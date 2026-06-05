Think Leadership
La agenda de liderazgo para reducir la brecha entre las ambiciones y el impacto de la IA. Cuatro perspectivas. Una historia interconectada.
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
Dos manos ilustradas que apuntan en direcciones perpendiculares sobre un fondo amarillo.

De sistemas aislados a sistemas más inteligentes

El progreso de la IA se estanca no por la tecnología, sino por cómo están diseñadas las organizaciones en torno a ella. Esta serie explora los cambios de liderazgo en la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor, que convierten las inversiones fragmentadas en IA en una ventaja empresarial compuesta.
Ilustración de un caballero con anteojeras que se cae de un tablero de ajedrez
El error de mil millones de dólares

El 79 % de los ejecutivos afirman que la IA contribuirá a sus ingresos en 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no obtienen un rendimiento cuantificable?

 Examine la falta de conexión
Ilustración de unos dientes mordiendo una moneda de oro generada por IA
El ROI fantasma

La diferencia entre las implementaciones de alto rendimiento y las de bajo rendimiento suele reducirse a una sola pregunta: ¿se pusieron de acuerdo los responsables sobre lo que hay que cambiar para tener éxito?

Descubra la alineación
Ilustración de tres patos en fila y un pato que se sale de la fila.
La forma en que se mueve el trabajo

La cultura no es un elemento secundario de la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que se sustenta dicha estrategia. Las organizaciones que crecen de forma sostenible están rediseñando la forma en que se desarrolla el trabajo.

 Comprenda la estrategia
Ilustración de una moneda generada por IA que se transforma y se multiplica
El efecto multiplicador

Tras probar proyectos piloto prometedores, ¿cómo se diseña para generar valor a largo plazo? La estrategia, el riesgo y la cultura no son retos independientes, sino palancas de un mismo sistema.

 Monte el sistema

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La UFC une la acción y las perspectivas gracias a la IA

La noche del combate, el timing, la precisión y el rendimiento son fundamentales, y no solo para los luchadores. La UFC aplica la misma estrategia a la retransmisión en directo. En colaboración con IBM, la organización ha entrenado a la IA para que proporcione perspectivas en tiempo real sobre cada combate, lo que mejora el análisis en el mayor escenario de las MMA. Descubre cómo los datos, la IA y un objetivo común se han unido para transformar el rendimiento, la narración y la experiencia de los aficionados.

 

Vea cómo poner en práctica la estrategia
Donde las expectativas sobre la IA se enfrentan a la realidad empresarial

No se pierda el análisis de las decisiones de liderazgo que determinan los resultados de la IA y descubra cómo la coordinación, la responsabilidad y la estructura pueden convertir los esfuerzos dispersos en una ventaja duradera.

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