Por qué el 95 % de las empresas gastan miles de millones en IA y no obtienen nada a cambio, y qué descubrió el otro 5 %1
La mayoría de los CEO saben que el cambio fundamental está aquí. Cuatro de cada cinco creen que la IA generará ingresos para 2030. El capital fluye, los mandatos para adoptar la tecnología están en vigor y, en la mayoría de las empresas, ya hay múltiples iniciativas de IA en marcha. Esa ambición está justo donde debería estar.
Pero la ambición por sí sola no produce beneficios. Las investigaciones sugieren que aproximadamente el 95 % de las organizaciones están viendo poco o ningún impacto medible de la IA generativa.
No solo porque la tecnología se quedó corta, sino porque no existen estructuras para ayudarla a prosperar en la práctica.
Boston Consulting Group
"Build for the Future 2025"
El 70 % de los obstáculos de la IA están causados por personas, organizaciones y procesos. ”
Cada líder del equipo directivo está tomando la decisión correcta dentro de su propio mandato. Pero si se persiguen de forma independiente, esas prioridades llevan a la empresa en direcciones diferentes. El resultado es la deriva, y cuanto más tiempo pase sin nombre, más difícil será revertirla.
Todos coinciden en que esto importa. El problema radica en la ejecución. Cada líder opera desde un mandato sólido, pero esos mandatos fueron diseñados para la excelencia funcional, no para las exigencias de coordinación transversal que exige la IA. El consenso en la cúpula no se traduce automáticamente en coherencia en la práctica.
La desconexión no se debe a un desacuerdo, sino a una divergencia. Las prioridades bien intencionadas divergen a medida que se mueven en la ejecución. La fricción resultante se agrava silenciosamente con ciclos más largos, esfuerzos duplicados y estrategias que pierden coherencia antes de llegar a los equipos responsables de la entrega.
Tres de cada cuatro empresas siguen ejecutando IA sobre herramientas fragmentadas donde reside la deuda de integración y donde el coste de la desalineación se vuelve más tangible. Los flujos de trabajo modernizados no son solo una mejora tecnológica, sino la infraestructura que determina si los beneficios de la IA permanecen aislados o se acumulan en toda la empresa.
Las empresas que han avanzado han convertido la alineación en una disciplina de trabajo al aclarar la propiedad, estandarizar la forma en que se conectan los datos y las operaciones e integrar el gobierno en los flujos de trabajo. Así es como se construye un negocio más inteligente: los sistemas centrales se refuerzan entre sí.
El desafío es difícil de entender desde un solo punto de vista. En toda la organización, cada línea de negocio está trabajando para impulsar sus propias prioridades, ya sea proteger el capital, impulsar el crecimiento, crear preparación de datos o modernizar la pila. El riesgo y el cumplimiento chocan con los equipos de crecimiento. Los objetivos a largo plazo chocan con un ROI rápido. Los técnicos y el personal de operaciones no se ponen de acuerdo para hacer realidad los pilotos.
Esa es una brecha en la que la fricción y la deriva pueden afianzarse: a través de prioridades bien intencionadas que nunca convergen del todo. Más de la mitad de los equipos directivos confiesan que la adopción de la IA está desviando a su empresa de su rumbo estratégico.
Probablemente haya visto los síntomas: reelaboración. Equipos que reconstruyen lo que existe en otros lugares. Mesetas en la velocidad de implementación. La enorme tarea de integrar nuevas tecnologías en pilas heredadas o salvar silos de datos. El tipo de desafíos que plantean la pregunta: ¿es mejor volver a la mesa de dibujo?
Son señales de que el coste de una ejecución descoordinada se está acumulando en los márgenes y desviando la energía de sus mejores personas.
Accenture
Making Reinvention Real with Gen AI. 2025
Las organizaciones con una alineación dirigida por el CEO y en toda la empresa tienen 2,5 veces más probabilidades de obtener un valor significativo de la IA generativa. ”
Las empresas que marcan el ritmo han hecho de la alineación una disciplina de trabajo. Han aclarado la propiedad de todas las funciones, han estandarizado la forma en que los datos y las operaciones se conectan y han incorporado el gobierno en los flujos de trabajo.
Esto es lo que significa crear una empresa más inteligente: hacer que los sistemas y procesos principales sean lo suficientemente inteligentes como para reforzarse unos a otros, de modo que su empresa esté preparada para adoptar y aprovechar las nuevas herramientas.
Aclarar quién decide qué, cómo se mueve el capital entre disciplinas y si los incentivos recompensan resultados o simplemente la entrega.
Dos tercios de los CEO están cumpliendo objetivos a corto plazo reasignando iniciativas a largo plazo, un patrón que erosiona los cimientos. La medición de doble horizonte es la forma de romper ese ciclo.
Los pilotos de IA pierden impulso porque no había forma de financiar lo que venía después. La reinversión estructurada es la forma de pasar de la prueba de concepto a la ejecución.
La diferencia entre las implementaciones de alto rendimiento y las de bajo rendimiento suele reducirse a una sola pregunta: ¿se pusieron de acuerdo los responsables sobre lo que hay que cambiar para tener éxito?
La cultura no coexiste con la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que se sustenta dicha estrategia. Las organizaciones que crecen de forma sostenible están rediseñando la forma en que se desarrolla el trabajo.
Tras probar proyectos piloto prometedores, ¿cómo se diseña para generar valor a largo plazo? La estrategia, el riesgo y la cultura no son retos independientes, sino palancas de un mismo sistema.
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA. Julio de 2025.
2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment. Harvard Business Review. Enero de 2026.
3 Modernizing applications on hybrid cloud. IBM Institute for Business Value. IBM. Junio de 2023.