El ROI fantasma

Decir que necesitamos IA no es un buen punto de partida. ¿Y si, en cambio, nos alineáramos en cómo deben transformarse nuestras empresas para ganar y nos centráramos en esos resultados? ¿Y si los resultados fueran el filtro, la estrella polar que utilizan los líderes para discernir qué flujos de trabajo rediseñar y en qué disciplinas?



Si profundiza en estas cuestiones, es posible que se encuentre en un panorama interesante en el que el gobierno corporativo actúa como acelerador. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que unas medidas de control bien diseñadas, de hecho, agilizan el funcionamiento de las organizaciones.



Los directivos que invierten en el gobierno de la IA obtienen mayores beneficios operativos, mejores resultados de seguridad y una adopción más rápida. Los mandatos claros dan a los equipos la confianza necesaria para actuar con decisión.