El auge y el ROI del director de IA

Explicó: “Soy responsable de cómo utilizamos la IA para cambiar fundamentalmente el funcionamiento de la empresa. Esto significa cómo atendemos a los clientes, trabajamos con partners, gestionamos nuestro personal y automatizamos procesos que solían requerir enormes cantidades de esfuerzo humano. Pero yo no soy la ‘dueña’ de la IA. En cambio, explicó, cada líder de IBM es responsable de la adopción de la IA en sus propios equipos, y su función es eliminar cualquier obstáculo. “De lo que estoy orgullosa es de que hayamos creado un modelo operativo en el que la estrategia de IA está tan profundamente integrada en la estrategia empresarial”, dijo Wright. “Sin un orquestador central, su empresa acaba con soluciones que no se comunican entre sí, están fragmentadas y no pueden escalarse de forma eficaz”.

En Schneider Electric, donde el modelo operativo hub-and-spoke ha sido fundamental para los esfuerzos de IA de la organización, los equipos de IA se han movido rápidamente manteniendo estándares, gobierno y medidas de seguridad comunes. Tras cinco años en el cargo, el CAIO de la empresa aporta algo de lo que carecen muchos CAIO más nuevos: pruebas de lo que se necesita para mantener la IA a escala a lo largo del tiempo.

WPP, por el contrario, aborda la IA a través de la lente de su cadena de suministro de marketing, superponiendo modelos generativos en un marco operativo ya bien definido. “Esas otras cosas no cambiaron”, dijo Hulme. “Simplemente aumentó y mejoró lo que ya estábamos haciendo”.

Ese énfasis en los modelos operativos encaja estrechamente con la visión de Crawford. Según él, la verdadera labor de los responsables de IA consiste en garantizar que la organización se centre en las prioridades adecuadas, experimente con rapidez y amplíe lo que funciona, sin “correr con las tijeras en la mano” en lo que respecta al gobierno y el riesgo.

A medida que las empresas se mueven a escalar agentes, el gobierno se hace cada vez más crítico. Tan importante como que alguien funcione como orquestador de la IA es combinar ese papel con una gobernanza dirigida por la orquestación. Este enfoque cambia dónde reside el control. En lugar de redactar políticas y esperar que los equipos las interpreten correctamente, las organizaciones están embedding barreras directamente en los sistemas que ejecutan la IA, abarcando modelos, agentes y ecosistemas cada vez más complejos.

La recompensa ya es tangible. Considere que casi siete de cada 10 ejecutivos admiten ahora que carecen de visibilidad completa de la IA que utilizan sus equipos, o incluso de dónde operan esos sistemas. Y, sin embargo, las empresas que adoptan un gobierno basado en la orquestación tienden a cerrar esa brecha rápidamente: tienen más del doble de probabilidades de tener una visibilidad completa de los activos de IA, un 169 % más de probabilidades de mantener una documentación transparente y un 132 % más de probabilidades de proteger los datos mediante la anonimización. , evaluaciones de impacto y estrictos controles de acceso.

Fundamentalmente, este mayor control no se consigue a expensas del rendimiento. Estas 2000 organizaciones encuestadas reportan pérdidas un 29 % menores debido a irregularidades en la IA y logran un retorno de la inversión un 20 % mayor, junto con mayores ganancias en productividad e ingresos.

En conjunto, estos resultados subrayan por qué el puesto de director de IA podría seguir evolucionando alejándose de la propiedad y orientándose hacia la coordinación, dijo Dencik de IBM. La eficacia del CAIO depende cada vez más no de construir modelos o redactar políticas, sino de orquestar sistemas donde la innovación y la gobernanza avancen juntas por diseño. En una era en la que la IA se expande más rápido de lo que cualquier líder puede supervisar manualmente, la gobernanza liderada por la orquestación es lo que hace que ese liderazgo sea duradero y lo que, en última instancia, separa la IA escalable de la ambición insostenible.