pueden costar millones o incluso miles de millones de dólares para construirlos y operarlos, lo que rápidamente deja a una empresa próspera sin liquidez debido al enorme compromiso que ha asumido con esta tecnología.