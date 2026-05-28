La IA ahora. La IA en 2030.

¿Y si el mayor riesgo de la IA no fuera quedarse atrás, sino volverse indistinguible? Cuando la IA se generalizó, la mayoría de las empresas optaron por ir a lo seguro: aplicarla a los procesos existentes, avanzar más rápido y obtener una eficiencia incremental. ¿Progreso? Sí. Pero, ¿es suficiente para diferenciarse de la competencia? Ahora es el momento de tomar decisiones difíciles, redefinir cómo se crea valor y decidir en qué aspectos se diferenciará de forma inequívoca.

Perspectivas de la investigación 53 % de los ejecutivos afirman que la IA habrá transformado los modelos de negocio de sus sectores para 2030¹. 64 % de los ejecutivos afirman que, para 2030, la ventaja competitiva provendrá de la innovación más que de la optimización de recursos¹. 79 % de los ejecutivos afirman que la IA contribuirá de manera significativa a los ingresos para 2030¹.

5 aspectos a tener en cuenta de cara a 2030 No es momento de esperar Para 2030, la competitividad dependerá de las decisiones sobre IA que se tomen hoy. La clave está en impulsar la IA en el corazón del negocio: productos, servicios y modelos de negocio. Los CFO se encuentran en una posición única para liderar esta transformación, pero el momento de actuar es ahora. Descubra por qué Invierta en el futuro Las ganancias de productividad impulsadas por IA van más allá de la eficiencia: desbloquean nuevas posibilidades. La clave está en reinvertir en el futuro los ahorros que la IA genera hoy. Para 2030, las empresas que utilicen estos ahorros de costes para la futura expansión de la IA podrán crear nuevos modelos de negocio, impulsar la innovación y generar ingresos. Diferenciación en la era de la IA A medida que la IA se generaliza, la uniformidad se convierte en una amenaza para la competitividad. Para 2030, las empresas deberán crear modelos de lenguaje y procesos centrados en la IA que reflejen su negocio. Los líderes que moldeen la IA en torno a sus propios datos, flujos de trabajo y estrategia podrán convertir la singularidad en crecimiento. Las personas lideran y la IA trabaja Aunque la IA puede ejecutar tareas, el liderazgo humano es más importante que nunca. Para 2030, las personas que realizan el trabajo pasarán a ser personas que lo dirigen. A medida que se multipliquen las colaboraciones entre humanos y IA, el criterio humano, la creatividad y la responsabilidad operativa mejorarán las decisiones, propiciarán la innovación y liberarán a las personas para que se dediquen a tareas más significativas. La IA es el presente, la tecnología cuántica es el futuro Más allá del enfoque actual en la IA, otra transformación está cobrando impulso: la computación cuántica. Para 2030, las empresas que se preparen con antelación serán las que más se beneficien. La preparación para la tecnología cuántica, impulsada por la experimentación y la colaboración, es una inversión en la relevancia futura y en la ventaja competitiva a largo plazo.

Mohamad Ali Vicepresidente sénior, IBM® Consulting “ La IA no solo mejora el modelo de negocio. Para 2030, será el modelo de negocio. ”