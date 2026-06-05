El fallo de mil millones de dólares

Por qué el 95 % de las empresas gastan miles de millones en IA y no obtienen nada a cambio, y qué descubrió el otro 5 %1

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Ilustración de un caballero con anteojeras que se cae de un tablero de ajedrez

Grandes expectativas

La mayoría de los CEO saben que el cambio fundamental está aquí. Cuatro de cada cinco creen que la IA generará ingresos para 2030. El capital fluye, los mandatos para adoptar la tecnología están en vigor y, en la mayoría de las empresas, ya hay múltiples iniciativas de IA en marcha. Esa ambición está justo donde debería estar.

Pero la ambición por sí sola no produce beneficios. Las investigaciones sugieren que aproximadamente el 95 % de las organizaciones están viendo poco o ningún impacto medible de la IA generativa. 

No solo porque la tecnología se quedó corta, sino porque no existen estructuras para ayudarla a prosperar en la práctica.

Lo que la mayoría de las estrategias de IA pasan por alto

Fractura

Cada líder del equipo directivo está tomando la decisión correcta dentro de su propio mandato. Pero si se persiguen de forma independiente, esas prioridades llevan a la empresa en direcciones diferentes. El resultado es la deriva, y cuanto más tiempo pase sin nombre, más difícil será revertirla.
La escalera central de las oficinas de IBM en One Madison Ave, NYC
Consecuencia 91 % de los ejecutivos afirman que la alineación
es crítica.2

Todos coinciden en que esto importa. El problema radica en la ejecución. Cada líder opera desde un mandato sólido, pero esos mandatos fueron diseñados para la excelencia funcional, no para las exigencias de coordinación transversal que exige la IA. El consenso en la cúpula no se traduce automáticamente en coherencia en la práctica.

 1 de cada 7 o menos están totalmente de acuerdo en que tienen alineación.2

La desconexión no se debe a un desacuerdo, sino a una divergencia. Las prioridades bien intencionadas divergen a medida que se mueven en la ejecución. La fricción resultante se agrava silenciosamente con ciclos más largos, esfuerzos duplicados y estrategias que pierden coherencia antes de llegar a los equipos responsables de la entrega.

 27 % de los ejecutivos afirman que su empresa ha modernizado los flujos de trabajo.³

Tres de cada cuatro empresas siguen ejecutando IA sobre herramientas fragmentadas donde reside la deuda de integración y donde el coste de la desalineación se vuelve más tangible. Los flujos de trabajo modernizados no son solo una mejora tecnológica, sino la infraestructura que determina si los beneficios de la IA permanecen aislados o se acumulan en toda la empresa.
Resolución

Las empresas que han avanzado han convertido la alineación en una disciplina de trabajo al aclarar la propiedad, estandarizar la forma en que se conectan los datos y las operaciones e integrar el gobierno en los flujos de trabajo. Así es como se construye un negocio más inteligente: los sistemas centrales se refuerzan entre sí.
Vista en ángulo bajo de profesionales de negocios masculinos y femeninos de pie cerca de la barandilla en el centro de convenciones

Tenga en cuenta la brecha de (des)alineación.
 

El desafío es difícil de entender desde un solo punto de vista. En toda la organización, cada línea de negocio está trabajando para impulsar sus propias prioridades, ya sea proteger el capital, impulsar el crecimiento, crear preparación de datos o modernizar la pila. El riesgo y el cumplimiento chocan con los equipos de crecimiento. Los objetivos a largo plazo chocan con un ROI rápido. Los técnicos y el personal de operaciones no se ponen de acuerdo para hacer realidad los pilotos.


Esa es una brecha en la que la fricción y la deriva pueden afianzarse: a través de prioridades bien intencionadas que nunca convergen del todo. Más de la mitad de los equipos directivos confiesan que la adopción de la IA está desviando a su empresa de su rumbo estratégico.
Reflexiones metropolitanas: edificios de oficinas en una gran ciudad

Mandatos en competencia, costes ocultos

Probablemente haya visto los síntomas: reelaboración. Equipos que reconstruyen lo que existe en otros lugares. Mesetas en la velocidad de implementación. La enorme tarea de integrar nuevas tecnologías en pilas heredadas o salvar silos de datos. El tipo de desafíos que plantean la pregunta: ¿es mejor volver a la mesa de dibujo?

Son señales de que el coste de una ejecución descoordinada se está acumulando en los márgenes y desviando la energía de sus mejores personas.

Una presentación de un ingeniero que utiliza pantallas gráficas se ve en una pantalla interactiva.

Qué hace que un negocio sea más inteligente

Las empresas que marcan el ritmo han hecho de la alineación una disciplina de trabajo. Han aclarado la propiedad de todas las funciones, han estandarizado la forma en que los datos y las operaciones se conectan y han incorporado el gobierno en los flujos de trabajo.

Esto es lo que significa crear una empresa más inteligente: hacer que los sistemas y procesos principales sean lo suficientemente inteligentes como para reforzarse unos a otros, de modo que su empresa esté preparada para adoptar y aprovechar las nuevas herramientas.

 

Cómo salir adelante Alinear roles, financiación e incentivos con una intención compartida

Aclarar quién decide qué, cómo se mueve el capital entre disciplinas y si los incentivos recompensan resultados o simplemente la entrega.

 Medir en dos horizontes a la vez

Dos tercios de los CEO están cumpliendo objetivos a corto plazo reasignando iniciativas a largo plazo, un patrón que erosiona los cimientos. La medición de doble horizonte es la forma de romper ese ciclo.

 Integrar la reinversión en el modelo operativo

Los pilotos de IA pierden impulso porque no había forma de financiar lo que venía después. La reinversión estructurada es la forma de pasar de la prueba de concepto a la ejecución.

Asientos de estadio en Fenway Park 
Artículo destacado La brecha del equipo directivo entre la ambición y la responsabilidad de la IA La ambición de la IA es alta, pero la responsabilidad es donde las cosas pierden enfoque rápidamente. Aunque la inversión se está acelerando, la falta de coordinación entre los equipos directivos impide que las organizaciones conviertan sus esfuerzos en resultados. Cerrar esa brecha es lo que separa la tracción de los esfuerzos estancados. Acceder al artículo Acceder al artículo
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La estrategia solo importa si sobrevive al contacto con la realidad. No se pierda la próxima entrega de perspectivas, fruto de un arduo trabajo, sobre la responsabilidad,  las limitaciones y las consecuencias de la IA en constante evolución.

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Notas a pie de página

¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA. Julio de 2025.

2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment. Harvard Business Review. Enero de 2026.

3 Modernizing applications on hybrid cloud. IBM Institute for Business Value. IBM. Junio de 2023.