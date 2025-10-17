La automatización y la orquestación son conceptos estrechamente relacionados en las operaciones empresariales, pero tienen propósitos diferentes. La automatización se refiere al uso de la tecnología para completar una tarea específica con una participación humana mínima. La orquestación adopta una visión más amplia, gestionando y coordinando múltiples procesos automatizados en todos los sistemas.
La automatización utiliza la tecnología para ejecutar tareas definidas y repetitivas con una intervención humana mínima o nula. Se basa en reglas y ejecuta las instrucciones de la misma manera cada vez. El objetivo es mejorar la velocidad, reducir los errores humanos y liberar a los empleados de tareas manuales repetitivas.
La automatización es más eficaz cuando las tareas tienen entradas y outputs claramente definidos. Como parte central de la automatización de procesos y de las estrategias más amplias de automatización de procesos empresariales (BPA), sirve como componente básico de la eficiencia de los procesos al gestionar el nivel más simple de actividad.
Muchas organizaciones diseñan flujos de trabajo de automatización para conectar tareas relacionadas y ayudar a garantizar que se ejecuten en una secuencia coherente. El software de automatización moderno a menudo se basa en conexiones de interfaz de programación de aplicaciones (API) para activar o intercambiar datos entre sistemas automáticamente.
Los ejemplos más comunes incluyen el envío automático de una factura después de una venta o la aprobación de gastos por debajo de un umbral establecido. Estas automatizaciones agilizan el trabajo y eliminan los cuellos de botella sin necesidad de supervisión por parte de la dirección.
Aunque es valiosa, la automatización suele funcionar en silos. Un departamento puede automatizar la entrada de datos mientras que otro automatiza la programación. Sin coordinación, estas eficiencias permanecen aisladas. Muchas empresas comienzan su transformación digital con la automatización, pero pronto se dan cuenta de que un mosaico de automatizaciones desconectadas no puede escalar de manera efectiva. En esta parte es donde la orquestación se vuelve esencial.
La orquestación coordina y gestiona múltiples tareas automatizadas para que trabajen juntas hacia un objetivo empresarial más amplio. En lugar de centrarse en una sola tarea, puede garantizar que una serie de tareas se produzcan en la secuencia correcta en todos los sistemas y se adapten a las condiciones cambiantes. En efecto, la orquestación es la automatización aplicada a nivel de proceso en lugar de a nivel de tarea.
Los procesos empresariales rara vez son lineales o se limitan a un departamento. En las operaciones de la cadena de suministro, por ejemplo, las actualizaciones de proveedores, la gestión de almacenes y la entrega al cliente deben mantenerse alineadas en tiempo real. Incluso la incorporación de un nuevo empleado implica RR. HH., operaciones de TI, nómina y cumplimiento.
La orquestación gestiona procesos complejos vinculando automatizaciones entre sistemas y departamentos de TI para mantener los procesos sincronizados y eficientes. A menudo respalda la coordinación dentro de entornos de gestión de servicios de TI en los que varias plataformas deben interactuar de manera fluida y los equipos de TI deben responder rápidamente a los cambios empresariales.
La visibilidad es otra característica clave de la orquestación. La mayoría de las herramientas de orquestación incluyen paneles de control, registros y alertas que rastrean el estado del proceso en tiempo real. Esta transparencia es un beneficio fundamental tanto de la orquestación del flujo de trabajo como de la orquestación de procesos y ayuda a las empresas a mantener el cumplimiento y realizar ajustes rápidos cuando sea necesario.
Comprender las diferencias entre automatización y orquestación ayuda a aclarar cómo cada uno contribuye a la eficiencia empresarial y a la integración de procesos. Ambos enfoques deben alinearse con las necesidades empresariales y las expectativas de las principales partes interesadas para ayudar a garantizar que la tecnología ofrezca un valor medible.
La automatización y la orquestación funcionan mejor como partes de la misma estrategia. En efecto, la orquestación dirige el flujo de trabajo entre automatizaciones, garantizando que cada una se ejecute en el momento adecuado y en la secuencia correcta.
La automatización y la orquestación trabajan juntas a través de activadores compartidos, datos y gestión de flujos de trabajo. Una tarea automatizada puede comenzar cuando se produce un evento, como la realización de un pedido o la contratación de un empleado. La orquestación ayuda a garantizar que cada automatización posterior siga de forma lógica, convirtiendo las tareas aisladas en una automatización de flujos de trabajo conectados que impulsa flujos de trabajo completos de principio a fin.
Por ejemplo, en un proceso de cumplimiento de pedidos, una automatización puede actualizar el inventario, otra generar una factura y otra notificar al cliente. La orquestación gestiona cómo interactúan estas automatizaciones para que no se pierda ni se repita ningún paso y cualquier excepción se gestione sin problemas.
En los entornos empresariales modernos, las plataformas de orquestación gestionan esta coordinación integrándose con herramientas de automatización y sistemas empresariales. Estas plataformas utilizan flujos de trabajo predefinidos, lógica de decisiones y monitorización para controlar cómo las acciones automatizadas comunican y comparten datos entre departamentos.
El resultado es un sistema conectado donde la automatización ofrece eficiencia a nivel de tarea, y la orquestación garantiza que esas eficiencias respalden flujos de trabajo coherentes y un proceso de extremo a extremo. Cuando se combinan, crean una base escalable que alinea todo el proceso en todos los departamentos y sistemas.
La automatización en la nube utiliza herramientas o scripts para realizar tareas específicas en entornos de nube sin intervención manual. Estas tareas incluyen el aprovisionamiento de máquinas virtuales, la asignación de almacenamiento, la ampliación o reducción de servidores o la aplicación de parches de seguridad. Se centra en hacer que las operaciones rutinarias sean más rápidas y consistentes. Por ejemplo, una empresa podría automatizar las copias de seguridad de datos o añadir nuevos servidores automáticamente cuando aumente el uso. El objetivo es la eficiencia, la precisión y la velocidad a nivel de tarea.
La orquestación en la nube va más allá mediante la gestión y coordinación de múltiples tareas automatizadas para ofrecer un servicio o flujo de trabajo completo. En lugar de simplemente crear una máquina virtual, la orquestación también puede configurar redes, asignar almacenamiento, implementar aplicaciones y aplicar políticas de seguridad, todo en el orden correcto. Garantiza que los procesos en la nube se ejecuten sin problemas en todos los sistemas y se adapten a las condiciones cambiantes.
Muchas plataformas de orquestación en la nube, como Ansible y Kubernetes, son de código abierto y utilizan archivos de configuración reutilizables o guías de estrategias para definir cómo se implementan, conectan y mantienen los recursos de la nube en todos los entornos.
La diferencia clave entre la automatización en la nube y la orquestación en la nube radica en el alcance. La automatización en la nube mejora las tareas individuales, mientras que la orquestación en la nube integra esas tareas en operaciones completas de extremo a extremo.
Por ejemplo, la automatización puede gestionar el auto-scaling de un clúster, pero la orquestación garantiza que el auto-scaling también funcione con el equilibrio de carga, la monitorización y los controles de costes. Estas capacidades son vitales para los equipos de DevOps que gestionan aplicaciones en diferentes proveedores de servicios en la nube y plataformas SaaS. Al coordinar la automatización en estos entornos, las empresas pueden alinear sus iniciativas tecnológicas con objetivos más amplios de rendimiento, seguridad y eficiencia de costes.
La automatización ofrece velocidad y coherencia, mientras que la orquestación gestiona la complejidad en entornos de multinube o híbridos. Juntas, la automatización y la orquestación en la nube aportan agilidad y control. Ayudan a las empresas a operar de manera eficiente a nivel de tarea y cohesivamente a nivel de sistema.
La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las empresas utilizan la automatización y la orquestación al añadir inteligencia, adaptabilidad y contexto.
La automatización tradicional sigue reglas establecidas, mientras que la automatización de procesos impulsada por IA puede aprender de los datos, reconocer patrones y respaldar la toma de decisiones dinámicas sin programación explícita. Este método permite a los sistemas optimizar continuamente la forma en que se ejecutan las tareas y cómo responden los flujos de trabajo al cambio. Como resultados, las organizaciones pueden mover de la ejecución básica de tareas a sistemas conectados y adaptables que mejoran el rendimiento automáticamente con el tiempo.
Por ejemplo, la IA puede identificar actividades de gasto inusuales, enviar alertas y corregir errores automáticamente. La IA generativa añade capacidades creativas, como redactar correos electrónicos, resumir las interacciones con los clientes o generar código. Este proceso ayuda a reducir el esfuerzo manual y a acelerar los flujos de trabajo complejos.
Para la orquestación, la IA ayuda a gestionar el funcionamiento conjunto de varios sistemas automatizados. Las plataformas de orquestación con IA pueden monitorizar las condiciones cambiantes, redirigir procesos o asignar recursos automáticamente en función de los datos actuales. La IA agéntica amplía aún más esta práctica mediante el uso de agentes digitales inteligentes que colaboran entre sistemas para mantener las operaciones eficientes y equilibradas.
Las organizaciones tienen diversos grados de preparación para implementar plataformas de agencia. Sin embargo, en un evento reciente de IBM se indicó que "hemos pasado de la automatización robótica de procesos (RPA) a los asistentes, y ahora de los asistentes a los agentes, y de los agentes a las plataformas de agentes. Los agentes pueden realizar un trabajo totalmente autónomo, totalmente automatizado con la toma de decisiones".1
Juntas, la IA, la IA generativa y la IA agéntica están ayudando a las empresas a pasarse a lo que algunos describen como "operaciones autogestionadas". Esta combinación permite a las empresas operar con mayor precisión y agilidad, al tiempo que reduce la necesidad de una supervisión humana constante.
La automatización mejora la velocidad y la precisión de las tareas individuales, mientras que la orquestación conecta esas tareas de manera fluida en procesos empresariales eficientes y fiables. La combinación permite a las organizaciones operar con más precisión. Ejemplos de casos de uso son:
La automatización en la nube puede arrancar o apagar servidores virtuales automáticamente según la demanda, aplicar parches de seguridad o ejecutar copias de seguridad.
La orquestación ayuda a garantizar que estas acciones automatizadas se produzcan en la secuencia correcta y se alineen con las políticas empresariales, como el aprovisionamiento de almacenamiento, la actualización de aplicaciones, la configuración de redes y el escalado de servicios sin tiempo de inactividad.
La automatización incluye comprobaciones predefinidas, como la verificación de los controles de acceso, la aplicación de parches de seguridad o la generación de registros de auditoría. Estas tareas automatizadas respaldan el cumplimiento minimizando el error humano y ayudando a garantizar que las políticas se apliquen de manera coherente.
La orquestación se basa en estos elementos mediante la gestión del cumplimiento en todos los flujos de trabajo. Coordina los plazos y las dependencias de las evaluaciones de riesgos, las aprobaciones y los informes, lo que ayuda a garantizar que cada paso cumpla con los requisitos normativos. Por ejemplo, la orquestación puede vincular los procesos de verificación de identidad, retención de datos y aprobación en todos los sistemas, creando una ruta clara y auditable para la revisión interna y externa.
Por ejemplo, los equipos jurídicos se enfrentan a la presión de revisar grandes volúmenes de contratos y cumplir con complejas exigencias normativas. Dynamiq, un business partner de IBM, utilizó las tecnologías de IBM watsonx para crear una solución de cumplimiento con IA que combina automatización y orquestación.
La automatización maneja las tareas repetitivas de los documentos, como la extracción de datos, la clasificación y las comprobaciones de conformidad, para reducir la revisión manual y mejorar la precisión. IBM® watsonx Orchestrate y API Connect conectan estas acciones automatizadas en un flujo de trabajo en todos los sistemas legales y empresariales. El resultado es un proceso de cumplimiento proactivo que ofrece información más rápida, menos errores y más visibilidad. 2
La automatización en la atención al cliente puede incluir chatbots que manejen preguntas simples, enrutamiento de tickets basado en palabras clave o mensajes de seguimiento automáticos. Estas acciones reducen la carga de trabajo de los agentes y proporcionan a los clientes respuestas más rápidas.
La orquestación adopta una visión más amplia, integrando sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM), bases de conocimiento y rutas de escalado. Cuando un problema de un cliente requiere varios equipos, por ejemplo, facturación y soporte técnico, una plataforma de orquestación garantiza que cada paso se produzca en secuencia y actualiza al cliente automáticamente, creando una experiencia de soporte fluida.
La automatización y orquestación impulsadas por IA están transformando la atención al cliente, con casi la mitad de las organizaciones que ya automatizan los comentarios (49 %) y las consultas de soporte (48 %). Los ejecutivos esperan que estos sistemas mejoren la resolución de llamadas en un 47 % y aumenten las puntuaciones de satisfacción del cliente en un 35 % para 2027, lo que pone de relieve el papel cada vez mayor de la IA en la prestación de un servicio eficiente y escalable.3
La automatización en las finanzas a menudo se encarga de tareas como el procesamiento de facturas, los recordatorios de pagos o las aprobaciones de gastos. Esto ayuda a reducir el trabajo manual y mejorar la precisión.
La orquestación amplía este enfoque gestionando ciclos financieros completos, por ejemplo, conectando los flujos de trabajo de elaboración de presupuestos, forecasting, compras y pagos en un proceso unificado. Esta coordinación garantiza que cada paso se produzca solo después de que se cumplan las dependencias y que los datos de los informes sigan siendo coherentes en todos los sistemas.
La automatización y la orquestación también ayudan con la ciberseguridad en las finanzas. Por ejemplo, el banco Aksari de Pakistán trabajó con IBM para ayudar a cumplir las nuevas normas de ciberseguridad de su gobierno. La nueva política exigía que los bancos mantuvieran sus capacidades de seguridad básicas, incluidos los centros de operaciones de seguridad (SOC) y las herramientas de respuesta automática que funcionan las 24 horas del día.
Las capacidades de IBM® Security QRadar SOAR y su solución de orquestación, automatización y respuesta de seguridad dieron como resultado un nuevo SOC. Este centro redujo el número de incidentes de seguridad de aproximadamente 700 por día a menos de 20. También redujo el tiempo medio de corrección de 30 a 5 minutos.4
Un estudio reciente descubrió que la automatización redujo el tiempo de contratación de las organizaciones en un 10 % y redujo el tiempo que el personal de RR. HH. dedica a tareas redundantes o repetitivas en un 20 %.5 Las automatizaciones en RR. HH. pueden incluir la generación de cartas de oferta, la configuración de cuentas de correo electrónico o la inscripción de empleados en programas de beneficios. Estas mejoras son eficientes pero de alcance limitado.
La orquestación gestiona todo el flujo de trabajo de incorporación. Lo hace coordinando entre departamentos para garantizar que se completen las verificaciones de antecedentes, se soliciten equipos, se concedan permisos de acceso y se programen sesiones de formación, todo en el orden correcto. Esta orquestación integral es vital para una incorporación coherente y sin errores de los empleados.
La automatización en la gestión de servicios de TI puede gestionar actividades rutinarias como el restablecimiento de contraseñas o la categorización de tickets. Estas tareas reducen la carga de trabajo manual del personal de TI y aumentan los tiempos de respuesta.
La orquestación conecta estas automatizaciones en flujos de trabajo de servicio completos para que las solicitudes se enruten, aprueben y resuelvan en el orden correcto. Por ejemplo, cuando se realiza una nueva solicitud de acceso a la aplicación, la orquestación puede verificar permisos, actualizar directorios, notificar a los aprobadores y confirmar la finalización automáticamente. Esta integración ayuda a los equipos de TI a mantener la coherencia y ofrecer experiencias de usuario fiables.
La automatización agiliza la implementación de software gestionando acciones como la compilación de código, la configuración del entorno y las pruebas iniciales. Estos pasos reducen el esfuerzo manual y aceleran la implementación. Un estudio reciente descubrió que los 5 principales casos de uso de IA generativa para TI incluían la automatización de pruebas y el aprovisionamiento de infraestructura.6
La orquestación gestiona todo el proceso de lanzamiento, desde el desarrollo hasta las pruebas, la puesta en escena y la producción. Ayuda a garantizar que se cumplan las dependencias y que la supervisión comience inmediatamente después del lanzamiento. Para los equipos de DevOps, la orquestación de las tareas de implementación permite una entrega continua y un tiempo de inactividad mínimo durante las actualizaciones.
En las operaciones de la cadena de suministro, la automatización puede gestionar tareas específicas, como enviar notificaciones de envío a los clientes o generar órdenes de compra cuando el inventario cae por debajo de un nivel establecido. Estas automatizaciones ahorran tiempo y reducen los errores en las transacciones rutinarias.
Sin embargo, la orquestación gestiona todo el proceso de cumplimiento de pedidos. Coordina tareas como comprobar la disponibilidad de los proveedores, programar el transporte y notificar a los clientes el estado de la entrega. Este tipo de orquestación es crítico para mantener sincronizadas cadenas de suministro complejas y de varios pasos entre múltiples sistemas y socios.
Por ejemplo, IBM colaboró con Dun & Bradstreet (D&B), una fuente fiable de inteligencia empresarial para utilizar datos y IA para crear D&B Ask Compras. Esta herramienta es una solución que ofrece conocimientos en tiempo real y de 360° sobre el riesgo de los proveedores. Automatiza las evaluaciones de proveedores mediante el uso de datos de múltiples sistemas y orquesta la monitorización de riesgos, los análisis y la elaboración de informes en todos los flujos de trabajo de compras. Como resultado, las empresas pueden reducir el tiempo de las tareas de compras entre un 10 y un 20 %.7
Comprender los beneficios de la automatización y la orquestación ayuda a aclarar cómo cada uno contribuye a la eficiencia operativa y al rendimiento empresarial. Mientras que la automatización se centra en mejorar las tareas individuales, la orquestación conecta esas tareas en flujos de trabajo cohesivos y estratégicos que impulsan un valor organizativo más amplio.
Coherencia y fiabilidad: la automatización ayuda a garantizar que las tareas se completen de la misma manera cada vez, lo que mejora la calidad del output. Esta estandarización reduce la variación y simplifica las auditorías.
Ahorro de costes: reduce los costes operativos mediante la reducción de la mano de obra y la mejora del uso de recursos.
Aumento de la eficiencia: la automatización sustituye los procesos manuales repetitivos por una ejecución rápida y coherente, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo.
Reducción de errores: la automatización minimiza el error humano porque sigue reglas y flujos de trabajo predefinidos.
Tiempos de respuesta más rápidos: la automatización permite reacciones inmediatas a eventos del sistema, alertas o activadores de procesos.
Escalabilidad: la automatización respalda el crecimiento sin requerir aumentos proporcionales de personal o gastos generales.
Adaptabilidad: la orquestación responde dinámicamente a los cambios o fallos, redirigiendo tareas o ajustando flujos de trabajo según sea necesario.
Coordinación entre sistemas: la orquestación gestiona las dependencias entre aplicaciones, fuentes de datos y entornos de nube para mantener los procesos sincronizados.
Gobierno y cumplimiento: los controles, los pasos de aprobación y los registros de auditoría se añaden a través de la orquestación para satisfacer las necesidades normativas y de responsabilidad.
Integración de procesos: la orquestación conecta automatizaciones individuales en flujos de trabajo completos e integrales en todos los departamentos y sistemas.
Alineación estratégica: a través de la orquestación, las actividades automatizadas respaldan objetivos empresariales más amplios en lugar de funciones aisladas.
Visibilidad y monitorización: la orquestación proporciona paneles de control y registros para realizar un seguimiento del rendimiento de los procesos e identificar cuellos de botella.
Cuando se utilizan juntas, la automatización y la orquestación ofrecen tanto eficiencia operativa como cohesión estratégica. La automatización maneja el "cómo" ejecutando tareas individuales de forma rápida y precisa. La orquestación gestiona el "cuándo" y el "por qué", garantizando que esas tareas contribuyan a un resultado empresarial unificado. Combinadas, crean organizaciones más inteligentes y ágiles capaces de escalar de manera eficiente, mantener la visibilidad y apoyar al personal de TI mientras gestionan flujos de trabajo completos en todos los departamentos y tecnologías.
