Cómo se utiliza la IA en la gestión del cambio

Tradicionalmente, la gestión del cambio organizacional ha guiado grandes cambios como nuevos sistemas, rediseños de procesos o reorganizaciones estructurales. Ayuda a las personas a comprender por qué se está produciendo el cambio, qué significa para su trabajo y cómo pueden tener éxito en un nuevo entorno. La IA refuerza esta disciplina al añadir conocimientos basados en datos, velocidad y adaptabilidad.

Dentro de la gestión del cambio, la IA desempeña un papel crítico para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo al mejorar la visibilidad en todo el ciclo de vida del cambio. En el próximo año, se espera que el coste anual de la gestión del riesgo empresarial aumente un 15 %.¹ Al analizar datos como los patrones de uso del sistema, los comentarios y las opiniones de los empleados, los algoritmos de IA ayudan a los líderes y a las partes interesadas a identificar las señales de alerta temprana de resistencia o los desafíos a la adopción del cambio. Esta información permite a las organizaciones ajustar las estrategias de cambio antes de que los problemas se agraven, reduciendo la probabilidad de interrupciones y apoyando una toma de decisiones más oportuna y basada en datos a lo largo del proceso de cambio.

La IA también apoya el cambio personalizando la comunicación, los programas de formación y el seguimiento del rendimiento. Los líderes en gestión del talento informan que la IA y la automatización aumentan un 73 % el compromiso de los empleados.2 Las herramientas automatizadas ofrecen orientación relevante a los empleados según sus roles y necesidades, al tiempo que proporcionan a los líderes un conocimiento más claro de la productividad y calidad de los empleados. Estas capacidades ayudan a revelar si están surgiendo nuevas formas de trabajar y dónde se necesita apoyo adicional.