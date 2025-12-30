Chatbots de comercio electrónico: beneficios y casos de uso

Chatbots y agentes de IA están relacionados, pero no son exactamente lo mismo.

Los chatbots son principalmente interfaces de comunicación. Su función principal es la conversación. Ya estén basados en reglas (siguiendo un árbol de decisión) o con IA (generando respuestas), su objetivo es interactuar con el usuario, recopilar información y proporcionar respuestas desde una base de conocimientos o base de datos. Son buenos para gestionar grandes volúmenes de interacciones rutinarias con los clientes.

A diferencia de los chatbots, los agentes de IA son autónomos y pueden realizar tareas más complejas. Mientras que un chatbot puede decirle a un cliente que un producto está agotado, un agente de IA puede detectar que el inventario es bajo. A continuación, puede ponerse en contacto de forma autónoma con el proveedor para reponer existencias y ajustar la estrategia de precios en función de los niveles de suministro.

En resumen, aunque los chatbots responden en su mayoría, los agentes de IA pueden actuar más allá del alcance de la instrucción inicial.

Aun así, la línea entre ellos puede ser difusa. En los últimos años, los chatbots han pasado de funcionar con árboles de decisión a utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), similar a la tecnología detrás de ChatGPT. Antes, si un usuario escribía una frase que el bot no reconocía, devolvía un error. Hoy en día, la IA generativa permite a los chatbots interpretar el contexto, gestionar los errores tipográficos y generar respuestas más allá de las plantillas preescritas, aunque siguen siendo de naturaleza instrucción-respuesta.

Por ejemplo, herramientas como IBM® watsonx Orchestrate permiten a las empresas crear asistentes conversacionales precisos, escalables y basados en datos empresariales. Estos asistentes garantizan que la IA se adhiera a las estrictas directrices de la marca al tiempo que ofrecen automatización.