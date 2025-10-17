La automatización utiliza la tecnología para ejecutar tareas definidas y repetitivas con una intervención humana mínima o nula. Se basa en reglas y ejecuta las instrucciones de la misma manera cada vez. El objetivo es mejorar la velocidad, reducir los errores humanos y liberar a los empleados de tareas manuales repetitivas.

La automatización es más eficaz cuando las tareas tienen entradas y outputs claramente definidos. Como parte central de la automatización de procesos y de las estrategias más amplias de automatización de procesos empresariales (BPA), sirve como componente básico de la eficiencia de los procesos al gestionar el nivel más simple de actividad.

Muchas organizaciones diseñan flujos de trabajo de automatización para conectar tareas relacionadas y ayudar a garantizar que se ejecuten en una secuencia coherente. El software de automatización moderno a menudo se basa en conexiones de interfaz de programación de aplicaciones (API) para activar o intercambiar datos entre sistemas automáticamente.

Los ejemplos más comunes incluyen el envío automático de una factura después de una venta o la aprobación de gastos por debajo de un umbral establecido. Estas automatizaciones agilizan el trabajo y eliminan los cuellos de botella sin necesidad de supervisión por parte de la dirección.

Aunque es valiosa, la automatización suele funcionar en silos. Un departamento puede automatizar la entrada de datos mientras que otro automatiza la programación. Sin coordinación, estas eficiencias permanecen aisladas. Muchas empresas comienzan su transformación digital con la automatización, pero pronto se dan cuenta de que un mosaico de automatizaciones desconectadas no puede escalar de manera efectiva. En esta parte es donde la orquestación se vuelve esencial.