Es tentador culpar al estancamiento de los programas de IA a la tecnología inmadura, a la débil preparación de los datos o a las herramientas inadecuadas. Esos factores importan, pero rara vez son la causa raíz. Más a menudo, la escala se desglosa por una razón más sencilla: la autoridad de decisión está fragmentada en el equipo directivo.
Los director de sistemas de información poseen la infraestructura, los CDO los datos, los CAIO la Estrategia y los líderes empresariales los casos de uso, pero ningún marco de decisión único concilia la inversión, la priorización, el gobierno y la responsabilidad por los resultados.
A medida que los consejos de administración y los accionistas se mueven de preguntarse "¿estamos invirtiendo en IA?" a "¿qué está produciendo la IA y quién es el propietario del resultado?" los derechos de decisión poco claros se están convirtiendo en una limitación importante para la realización del valor empresarial. Estas son cinco formas en las que aparece una autoridad de decisión poco clara en la IA empresarial y cómo resolverlas.
La IA se trata como una prioridad en toda la empresa, pero los derechos de propiedad y decisión están fragmentados en todo el equipo directivo.¹ Cada función se centra en su propio ámbito de competencia (tecnología, datos, estrategia, casos de uso), pero ningún directivo en concreto es claramente responsable de los resultados globales ni tiene la autoridad necesaria para resolver las disyuntivas entre las distintas funciones. Como resultado, las decisiones sobre financiación, riesgo, priorización y gobierno permanecen sin resolver y, cuando el ROI decepciona, la rendición de cuentas es difícil de determinar.
“Nadie debería ser dueño de la IA; hay que supervisarla”.
Lula Mohanty, socia directora de IBM Consulting en Oriente Medio
Resolución:
Las organizaciones se benefician del beneficio de aclarar quién es responsable de los resultados, quién es responsable de la ejecución y quién desempeña una función de gobierno. Establecer un enfoque empresarial para la toma de decisiones puede ayudar a resolver las compensaciones cuando las prioridades compiten. También es útil para trazar las vías de escalamiento de los conflictos interfuncionales, que permitan abordar las cuestiones de forma oportuna en lugar de aplazarlas. Reforzar esta estructura a través del apoyo visible del CEO y la junta puede fortalecer la autoridad de los responsables de los resultados para tomar decisiones en todas las funciones.
Conclusión ejecutiva:
Como Lula Mohanty, socia directora de IBM Consulting en Oriente Medio, declaró a IBM Think: "Nadie debería ser dueño de la IA; hay que guiarla". Sin embargo, sin una clara responsabilidad y autoridad para tomar decisiones de IA entre empresas, la verdadera propiedad no existe.
Los líderes del equipo directivo pueden hacer correcciones a la propiedad pero seguir fracasando si los incentivos no están alineados. Incluso cuando los líderes se alinean con la ambición de la IA, sus incentivos siguen vinculados al éxito funcional: control de costes para los directores de sistemas de información, calidad de los datos para los CDO, rendimiento para los CAIO y Resultados de P&L para los líderes empresariales.
Sin una responsabilidad compartida por los resultados de la IA empresarial , cada ejecutivo optimiza según sus propias métricas en lugar de por un ROI colectivo. Por ejemplo, los equipos pueden despriorizar iniciativas que generan valor empresarial pero diluyen los KPIs locales, resistirse a financiar capacidades transversales o evitar riesgos que benefician a todos pero no a su dominio. Con el tiempo, la IA se convierte en un problema de coordinación disfrazado de problema de rendimiento.
Resolución:
Alinear los incentivos ejecutivos y las métricas de rendimiento con resultados empresariales compartidos impulsados por IA. Vincular las medidas de compensación, financiación y éxito a la creación de valor empresarial, como el impacto en los ingresos, la transformación de costes o las ganancias de productividad, en lugar de métricas funcionales aisladas.
Conclusión ejecutiva:
Si los líderes se miden individualmente, optimizarán individualmente. El valor de la IA solo se hace realidad cuando los incentivos obligan a alinearse en torno a los resultados compartidos.
Las unidades de negocio proponen casos de uso de la IA, los equipos de tecnología evalúan la viabilidad, los líderes de datos evalúan la preparación mientras otro equipo define la ambición estratégica. Pero sin un marco de decisión unificado, la priorización de las iniciativas de IA depende de la influencia, la urgencia o de quien tenga presupuesto, en lugar del valor empresarial.
"A medida que la IA amplía lo que las organizaciones pueden ver y saber, los líderes deben decidir qué es lo que importa, alinear la empresa en torno a ello y moverse con rapidez y coherencia".
Gary Cohn, vicepresidente de IBM, estudio de CEO de 2026
Resolución:
Pasar de la generación de ideas descentralizada a un portfolio de IA gobernado de forma centralizada con umbrales de valor explícitos. Establecer un pequeño foro de priorización multifuncional que evalúe los casos de uso según criterios consistentes como el potencial de valor empresarial, escalabilidad, preparación y reutilización de datos. Financie y secuencie las iniciativas como un portfolio y no como propuestas aisladas, de modo que solo aquellas con una trayectoria creíble de escalar reciban una inversión sostenida.
Conclusión ejecutiva:
Una estrategia de IA eficaz define cómo una organización selecciona, secuencia y se compromete con iniciativas que generen valor empresarial medible.² Establece los criterios de decisión, los mecanismos de gobierno y el modelo de asignación de recursos necesarios para priorizar los esfuerzos que justifican una inversión y una escala sostenidas.
El gobierno suele tratarse como una capa de revisión que ocurre después de que los equipos ya hayan diseñado y pilotado soluciones. La IA no es una excepción. Esto lleva a los equipos a encontrar fricciones en las últimas etapas en torno al riesgo, el cumplimiento, el uso de datos, la responsabilidad del modelo o las preocupaciones éticas. También refuerza la percepción de que el gobierno es un obstáculo, cuando el verdadero problema es que el gobierno no se incorporó a la toma de decisiones con suficiente antelación.3
Resolución:
Incorpore el gobierno en los flujos de trabajo desde el principio. Aclare quién tiene la autoridad para aprobar los umbrales de riesgo, el uso de los datos, las normas de implementación y los procedimientos de escalado. Un caso de éxito conjunto de IBM con Banco do Brasil demuestra cómo el gobierno puede facilitar, no obstaculizar, la innovación en IA. Como institución financiera pública con funciones reguladoras y una misión pública, el banco necesitaba una estrategia clara para utilizar la IA de forma responsable, transparente y a escala. El banco implementó un marco integral de gobierno de la IA que abarcaba todo el ciclo de vida del modelo, con funciones, controles y procesos de monitorización claramente definidos.
Conclusión ejecutiva:
El gobierno corporativo solo se percibe como un obstáculo cuando las competencias para tomar decisiones no están claras. Cuando la autoridad sobre el riesgo, los datos y la implementación se define desde el principio y se integra en los flujos de trabajo, el gobierno se convierte en el mecanismo que puede desbloquear una IA escalable y confiable.
Una prueba de concepto podría demostrar que un caso de uso de IA funciona localmente, pero la escalada requiere decisiones en infraestructura, acceso a datos, gestión del cambio, financiación, cumplimiento y diseño de modelos operativos. Si los derechos de decisión no están claros, cada paso de escalado requiere una nueva alineación y los pilotos prometedores se estancan.
Resolución:
Defina los derechos de decisión a escala antes de que comiencen los pilotos. Los líderes deben saber quién decide si un piloto avanza, quién financia la ampliación, quién es el propietario de la adopción y quién mide el impacto en la empresa.⁴
Comida ejecutiva para llevar:
Un piloto sin un modelo de decisión de escalado sigue siendo un experimento aislado. Escalar los pilotos de IA es más eficaz cuando las organizaciones definen claramente desde el principio quién tiene la autoridad para avanzar, invertir, poner en práctica y medir el impacto, de modo que no se pierda el impulso entre la validación y la realización del valor.
Los CEO que dan prioridad a la IA (aquellos que integran la IA en los flujos de trabajo, alinean las funciones y se centran en el valor a largo plazo) han experimentado un crecimiento de los ingresos un 17 % mayor.⁵ Entienden que la IA es una historia de tecnología y una historia de liderazgo. Las organizaciones que clarifican los derechos de decisión convierten la IA de una serie de iniciativas desconectadas en un sistema coordinado para la creación de valor. La cuestión ya no es si invertir en IA, sino si el liderazgo ha establecido la responsabilidad y la autoridad necesarias para que esas inversiones dean frutos a gran escala.
¹,⁵ 2026 CEO Study. IBM Institute for Business Value. 4 de mayo de 2026
² “How to build a successful AI strategy”. IBM Think
³ The enterprise guide to AI governance. IBM Institute for Business Value. Octubre de 2024
⁴ “How to scale AI in 2026: 5 moves for efficiency and governance”. IBM Think. 9 de marzo de 2026
Socio director de IBM Consulting.