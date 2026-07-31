Encargados de ampliar sus éxitos iniciales pero aislados, los directores de IA se esfuerzan por unir al equipo directivo detrás de una visión de IA compartida.
Cuando Alexandra Nasif de IBM pide a los directores de IA (CAIOs) que describan su mayor obstáculo, suelen mencionar una experiencia similar.
"Se enmarca como 'estoy solo en esta isla, y tengo esta misión realmente grande, desalentadora y primera en su tipo que cumplir, y no estoy conectado de la manera que necesito estar, '", dijo Nasif, líder de práctica de IA, IBM Consulting Americas, a IBM Think.
Esa situación se hace más común a medida que las organizaciones pasan de los pilotos de IA a la producción a gran escala. La experimentación descentralizada que ayudó a acelerar la innovación en la IA desde el principio ha dado paso a sistemas desconectados y a una supervisión desigual.
Los departamentos compiten por los mismos recursos, duplicando esfuerzos y manteniendo sus éxitos aislados de la empresa en general. Como resultado, el ROI no ha seguido el ritmo de las proyecciones. Según el Instituto para el Valor Empresarial (IBV) de IBM, solo el 25 % de las iniciativas de IA han aportado el valor esperado y apenas el 16 % se han implementado a nivel empresarial.
Aunque los altos ejecutivos podrían sentirse tentados a culpar directamente al liderazgo de la IA, los CAIO afirman que, sin una autoridad y responsabilidad claras sobre las decisiones de IA, les cuesta ofrecer resultados medibles. La creciente brecha entre las expectativas de los CEOs y la realidad operativa de los CAIO pone a prueba la alineación, estancando los proyectos de IA antes de alcanzar su plena madurez.
Cuando la IA generativa arrasó por primera vez en el panorama empresarial a partir de 2023, los CEO dieron a sus recién creados CAIO una directiva sencilla: incorporar tantos equipos como fuera posible.
Ahora, a medida que las organizaciones aumentan la producción, los CAIO se enfrentan a una realidad nueva y más compleja. Debido a que diferentes equipos adoptaron diferentes soluciones de IA y fuentes de datos durante la fase piloto, los ecosistemas empresariales se han vuelto más enredados, fragmentados y difíciles de gestionar, lo que ha costado a las grandes empresas un estimado de 140 millones de USD cada año.
"Cuando se trata de escalar la IA para el impacto empresarial, toda esa fragmentación puede convertirse en una fuente de gran desorden y expansión", dijo a IBM Think Jacob Dencik, director de investigación del Institute for Business Value de IBM. "¿Se supone que nuestros sistemas de TI soportan todos estos miles de agentes y activos? ¿Cómo va a funcionar?»
La IA también es diferente de otras tecnologías porque, a diferencia de la nube, el IoT o el edge computing, la mayoría de los empleados interactúan con los LLM a diario y "todo el mundo tiene una opinión" sobre cómo deben utilizarse, afirmó Dencik. Como resultado, los CAIO suelen enfrentarse a más obstáculos y rechazos en comparación con otros líderes.
Por último, dado que la IA afecta a todos los departamentos y casos de uso, el CAIO no posee intrínsecamente las implementaciones agénticas de la misma manera que un CFO controla las finanzas o un CTO controla las TI.
Sin mecanismos explícitos de aplicación, los CAIO suelen apoyarse en el poder de la persuasión: identificar los objetivos empresariales más urgentes de la organización, identificar dónde puede ayudar la IA y comunicarse en términos que los colegas entiendan.
Si hay un consejo que Roger Moore, profesor clínico asociado de la Universidad de Chicago, intenta impartir a sus estudiantes, es que las deliberaciones relacionadas con la IA no son diferentes de cualquier otra decisión empresarial. Esto puede ser un desafío para los CAIO actuales o futuros, que a menudo provienen de entornos técnicos.
"Si las primeras palabras que salen de su boca para el CEO son 'área bajo la curva', ha perdido. "Con eso no vas a llegar a ninguna parte", dijo Moore a IBM Think. "Hay que comunicarse en su idioma, en el idioma de la empresa".
Es un desafío que el científico de datos Jon Morra conoce de primera mano. Es el CAIO de Zefr, una empresa de tecnología publicitaria que utiliza la IA para clasificar el contenido de las redes sociales para los anunciantes. Morra no tiene que convencer a sus colegas de que la IA es útil; es una parte fundamental de su oferta de productos. Lo que es más difícil es moverse entre el mundo de los negocios y la tecnología.
"Me llevó un tiempo darme cuenta de que mi trabajo ya no es solo crear el máximo valor para mis clientes a través de la IA que produce mi equipo, sino también permitir que la empresa sea más productiva mediante el uso de estas herramientas", dijo Mora. "He tenido que aprender a hablar varios idiomas al mismo tiempo".
Al optimizar los modelos orientados al cliente de Zefr, Morra puede señalar métricas fiables como la exactitud, la recuperación y la precisión. Pero las preguntas abiertas sobre el proceso, como si Zefr debe utilizar LLM de terceros o crear los suyos propios con modelos de peso abierto, o hasta dónde deben llegar sus desarrolladores para automatizar su codificación con agentes, son mucho más difíciles de responder.
Lo que ha ayudado, dijo Morra, es mantener la propiedad firme sobre el lado tecnológico (junto con el director de tecnología) mientras se es menos prescriptivo y más abierto en el lado empresarial. Ese equilibrio será diferente para cada empresa, añadió.
A estas alturas, la mayoría de los CEOs confían en que la IA puede transformar su negocio, pero aún necesitan ayuda para discernir qué iniciativas de IA priorizar, cómo implementarlas y cómo distinguir el bombo de la IA de las capacidades actuales.
Los CAIO pueden empezar haciendo preguntas como "¿Qué le quita el sueño?" Moore, profesor de la Universidad de Chicago. Las respuestas pueden ayudar a los CAIO a orientar la política de IA hacia problemas empresariales específicos, en lugar de contemplar primero las capacidades tecnológicas y los posibles casos de uso de ingeniería inversa.
“Elimine la tecnología. ¿Cuál es la misión estratégica y el objetivo de la organización y de la empresa?" Nasif, el consultor de IBM, agregó. "Si se está correlacionando con los objetivos de la organización, entonces sus prioridades van a estar intrínsecamente alineadas".
La fricción que puede surgir entre los CEO, los CAIO y otros ejecutivos no es intrínsecamente negativa; en algunos casos, podría ser un controlador clave para una implementación eficaz de la IA.
Un CAIO puede actuar como provocador, proporcionando un contrapeso necesario a la estrategia de IA predominante de la organización.
Si una organización tiende a la cautela, su CAIO puede transformarse temporalmente en un director de transformación, empujando a sus colegas a asumir más riesgos. La CAIO podría sugerir, por ejemplo, ampliar agresivamente una implementación de IA de alto impacto y bajo riesgo, como una herramienta automatizada de generación de oportunidades o un agente de toma de notas, que muestra promesa desde el principio.
Mientras tanto, cuando los CEO persiguen la IA de forma demasiado agresiva, sin tener un objetivo empresarial claro en mente o sin los KPI establecidos para medir el éxito, el CAIO puede restablecer las expectativas, definir objetivos más realistas y ayudar a identificar qué iniciativas de IA vale la pena seguir.
La CAIO podría, por ejemplo, convencer a los analistas financieros de que mantengan un modelo de predicción más antiguo, basado en redes neuronales, para la previsión financiera, en lugar de adoptar un modelo LLM más moderno que resulta ser menos preciso y más caro.
Esta sana tensión solo funciona si el equipo directivo puede mantener un alto nivel de confianza: los stakeholders, y especialmente el CEO, deben estar abiertos a feedback y dispuestos a adaptar las políticas en función de nuevas pruebas. Sin embargo, aunque cierto desacuerdo puede ayudar a impulsar la innovación, el CEO y el CAIO deben unirse en torno a un conjunto de objetivos empresariales compartidos y ejecutarlos, o corren el riesgo de quedarse atrapados perpetuamente en la fase de experimentación.
Además de la alineación estratégica, los CEO y los CAIO podrían reconsiderar su estructura operativa porque, como dice el asesor tecnológico Mike Mason, “la IA realmente solo está arrojando luz sobre” los problemas subyacentes que ya están presentes dentro de las organizaciones.
“Si el gobierno corporativo es deficiente, si en tu organización no existe un mecanismo claro que conecte la estrategia empresarial con su ejecución, la IA no va a corregirlo”, afirmó Mason, antiguo director de informática y tecnología (CAIO) de la consultora tecnológica global Thoughtworks. “De hecho, diría que la IA va a presionar tus puntos débiles”.
Un punto de partida: analizar si la infraestructura de alto nivel está demasiado fragmentada y dispersa. Según un informe del IBV de 2025, las organizaciones con marcos de IA centralizados o hub and spoke obtienen un ROI un 36 % superior en comparación con aquellas con arquitecturas totalmente descentralizadas.
Los enfoques de centro y radio tienen como objetivo equilibrar la autonomía del equipo y la supervisión unificada: mientras que los departamentos mantienen un control y una propiedad limitados sobre sus implementaciones de IA, un equipo de IA centralizado posee el gobierno, el aprovisionamiento y la monitorización con el apoyo de los desarrolladores, TI y ciberseguridad. Además, las organizaciones que automatizan estos procesos tienen 13 veces más probabilidades de escalar sus iniciativas de IA, según una nueva investigación del IBV.
Estos cambios arquitectónicos podrían requerir que el CEO otorgue más autoridad al CAIO, incluida la capacidad de controlar los presupuestos de IA y hacer cumplir las políticas relacionadas con la IA. El CEO también debe comunicar las prioridades a las partes interesadas y emular la toma de decisiones de la IA centrada en el negocio a través de sus propios comportamientos.
“Si no puede vender esa visión de manera amplia, se paraliza en esa fase fragmentada porque no puede obtener la amplia aceptación y adopción que necesita para escalar”, dijo Nasif.
A medida que las capacidades de IA evolucionan y se expanden, el papel de CAIO está pasando de la evangelización de IA a la implementación y orquestación. Eso implica trabajar junto al CEO para mantener a los equipos centrados en los resultados empresariales, alineados a través de un marco de gobierno sólido y en sintonía con las capacidades emergentes de la IA.
"Ese es el papel que potencialmente está asumiendo el director de IA: mucho más liderando esa transformación en lugar de limitarse a establecer la estrategia y definir los casos de uso", dijo Dencik. "Tener más alineación ejecutiva en la parte superior, pero también esa alineación embedding en la Organización y en su funcionamiento, así es como se obtiene más éxito con la IA a escala y se mantiene la innovación continua".
Líder de práctica de IA, IBM Consulting Americas.
Director de investigación, IBM Institute for Business Value.