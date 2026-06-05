Think Leadership

El progreso de la IA se estanca no por la tecnología, sino por cómo están diseñadas las organizaciones en torno a ella. Esta serie explora los cambios de liderazgo en la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor, que convierten las inversiones fragmentadas en IA en una ventaja empresarial compuesta.
El 79 % de los ejecutivos afirman que la IA contribuirá a sus ingresos en 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no obtienen un rendimiento cuantificable?
La diferencia entre las implementaciones de alto rendimiento y las de bajo rendimiento suele reducirse a una sola pregunta: ¿se pusieron de acuerdo los responsables sobre lo que hay que cambiar para tener éxito?
La cultura no es un elemento secundario de la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que se sustenta dicha estrategia. Las organizaciones que crecen de forma sostenible están rediseñando la forma en que se desarrolla el trabajo.
Tras probar proyectos piloto prometedores, ¿cómo se diseña para generar valor a largo plazo? La estrategia, el riesgo y la cultura no son retos independientes, sino palancas de un mismo sistema.
La noche del combate, el timing, la precisión y el rendimiento son fundamentales, y no solo para los luchadores. La UFC aplica la misma estrategia a la retransmisión en directo. En colaboración con IBM, la organización ha entrenado a la IA para que proporcione perspectivas en tiempo real sobre cada combate, lo que mejora el análisis en el mayor escenario de las MMA. Descubre cómo los datos, la IA y un objetivo común se han unido para transformar el rendimiento, la narración y la experiencia de los aficionados.
No se pierda el análisis de las decisiones de liderazgo que determinan los resultados de la IA y descubra cómo la coordinación, la responsabilidad y la estructura pueden convertir los esfuerzos dispersos en una ventaja duradera.