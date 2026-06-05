El ROI fantasma

La mayoría de las estrategias de IA se construyen para satisfacer demandas a corto plazo. Quienes obtienen los mejores resultados construyen para transformar.
¿Qué diferencia a los programas de IA de éxito? Los que obtienen mejores resultados no tratan la IA como una herramienta o una inversión única. Lo integran en el tejido operativo, transformando la forma en que se realiza el trabajo y se toman las decisiones. Esa distinción importa.
En la actualidad, casi la mitad del gasto en IA sigue destinándose a la eficiencia. Es necesario, pero ya no es suficiente. Los mayores retornos provienen de ir más allá de la optimización, priorizar el crecimiento y la innovación y rediseñar flujos de trabajo con la IA como núcleo.
IBM IBV
The Enterprise in 2030
Aunque actualmente el 47 % del gasto en IA se destina a la eficiencia, se prevé que, para 2030, dos tercios de ese gasto se dediquen a la innovación de productos, servicios y modelos de negocio. ”
Lo que separa las implementaciones de IA de alto rendimiento de las de bajo rendimiento es menos complejo de lo que parece. Muchas organizaciones se centran en optimizar aquellos aspectos en los que es más fácil demostrar el progreso, y no en aquellos que realmente importan. Los ejecutivos pueden estar de acuerdo en que la IA modificará los resultados, pero sin una propiedad clara, un rediseño más profundo se estanca y las estrategias no ejercen presión a corto plazo.
A medida que la IA escala, también lo hace la exposición. El 96 % de los ejecutivos afirma que la adopción de la IA generativa hace probable una violación de seguridad en un plazo de tres años. Sin gobierno, las organizaciones acumulan una responsabilidad financiera que se agrava con cada flujo de datos sin dueño y cada modelo sin monitorizar.1
Esto no es un factor de riesgo periférico. Es una de las principales causas de fracaso. Cuando la propiedad está distribuida pero no definida, el riesgo pasa a la clandestinidad y aflora tarde. Puede manifestarse en forma de retrasos inesperados en la implementación, adaptaciones arquitectónicas o costes de corrección.2
Más de la mitad de las empresas están escalando la IA sin barreras fundamentales que la gestionen. Cuando el gobierno solo está presente en los documentos normativos y no en los flujos de trabajo, los equipos o bien ralentizan su ritmo para improvisar controles, o bien siguen adelante sin ellos. Ambas vías aumentan el coste de la corrección más adelante.
¿Y si el gobierno acelerara el progreso en lugar de ralentizarlo? Las investigaciones muestran que las medidas de seguridad claras reducen la fricción al eliminar la ambigüedad. Los directivos que invierten pronto en ética y gobierno de la IA ven un mejor rendimiento operativo, mayor seguridad y una adopción más rápida, no a pesar de las limitaciones, sino porque la toma de decisiones se vuelve más clara.
El éxito o el fracaso de la implementación de la IA depende del contexto en el que se aplique. Los pilotos de baja rentabilidad buscan mejoras de bajo riesgo, no las decisiones y los flujos de trabajo que impulsan los resultados.
Muchos directivos esperan que la IA remodele los resultados empresariales, pero sus estrategias no están diseñadas para apoyar esa ambición. Diseñados para satisfacer demandas a corto plazo más que para aportar un valor compuesto, esos esfuerzos rara vez se extienden a flujos de trabajo críticos. El resultado es un portfolio de apuestas seguras que está por debajo de la ambición que hay detrás.
La mayoría de las empresas carecen de un marco bien definido para la IA que abarque toda la empresa, incluida la gobernanza. Alrededor de una cuarta parte de los pilotos que no tienen éxito se deben a esta brecha.
Sin el gobierno adecuado, el ruido se propaga. No hay un camino claro para escalar. Sin un mecanismo de coordinación entre disciplinas, la responsabilidad de los resultados se dispersa. Los datos permanecen aislados. Los proyectos piloto no dan los resultados esperados, y la gente se limita a reaccionar en lugar de abordar los problemas operativos subyacentes. Como resultado, los verdaderos problemas no se solucionan.
El riesgo se encuentra justo debajo de la superficie y surge cuando es más caro abordar la dirección.
IBM Institute for Business Value. IBM. 2025.
Los directivos atribuyen más de una cuarta parte, el 27 %, de sus ganancias en eficiencia en IA a un gobierno sólido. ”
Decir que necesitamos IA no es un buen punto de partida. ¿Y si, en cambio, nos alineáramos en cómo deben transformarse nuestras empresas para ganar y nos centráramos en esos resultados? ¿Y si los resultados fueran el filtro, la estrella polar que utilizan los líderes para discernir qué flujos de trabajo rediseñar y en qué disciplinas?
Si profundiza en estas cuestiones, es posible que se encuentre en un panorama interesante en el que el gobierno corporativo actúa como acelerador. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que unas medidas de control bien diseñadas, de hecho, agilizan el funcionamiento de las organizaciones.
Los directivos que invierten en el gobierno de la IA obtienen mayores beneficios operativos, mejores resultados de seguridad y una adopción más rápida. Los mandatos claros dan a los equipos la confianza necesaria para actuar con decisión.
Entre las organizaciones con un alto nivel de madurez en materia de gobiern , el 68 % se basa en casos de uso preaprobados y de bajo riesgo, lo que permite a los equipos actuar sin necesidad de revisiones específicas.3 La monitorización en tiempo real y los umbrales claros dan a los líderes la confianza necesaria para moverse.
La IA plantea nuevos riesgos en materia de cumplimiento normativo: sesgos, falta de explicabilidad y deriva de los datos. Incorpore controles en el desarrollo, la implementación y la monitorización para escalar más rápido. Los ejecutivos atribuyen el 27 % de las mejoras en la eficiencia de la IA a un gobierno sólido.4
Los consejos de gobierno con derechos de decisión bien definidos convierten la gestión de riesgos en una ventaja. El 71 % de las empresas que lo han implementado han experimentado una mejora del 23 % en materia de seguridad, un aumento del 20 % en el compromiso de los empleados y un incremento del 18 % en la adopción de la IA.3
El 79 % de los ejecutivos afirman que la IA contribuirá a sus ingresos en 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no obtienen un rendimiento cuantificable?
La cultura no es un elemento secundario de la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que se sustenta dicha estrategia. Las organizaciones que crecen de forma sostenible están rediseñando la forma en que se desarrolla el trabajo.
Tras probar proyectos piloto prometedores, ¿cómo se diseña para generar valor a largo plazo? La estrategia, el riesgo y la cultura no son retos independientes, sino palancas de un mismo sistema.
1 Informe "Cost of a Data Breach" 2025: The AI Oversight Gap. IBM Security y Ponemon Institute. IBM. 2025.
2 Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact. Accenture Research. Accenture. 2025.
3 Go further, faster with AI: How governance increases velocity. IBM Institute for Business Value. IBM. 2025.
4 AI governance trends: How governance increases velocity. IBM Institute for Business Value. IBM. 2025.