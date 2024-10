El Institute for Business Value de IBM publicó una serie de guías respaldadas por la investigación, denominadas The CEO's guide to generative AI, sobre temas que van desde la IA generativa en la ciberseguridad hasta la experiencia del cliente. El Institute for Business Value de IBM ha identificado tres cosas que todo líder necesita saber y lo que puede hacer al respecto:

1. La IA generativa es una experiencia sísmica.

Al utilizar los datos de los clientes de todas las áreas de la empresa, incluidas las funciones de ventas, marketing y servicio, puede personalizar la experiencia del cliente y utilizar los datos de CRM en todo su potencial.

Lo que pueden hacer los líderes: apunte alto cuando se trata de sus objetivos para el uso de las capacidades de la IA. La IA generativa podría estar disponible para todas las empresas. Todo se reduce a cómo los CEO eligen utilizar esta capacidad para sus necesidades empresariales. Permita a los diseñadores aumentar la creación de contenido con IA generativa e interactuar con la tecnología de IA. Utilice la IA generativa para simplificar las cosas estableciendo directrices específicas para cada caso de uso y complemente los modelos abiertos con una inversión en datos propios.

2. La confianza del cliente es la nueva moneda.

La promesa de lo que la IA generativa puede ofrecer a sus clientes se basa en una base de confianza de la propia empresa. El Institute for Business Value de IBM descubrió que "el 80 % de los líderes empresariales ven la explicabilidad, la ética, el sesgo o la confianza como una preocupación importante en el camino hacia la adopción de la IA generativa".1

Qué pueden hacer los líderes: los CEO deben liderar con empatía y dar prioridad a los viajes éticos. Genere confianza con los clientes desarrollando una ética de IA generativa específica para sus inquietudes y bríndeles una experiencia confiable que ayude a garantizar la satisfacción del cliente. Incorpore IA generativa a la experiencia del usuario desde el principio, personalice las campañas de marketing y dirija el contacto con los clientes para ganar aún más esa confianza.

3. La IA generativa abre la puerta a la reinvención de la experiencia del empleado.

De media, el 87 % de los ejecutivos esperan que la IA generativa aumente los roles laborales y no los reemplace. La IA generativa promete automatizar tareas que antes eran demasiado complicadas para que las manejaran las máquinas. El éxito de la colaboración entre humanos y máquinas es el principal reto del cambio organizativo cuando se introducen herramientas de IA. Los CEO deben considerar cuidadosamente dónde introducir la IA en la cadena de valor y mantener la IA generativa como un factor a considerar en todas las decisiones cuando se trata del impacto y el bienestar de los empleados.

Lo que pueden hacer los líderes: desarrollar una asociación humano-máquina desde el principio que pueda crear más valor del que cualquiera puede hacer por sí solo. Dé una buena impresión con la IA generativa enviando mensajes positivos sobre cómo puede aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados. Integre las herramientas de IA, los flujos de trabajo inteligentes y las plataformas de nube híbrida de forma que los empleados se comprometan a rendir al máximo nivel e implique a los empleados en el diseño de la implementación de la IA.