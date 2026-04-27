El auge y el ROI del director de IA

Las empresas que cuentan con un CAIO obtienen mejores resultados. Líderes de Heineken, Schneider Electric e IBM explican cómo lo hicieron.
Es posible que el puesto de director de IA sea el que más rápido está creciendo en el mundo empresarial. Un nuevo informe del Institute for Business Value (IBV) de IBM publicado en Think 2026 reveló que el 76 % de las organizaciones encuestadas afirmaron que contaban con un CAIO en 2026, frente a solo el 26 % en 2025. Y eso no solo ocurre en empresas tecnológicas como Meta y Salesforce, sino también en empresas como Heineken, WPP, Nike y CVS estado. Ese tipo de crecimiento puede parecer una burbuja. Sin embargo, el IBV constató que las empresas que contaban con un director de IA obtenían una rentabilidad un 5 % mayor de sus inversiones en IA. ¿Cómo sucedió eso?
Al igual que la tecnología que lo impulsó, el rol del CAIO ha madurado en los últimos años. "Antes, los directores de IA solían ser más bien figuras simbólicas, evangelistas de la IA que se dedicaban a promoverla", afirmó Jacob Dencik, director de investigación de IBV, en una entrevista con IBM Think. "Pero ahora están impulsando la transformación real con IA y ayudando a las empresas a pasar de los proyectos piloto a la implementación a gran escala".
Schneider Electric es un claro ejemplo del enfoque en la implementación. La empresa global de tecnología energética creó el puesto de director de IA en 2021, mucho antes de que la IA generativa obligara a gran parte del mundo empresarial a abordar esta cuestión. Desde el principio, el mandato de Schneider para el liderazgo de la IA se centró menos en la experimentación por sí misma y más en el impacto operativo. Como Philippe Rambach, director de IA de la compañía, enfatizó en su conversación con IBM Think, la IA en Schneider "siempre comienza con una necesidad comercial, no con la tecnología".
Aun así, no todo el mundo está convencido de que las empresas necesiten el puesto. Tim Crawford, fundador y asesor estratégico en materia de TI de la empresa de investigación AVOA, considera que el momento del CAIO le resulta familiar. Lo compara con el auge del director digital hace una década, un puesto que a menudo se creó rápidamente en las empresas, con resultados dispares, sobre todo cuando las organizaciones se apresuraron a contratar a CDO externos, señaló. Estos líderes a veces tenían dificultades porque "no estaban tan en sintonía con el negocio"; mientras tanto, la responsabilidad principal de la transformación digital solía recaer en el director de sistemas de información.
Sobre el papel, el ascenso del director de IA puede parecer redundante. Muchas empresas han añadido la IA a las competencias de los directores de sistemas de información, los directores de tecnología, los directores de datos y los directores digitales. Pero, como las organizaciones han descubierto en los últimos dos años, la IA no se comporta como las tecnologías anteriores. Su alcance es más amplio, su ritmo más rápido y las expectativas a su alrededor mucho mayores.
"La IA se está extendiendo por toda la empresa de una forma que la mayoría de las demás tecnologías no han logrado", afirmó Dencik. A diferencia del cloud computing o del software empresarial, que en gran medida formaban parte del ámbito de las tecnologías de la información, la IA es algo "sobre lo que, potencialmente, todos los miembros del equipo directivo y todos los empleados tienen expectativas", afirmó, incluyendo "qué debería hacer y con qué rapidez debería aportar valor".
En Schneider Electric, esa amplitud ayudó a dar forma al rol desde el principio. En lugar de considerar la IA como una función técnica independiente, la empresa organizó sus esfuerzos en torno a un modelo "hub-and-spoke": un equipo central de IA encargado de la estrategia, las normas y las herramientas, junto con la ejecución integrada en las unidades de negocio. Según Rambach, este enfoque contribuye a que la IA se mantenga cercana a los problemas operativos reales, al tiempo que evita la fragmentación y la duplicación de esfuerzos.
Crawford coincidió en que la fragmentación de la IA es uno de los principales desafíos para los líderes, pero advirtió que no se debe asumir que todas las organizaciones necesitan un CAIO independiente para abordar este desafío. En algunos casos, afirmó, la responsabilidad de la IA puede recaer en el CIO o incluso en el CEO, siempre que exista una clara rendición de cuentas y una sólida coordinación interfuncional. Otras empresas, desde SAP hasta Nike, han combinado el puesto de CAIO con otro cargo del equipo directivo. Por ejemplo, Philip Herzig, de SAP, es a la vez CAIO y director de tecnología, y Alan John, de Nike, es el director global de datos e IA. Según Crawford, la cuestión más importante no es qué ejecutivo es el responsable de la IA, sino si la organización cuenta con las estructuras de liderazgo necesarias para guiarla de forma responsable a medida que se extiende por toda la empresa.
Además, Dencik señaló una brecha cada vez mayor entre la ambición y la realidad: las empresas están invirtiendo mucho en IA, pero a veces tienen dificultades para ir más allá de los pilotos o medir el impacto. El resultado, dijo, es la presión para crear "una capacidad dedicada en la organización que pueda realmente convertir la IA en valor empresarial", en lugar de permitir que las iniciativas se extiendan entre departamentos sin coordinación. Por lo tanto, contratan a un CAIO.
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Esa necesidad de una autoridad central ayuda a explicar por qué muchos directores de IA no dependen necesariamente de los líderes tecnológicos. Según la investigación de IBM, un número significativo de ellos depende directamente del CEO o incluso del consejo de administración, lo que pone de relieve que la IA se considera cada vez más una cuestión estratégica para la empresa, en lugar de un asunto propio de los servicios administrativos.
"Se trata de tender un puente entre el ámbito empresarial y el tecnológico", dijo Dencik. "La IA ya no es solo una cuestión tecnológica".
Schneider Electric adoptó una visión similar al establecer el cargo, anclando deliberadamente el liderazgo en IA en prioridades empresariales como la eficiencia energética, la optimización de la cadena de suministro y los resultados de sostenibilidad. La misión del director de IA, dijo Rambach, no es elegir primero modelos o herramientas, sino asegurar que las inversiones en IA estén estrechamente alineadas con donde el negocio necesita una mejora medible.
Incluso en las empresas con CAIO dedicados, esos líderes no siempre funcionan como iguales a otros roles del equipo directivo. En la práctica, dijo Crawford, muchos líderes de IA operan de forma más eficaz como SVPs o responsables de funciones horizontales (roles capacitados para coordinar y gobernar, en lugar de competir con los CIO, CFO o COO). Lo más importante, dijo, no es el cargo, sino el mandato: la capacidad de reunir a las personas adecuadas para establecer prioridades, llevar a cabo experimentos y establecer medidas de seguridad.
Ese modelo es cada vez más común, y a menudo se formaliza como un consejo de IA. En opinión de Crawford, estos consejos deberían ser multifuncionales por diseño, centrados en los resultados más que en la imagen pública. “Las empresas no deberían utilizar el CAIO como una estrategia de marketing”, afirmó. “A los clientes les da igual que utilices la IA. Les importa el resultado".
A pesar de la proliferación de estos cargos, la figura del director de IA sigue siendo objeto de muchos malentendidos. No se trata, como bromean algunos escépticos, de un "director de ChatGPT", encargado de salpicar las presentaciones con ejemplos de IA generativa. Tampoco pretende ser una función que se centre únicamente en el cumplimiento, obsesionada con la regulación mientras el resto del negocio sigue adelante.
En la práctica, el cargo se sitúa en algún punto intermedio. A medida que las empresas se apresuran a adoptar la IA, muchas han descubierto que la publicidad puede dañar su credibilidad tanto como la inacción. Daniel Hulme, director de IA de WPP, ha sido contundente sobre ese riesgo. "Cada vez que aparece una nueva tecnología, la gente se entusiasma mucho", dijo. "Y luego aplican esas tecnologías para resolver los problemas equivocados".
La importancia de mantener los pies en la tierra es algo que el liderazgo de Schneider en el campo de la IA ha recalcado repetidamente. La empresa argumenta que partir de las necesidades del negocio ayuda a filtrar la información irrelevante, obligando a los equipos a justificar las inversiones en IA por su impacto en lugar de por su novedad.
Crawford se hizo eco de esa preocupación, argumentando que gran parte de la postura competitiva actual equivale a un "AI washing". Desde el punto de vista del cliente, dijo Crawford, la creación de valor es importante, pero también lo es la confianza. Los clientes pueden dar la bienvenida a productos y servicios más inteligentes, pero el mal uso de los datos puede erosionar rápidamente cualquier buena reputación. La lección para los líderes de IA, dijo, es que el éxito se mide menos por la sofisticación técnica que por si la IA mejora de forma significativa la forma en que una empresa sirve a sus clientes.
A medida que las empresas buscan candidatos con una combinación de experiencia empresarial, tecnológica y de transformación, los líderes no están de acuerdo sobre si un líder en IA debe provenir de dentro o fuera de la empresa. Hay quienes sostienen que los directores de IA más eficaces son aquellos que ascienden desde dentro, ya que la transformación hacia la IA depende menos de la innovación técnica que de un profundo conocimiento institucional.
En Schneider, que estableció su rol de CAIO desde el principio, la designación de un líder interno contribuyó a consolidar los esfuerzos de la compañía en materia de IA, que ya estaban en marcha, en los ámbitos de la gestión energética, la automatización industrial y la sostenibilidad. Esa perspectiva interna facilitó alinear las iniciativas de IA con prioridades operativas reales e introducir el gobierno sin frenar el impulso. Para los defensores de este enfoque, la tarea principal del CAIO es integrar la IA en cómo ya funciona el negocio, por lo que el mejor candidato es un usuario interno experto.
Hay quienes ven claras ventajas en contratar personal externo, sobre todo cuando una empresa quiere acelerar el cambio o replantearse supuestos arraigados desde hace tiempo. La decisión de Heineken de contratar a Surajeet Ghosh, procedente del exterior, por ejemplo, reflejaba el deseo de desarrollar capacidades de IA casi desde cero. Con experiencia en la aplicación de IA en todos los sectores, Ghosh aportó un enfoque basado en datos para tomar decisiones clave en toda la cadena de valor global de la cervecera, un tema que discutió en profundidad en un episodio reciente del pódcast Smart Talks con Malcolm Gladwell. Los defensores de la contratación externa argumentan que los externos pueden ayudar a las organizaciones a evitar el incrementalismo, imponer una disciplina de ROI más clara e impulsar un movimiento más rápido de los pilotos a la producción, incluso si se enfrentan a una curva de aprendizaje más pronunciada en torno a la cultura.
En la conversación de Smart Talks con Gladwell, Ghosh compartió un ejemplo revelador: poco después de comenzar como director de IA de Heineken, ayudó a analizar el ROI de la publicidad en Instagram de Heineken frente a Dos Equis. Después de aplicar la IA a este desafío, pudieron incrementar las ventas en un 30 %.
A la hora de contratar a un CAIO, cada vez coge más fuerza una tercera perspectiva, según la cual los expertos sostienen que el debate entre la contratación interna y la externa tiene menos importancia que la forma en que se define el puesto. En las empresas que realmente progresan con la IA, la estructura supera a las etiquetas. Si las organizaciones con una función formal de CAIO informan de mejores resultados, no es por el título; el factor que marca la diferencia es la forma de organizar y gobernar la IA.
Desde los investigadores hasta los altos directivos, existe consenso en que ningún director de IA puede tener éxito sin una sólida experiencia en tecnología, estrategia empresarial y gestión del cambio. Estas capacidades pueden desarrollarse internamente o contratarse desde fuera, pero deben combinarse con influencia organizativa y claridad narrativa.
"Nadie debe poseer la IA, tiene que ser guiada", dijo Lula Mohanty, socia directora de IBM Consulting en Oriente Medio y una de las autoras del informe 2025 Chief AI Officer de IBM, en una entrevista con IBM Think. El CAIO, dijo Mohanty, es, en última instancia, un orquestador del cambio, centrado en la adopción, los resultados y el la integración de la IA en la organización.
IBM no tiene director de IA. Pero varios IBMers citaron a Joanne Wright, vicepresidenta sénior de Transformación y Operaciones de la empresa, como equivalente. Wright se encuentra en la intersección de todos los dominios operativos de la empresa, lo que le proporciona un punto de vista único para ver exactamente dónde debe implementarse la IA y cuándo. Cuando se le preguntó si es una CAIO de facto, Wright le dijo a IBM Think: "Sí y no".
Explicó: “Soy responsable de cómo utilizamos la IA para cambiar fundamentalmente el funcionamiento de la empresa. Esto significa cómo atendemos a los clientes, trabajamos con partners, gestionamos nuestro personal y automatizamos procesos que solían requerir enormes cantidades de esfuerzo humano. Pero yo no soy la ‘dueña’ de la IA. En cambio, explicó, cada líder de IBM es responsable de la adopción de la IA en sus propios equipos, y su función es eliminar cualquier obstáculo. “De lo que estoy orgullosa es de que hayamos creado un modelo operativo en el que la estrategia de IA está tan profundamente integrada en la estrategia empresarial”, dijo Wright. “Sin un orquestador central, su empresa acaba con soluciones que no se comunican entre sí, están fragmentadas y no pueden escalarse de forma eficaz”.
En Schneider Electric, donde el modelo operativo hub-and-spoke ha sido fundamental para los esfuerzos de IA de la organización, los equipos de IA se han movido rápidamente manteniendo estándares, gobierno y medidas de seguridad comunes. Tras cinco años en el cargo, el CAIO de la empresa aporta algo de lo que carecen muchos CAIO más nuevos: pruebas de lo que se necesita para mantener la IA a escala a lo largo del tiempo.
WPP, por el contrario, aborda la IA a través de la lente de su cadena de suministro de marketing, superponiendo modelos generativos en un marco operativo ya bien definido. “Esas otras cosas no cambiaron”, dijo Hulme. “Simplemente aumentó y mejoró lo que ya estábamos haciendo”.
Ese énfasis en los modelos operativos encaja estrechamente con la visión de Crawford. Según él, la verdadera labor de los responsables de IA consiste en garantizar que la organización se centre en las prioridades adecuadas, experimente con rapidez y amplíe lo que funciona, sin “correr con las tijeras en la mano” en lo que respecta al gobierno y el riesgo.
A medida que las empresas se mueven a escalar agentes, el gobierno se hace cada vez más crítico. Tan importante como que alguien funcione como orquestador de la IA es combinar ese papel con una gobernanza dirigida por la orquestación. Este enfoque cambia dónde reside el control. En lugar de redactar políticas y esperar que los equipos las interpreten correctamente, las organizaciones están embedding barreras directamente en los sistemas que ejecutan la IA, abarcando modelos, agentes y ecosistemas cada vez más complejos.
La recompensa ya es tangible. Considere que casi siete de cada 10 ejecutivos admiten ahora que carecen de visibilidad completa de la IA que utilizan sus equipos, o incluso de dónde operan esos sistemas. Y, sin embargo, las empresas que adoptan un gobierno basado en la orquestación tienden a cerrar esa brecha rápidamente: tienen más del doble de probabilidades de tener una visibilidad completa de los activos de IA, un 169 % más de probabilidades de mantener una documentación transparente y un 132 % más de probabilidades de proteger los datos mediante la anonimización. , evaluaciones de impacto y estrictos controles de acceso.
Fundamentalmente, este mayor control no se consigue a expensas del rendimiento. Estas 2000 organizaciones encuestadas reportan pérdidas un 29 % menores debido a irregularidades en la IA y logran un retorno de la inversión un 20 % mayor, junto con mayores ganancias en productividad e ingresos.
En conjunto, estos resultados subrayan por qué el puesto de director de IA podría seguir evolucionando alejándose de la propiedad y orientándose hacia la coordinación, dijo Dencik de IBM. La eficacia del CAIO depende cada vez más no de construir modelos o redactar políticas, sino de orquestar sistemas donde la innovación y la gobernanza avancen juntas por diseño. En una era en la que la IA se expande más rápido de lo que cualquier líder puede supervisar manualmente, la gobernanza liderada por la orquestación es lo que hace que ese liderazgo sea duradero y lo que, en última instancia, separa la IA escalable de la ambición insostenible.
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