A veces escuchamos críticas cuando contamos nuestra historia de transformación de RR. HH. porque la gente teme las alucinaciones de la IA o los sesgos. Nuestra respuesta es: “Los humanos siempre tienen el control”. Son los líderes. Usted decide cuándo, dónde y cómo implementar la IA. Es una herramienta, y no va a descontrolarse. Sin embargo, es necesario ser práctico en su aplicación.

No deje que el FOMO, el miedo a perderse algo, guíe sus decisiones de IA. ¿Qué significa eso? No tome decisiones basándose en lo que hace la empresa de al lado porque suene emocionante o porque esté recibiendo mucha atención de la prensa o las redes sociales. Si no está alineado con los valores de su empresa o con la forma en la que su negocio gana dinero, no lo haga.

Aunque parezca sencillo, hay mucho más. Es necesario plantear preguntas desde el principio, como: “¿Con qué se siente cómodo en lo que respecta al manejo de la IA?” o “¿Qué se alinea con los valores de su empresa?”

En IBM, cualquier uso de IA siempre incluirá a un humano en el proceso. Los humanos son los que toman las decisiones finales, ese es uno de nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, utilizamos IA para recomendar aumentos salariales basados en las habilidades del empleado, la escasez de mercado y el número de años en el puesto. Pero cuánto dar es siempre la decisión final del gestor. Nos sentimos cómodos utilizando la IA para hacer recomendaciones sobre remuneraciones a los directivos. Puede que su empresa no.

Sin embargo, no utilizamos la IA para seleccionar a los candidatos. Como empresa que prioriza las habilidades, nos preocupamos por las habilidades técnicas de los candidatos, no por dónde las han adquirido. Nos preocupa que un algoritmo pueda rechazar a candidatos de orígenes no tradicionales. Es posible que su empresa quiera hacer todo lo contrario con la IA, y eso está bien. Todo gira en torno a lo que es correcto para su negocio.

Es importante que, independientemente de dónde o cómo utilice la IA, disponga de una herramienta que la supervise y que incorpore funciones de gobierno. Cuando la IA comience a desviarse de las respuestas que espera ver, debe recibir una alerta inmediata.