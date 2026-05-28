Es fácil pensar que los programas de IA que se estancan son reflejo de una tecnología deficiente, lo que a su vez provoca un un ROI insuficiente. Sin embargo, la cruda realidad es que cualquier beneficio significativo derivado de los programas de IA fracasa porque los sistemas de gestión que los rodean no se diseñaron para respaldarlos a escala.



La estrategia, el gobierno, la cultura, el talento y la tecnología suelen avanzar con buenas intenciones, pero rara vez como un sistema integrado. Los resultados le resultarán familiares: proyectos piloto que no se escalan, decisiones que se estancan, riesgos detectados demasiado tarde y equipos que trabajan duro pero ven pocos o ningún resultado de sus esfuerzos.



La intención de esta serie es explicar con claridad dónde fallan las iniciativas de IA y señalar con precisión qué deben cambiar los equipos de liderazgo para alcanzar el ROI.