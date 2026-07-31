La IA se trata como una prioridad en toda la empresa, pero los derechos de propiedad y decisión están fragmentados en todo el equipo directivo.¹ Cada función se centra en su propio ámbito de competencia (tecnología, datos, estrategia, casos de uso), pero ningún directivo en concreto es claramente responsable de los resultados globales ni tiene la autoridad necesaria para resolver las disyuntivas entre las distintas funciones. Como resultado, las decisiones sobre financiación, riesgo, priorización y gobierno permanecen sin resolver y, cuando el ROI decepciona, la rendición de cuentas es difícil de determinar.



“Nadie debería ser dueño de la IA; hay que supervisarla”.

Lula Mohanty, socia directora de IBM Consulting en Oriente Medio

Resolución:

Las organizaciones se benefician del beneficio de aclarar quién es responsable de los resultados, quién es responsable de la ejecución y quién desempeña una función de gobierno. Establecer un enfoque empresarial para la toma de decisiones puede ayudar a resolver las compensaciones cuando las prioridades compiten. También es útil para trazar las vías de escalamiento de los conflictos interfuncionales, que permitan abordar las cuestiones de forma oportuna en lugar de aplazarlas. Reforzar esta estructura a través del apoyo visible del CEO y la junta puede fortalecer la autoridad de los responsables de los resultados para tomar decisiones en todas las funciones.

Conclusión ejecutiva:

Como Lula Mohanty, socia directora de IBM Consulting en Oriente Medio, declaró a IBM Think: "Nadie debería ser dueño de la IA; hay que guiarla". Sin embargo, sin una clara responsabilidad y autoridad para tomar decisiones de IA entre empresas, la verdadera propiedad no existe.