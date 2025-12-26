Cómo se utiliza la IA en la gestión del cambio

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que las organizaciones abordan la gestión del cambio. Acelera la transformación, permite una formación y una comunicación más personalizadas y apoya una intervención más temprana si el cambio empieza a estancarse.
Tradicionalmente, la gestión del cambio organizacional ha guiado grandes cambios como nuevos sistemas, rediseños de procesos o reorganizaciones estructurales. Ayuda a las personas a comprender por qué se está produciendo el cambio, qué significa para su trabajo y cómo pueden tener éxito en un nuevo entorno. La IA refuerza esta disciplina al añadir conocimientos basados en datos, velocidad y adaptabilidad.
Dentro de la gestión del cambio, la IA desempeña un papel crítico para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo al mejorar la visibilidad en todo el ciclo de vida del cambio. En el próximo año, se espera que el coste anual de la gestión del riesgo empresarial aumente un 15 %.¹ Al analizar datos como los patrones de uso del sistema, los comentarios y las opiniones de los empleados, los algoritmos de IA ayudan a los líderes y a las partes interesadas a identificar las señales de alerta temprana de resistencia o los desafíos a la adopción del cambio. Esta información permite a las organizaciones ajustar las estrategias de cambio antes de que los problemas se agraven, reduciendo la probabilidad de interrupciones y apoyando una toma de decisiones más oportuna y basada en datos a lo largo del proceso de cambio.
La IA también apoya el cambio personalizando la comunicación, los programas de formación y el seguimiento del rendimiento. Los líderes en gestión del talento informan que la IA y la automatización aumentan un 73 % el compromiso de los empleados.2 Las herramientas automatizadas ofrecen orientación relevante a los empleados según sus roles y necesidades, al tiempo que proporcionan a los líderes un conocimiento más claro de la productividad y calidad de los empleados. Estas capacidades ayudan a revelar si están surgiendo nuevas formas de trabajar y dónde se necesita apoyo adicional.
A medida que las tecnologías de IA y la transformación digital remodelan el funcionamiento de las organizaciones, la gestión del cambio también debe evolucionar. El simple hecho de implementar herramientas de IA no garantiza resultados significativos. Un enfoque moderno pone mayor énfasis en la empatía, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo para ayudar a las personas a moverse a través del cambio con confianza.
El design thinking (un enfoque centrado en el ser humano que se dedica a comprender las necesidades del usuario, probar ideas e iterar basándose en el feedback) juega un papel importante en este cambio. En la gestión del cambio, ayuda a los líderes a diseñar una estrategia de cambio basada en experiencias reales de los empleados en lugar de planes fijos. Este enfoque conduce a un compromiso más fuerte, un progreso más rápido y una mayor agilidad, ya que el cambio se convierte en un proceso continuo en lugar de un evento único.
Hoy en día, una estrategia eficaz de gestión del cambio digital se basa en 3 factores clave:
Estos principios son cíclicos. Cada uno de ellos ocurre en cada paso del proceso de gestión del cambio. Se alinean estrechamente con la transformación impulsada por IA y ayudan a las organizaciones a ir más allá de la adopción superficial, hacia un cambio duradero y significativo.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Las organizaciones ya no experimentan cambios en oleadas aisladas. Operan en un estado de evolución constante, donde los cambios en la tecnología, las habilidades y las expectativas ocurren al mismo tiempo. Los enfoques tradicionales de gestión del cambio tienen dificultades para seguir el ritmo con esta velocidad y complejidad. La IA ayuda a las organizaciones a percibir los cambios con antelación y a responder en tiempo real en lugar de depender de planes estáticos.
La IA también cambia cómo se diseña el trabajo, no solo cómo se utilizan las herramientas. Sin replantearse los roles, los flujos de trabajo y las decisiones, las organizaciones suelen limitar el impacto de la IA. Su uso en la gestión del cambio impulsa a los líderes a reconsiderar cómo se crea valor y cómo las personas y las máquinas trabajan juntas. Este enfoque conduce a un cambio más profundo y duradero en lugar de una adopción superficial.
Otra razón por la que la IA es importante para la gestión del cambio es la visibilidad que puede proporcionar. Los líderes a menudo carecen de una visión clara de cómo se experimenta el cambio en toda la organización. La IA ofrece una visión continua del comportamiento, el sentimiento y el rendimiento a medida que se desarrollan los cambios. Este conocimiento permite gestionar el cambio como un sistema continuo en lugar de como una iniciativa única.
La IA también alinea la gestión del cambio con la forma en que los empleados interactúan ahora con la tecnología, incluso con la propia IA. La gente espera experiencias que sean receptivas, relevantes y de apoyo. Los esfuerzos de cambio que ignoran esta realidad pueden parecer lentos o desconectados. Mediante el uso de la IA, las organizaciones diseñan el cambio de manera que se adapten mejor a los patrones de trabajo y aprendizaje modernos.
La gestión del cambio con IA ayuda a las organizaciones a seguir siendo competitivas bajo una presión constante. Los mercados cambian rápidamente, las habilidades evolucionan y las expectativas aumentan. Las organizaciones que integran la IA en la gestión del cambio están mejor posicionadas para adaptarse con propósito y resiliencia en lugar de reaccionar demasiado tarde.
Casos de uso comunes y emergentes de los sistemas de IA en la gestión del cambio incluyen:
La IA analiza los datos históricos y en tiempo real para identificar patrones de adopción, comportamiento y rendimiento. Esta información permite a los responsables del cambio prever cómo diferentes iniciativas pueden afectar a la productividad, la implicación y los resultados. Por ejemplo, el análisis predictivo puede ayudar a determinar el mejor momento para una implementación, dónde podría ralentizarse la adopción y qué grupos necesitarán apoyo adicional. Estos conocimientos hacen que la gestión del cambio pase de la resolución reactiva de problemas a la planificación proactiva.
La IA apoya y automatiza las comunicaciones sobre el cambio mediante la entrega de mensajes adaptados a diferentes audiencias en el momento adecuado. La IA generativa impulsa chatbots y asistentes digitales que mantienen informados a los empleados y ofrecen feedback en tiempo real. La IA también puede ayudar a adaptar los contenidos a formatos multicanal como el correo electrónico, las publicaciones internas, los vídeos y los episodios de pódcast, facilitando el consumo de los mensajes. Esta accesibilidad reduce la incertidumbre y limita la necesidad de seguimiento manual.
El procesamiento del lenguaje natural (PLN) se utiliza para analizar texto abierto de encuestas, chats y canales de feedback. Estos datos ayudan a los líderes del cambio a comprender cómo se sienten las personas con respecto al cambio, no solo si están utilizando una herramienta. Estos conocimientos guían intervenciones más empáticas y efectivas.
Las plataformas de aprendizaje impulsadas por IA adaptan el contenido según el rol, el nivel de habilidad y el progreso. Los empleados reciben formación y apoyo específicos en lugar de formación genérica. Esta asistencia acelera la adopción y ayuda a las personas a generar confianza a medida que cambian las expectativas, de manera similar a cómo plataformas como LinkedIn personalizan las recomendaciones de aprendizaje a escala.
La IA se utiliza para analizar tareas, traspasos y puntos de decisión para entender cómo se realiza el trabajo. Estos conocimientos apoyan el rediseño de roles y flujos de trabajo en torno a la colaboración humana y de IA, basados en patrones de trabajo reales en lugar de procesos asumidos. En casos más avanzados, la IA agéntica puede asumir partes de procesos integrales con una supervisión humana mínima.
La IA analiza señales como los datos de participación, los patrones de uso, el sentimiento y el feedback para detectar dónde podría estancarse el cambio. Los modelos de IA generativa y machine learning (ML) pueden identificar indicadores de resistencia, confusión o sobrecarga. Este análisis de IA permite a los líderes intervenir más rápidamente y ajustar los planes antes de que los problemas se agraven.
La IA utiliza análisis predictivos y modelado de escenarios para mostrar resultados probables y compensaciones. Estos datos ayudan a los líderes a tomar decisiones más seguras sobre el momento, la secuenciación y la inversión, y hacen que la gestión del cambio sea más deliberada.
La IA reúne datos de uso, productividad, calidad y feedback de los empleados para mostrar si las nuevas maneras de trabajar se están afianzando. Al realizar seguimiento de métricas como la adopción, la finalización de tareas y la eficiencia, los líderes obtienen una visión más clara de si el cambio está aumentando la eficiencia y generando un impacto real en el negocio.
La IA mejora la gestión del cambio haciéndola más adaptable, basada en datos y centrada en las personas. Otros beneficios incluyen:
Una planificación de cambio más precisa: el análisis predictivo con IA permite a los líderes anticipar cómo las diferentes iniciativas de cambio pueden afectar la productividad y el compromiso. Este conocimiento ayuda a mejorar el tiempo, la secuenciación y las decisiones de recursos, y reduce el ensayo y error.
Adopción más rápida y específica: la IA ofrece a los empleados formación personalizada y asistencia sobre el terreno. Esta personalización ayuda a las personas a aprender nuevas formas de trabajar más rápido y a hacerlo con más confianza.
Mayor compromiso de los empleados durante el cambio: es más probable que los empleados se comprometan cuando el cambio se siente útil y receptivo en lugar de genérico. La IA permite una comunicación oportuna, relevante y adaptada a sus roles y preocupaciones.
Mejor alineación entre las herramientas y el diseño del trabajo: la IA revela cómo se desarrolla el trabajo en los distintos roles y equipos. Estos conocimientos basados en datos ayudan a las organizaciones a rediseñar y optimizar flujos de trabajo para que la nueva tecnología y herramientas se integren en las operaciones diarias en lugar de superponerse.
Refuerzo continuo de nuevos comportamientos: la IA sigue comprobando en qué medida se están adoptando los nuevos comportamientos a lo largo del tiempo. Cuando la adopción disminuye, se requiere formación o soporte adicional para mantener el cambio en el buen camino.
Mayor resiliencia organizativa: la IA permite un aprendizaje, una adaptación y una corrección del rumbo más rápidos, lo que ayuda a las organizaciones a gestionar los cambios en curso con menos interrupciones.
La gestión del cambio requiere algo más que una implementación tecnológica. Estos pasos describen cómo las organizaciones pueden estructurar los esfuerzos de cambio para alinear la estrategia, las personas y las capacidades de IA a lo largo del tiempo.
El cambio eficaz impulsado por IA comienza con una visión estratégica, no con el despliegue de una herramienta. Los líderes deben definir claramente cómo la IA creará valor, cómo cambiará el trabajo y cómo colaborarán las personas y la IA. Esta visión debe ser sencilla, inspiradora y lo suficientemente flexible como para evolucionar a medida que aumenten las capacidades de la IA. Orienta las decisiones, informa la hoja de ruta del cambio y ayuda a prevenir la adopción fragmentada de la IA.
Antes de que la IA pueda escalar, los empleados deben confiar en los outputs y comprender cómo se gobierna y se gestiona. Esto significa proporcionar datos fiables y normas claras de uso, supervisión y responsabilidad. Las reseñas humanas, la transparencia sobre las fuentes y las vías claras de escalado son esenciales. La confianza es una prioridad de la gestión del cambio, no solo una preocupación técnica.
La IA debe incorporarse a los flujos de trabajo integrales, no añadirse a los procesos existentes. La mayoría de las organizaciones pasan por etapas, desde utilizar la IA para tareas individuales hasta dejar que la IA gestione partes más grandes del flujo de trabajo con supervisión humana. La gestión del cambio debe ayudar a las personas a adaptarse en cada etapa y reconocer que el progreso no será uniforme en toda la organización.
La integración de la IA se produce más rápido cuando se convierte en parte del trabajo diario en lugar de en una herramienta opcional. Esto significa integrarlo en los sistemas centrales, la incorporación y las rutinas. Las personas aprenden mejor cuando la IA les ayuda a realizar un trabajo real y apoya la mejora continua de sus competencias. La formación importa, pero el uso práctico también.
Las iniciativas de IA tienen éxito cuando los empleados desempeñan un papel activo en la adopción. En lugar de convertirla en un mandato, los líderes deben establecer la expectativa de que el aprendizaje de la IA forma parte del rol de todos, incluido el suyo propio. Apoyar a los usuarios, fomentar la experimentación y crear redes de aprendizaje entre iguales hace que el cambio sea un esfuerzo compartido que tiene más probabilidades de conseguir la aceptación de los empleados.
Estas buenas prácticas ayudan a garantizar que la gestión del cambio de la IA resulte fiable, escalable y sostenible.
Empiece por el "por qué": la comunicación con IA debe centrarse en el propósito y la relevancia. Los empleados quieren saber cómo el cambio mejora su trabajo y por qué es importante para ellos. La IA puede ayudar a adaptar este mensaje a las diferentes funciones y situaciones, pero los líderes deben establecer la intención y el tono.
Utilice el análisis predictivo para adelantarse a la resistencia: la IA debería ayudar a predecir los resultados en lugar de limitarse a informar de los resultados pasados. Los conocimientos predictivos permiten a los líderes programar los despliegues, orientar el apoyo y reducir el riesgo con antelación.
Trate la IA como una capacidad, no como un proyecto: la IA cambia las decisiones, los flujos de trabajo y las funciones a lo largo del tiempo. Para aprovechar el potencial de la IA se requieren estrategias de gestión del cambio que apoyen el aprendizaje y la adaptación continuos. Esta idea se alinea con marcos de cambio establecidos como la metodología Prosci, a la vez que los amplía para apoyar una transformación continua impulsada por IA.
Equilibre el gobierno con la velocidad: un gobierno sólido genera confianza y acelera el ritmo de cambio cuando se integra desde el principio. Las barreras transparentes permiten a los empleados experimentar de forma segura y sin miedo. Los controles demasiado estrictos y añadidos demasiado tarde ralentizan el progreso y debilitan la confianza.
Mida el impacto en lugar de la actividad: el éxito no debe medirse por el número de licencias que se emiten o la frecuencia con la que las personas inician sesión. La gestión del cambio impulsada por IA analiza resultados como la velocidad, la productividad, la calidad y los cambios duraderos en el comportamiento. Estas medidas muestran si el trabajo realmente ha cambiado.
Escuche a los expertos compartir cómo puede utilizar la IA y los datos de forma ética para que el departamento de RR. HH. sea más eficiente y humano.
Descubra diez formas en las que RR. HH. puede ser un asesor estratégico para desarrollar un modelo centrado en las personas que posicione mejor a la empresa para el futuro.
Descubra cómo los líderes de RR. HH. pueden crear una cultura potenciada por la IA generativa mediante la adopción de la experimentación y la capacitación del personal.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA en el centro para obtener mejores resultados empresariales y liberar todo el potencial de los empleados.
Acelere los procesos de RR. HH. con IBM watsonx Orchestrate y automatice las tareas tediosas.
Agilice los procesos de RR. HH., mejore la toma de decisiones e impulse los resultados empresariales con soluciones de IA generativa.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA como núcleo para ofrecer mejores resultados empresariales y desbloquear el potencial de los empleados y del trabajo.
1 Enterprise risk management, IBM Institute for Business Value (IBV) Performance Data and Benchmarking, © 2025 IBM Corporation
2 Talent management benchmark report, IBM Institute for Business Value (IBV) Performance Data and Benchmarking, diciembre de 2025