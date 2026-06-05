Las empresas que marcan el ritmo han hecho de la alineación una disciplina de trabajo. Han aclarado la propiedad de todas las funciones, han estandarizado la forma en que los datos y las operaciones se conectan y han incorporado el gobierno en los flujos de trabajo.

Esto es lo que significa crear una empresa más inteligente: hacer que los sistemas y procesos principales sean lo suficientemente inteligentes como para reforzarse unos a otros, de modo que su empresa esté preparada para adoptar y aprovechar las nuevas herramientas.