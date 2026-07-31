Si hay un consejo que Roger Moore, profesor clínico asociado de la Universidad de Chicago, intenta impartir a sus estudiantes, es que las deliberaciones relacionadas con la IA no son diferentes de cualquier otra decisión empresarial. Esto puede ser un desafío para los CAIO actuales o futuros, que a menudo provienen de entornos técnicos.

"Si las primeras palabras que salen de su boca para el CEO son 'área bajo la curva', ha perdido. "Con eso no vas a llegar a ninguna parte", dijo Moore a IBM Think. "Hay que comunicarse en su idioma, en el idioma de la empresa".

Es un desafío que el científico de datos Jon Morra conoce de primera mano. Es el CAIO de Zefr, una empresa de tecnología publicitaria que utiliza la IA para clasificar el contenido de las redes sociales para los anunciantes. Morra no tiene que convencer a sus colegas de que la IA es útil; es una parte fundamental de su oferta de productos. Lo que es más difícil es moverse entre el mundo de los negocios y la tecnología.

"Me llevó un tiempo darme cuenta de que mi trabajo ya no es solo crear el máximo valor para mis clientes a través de la IA que produce mi equipo, sino también permitir que la empresa sea más productiva mediante el uso de estas herramientas", dijo Mora. "He tenido que aprender a hablar varios idiomas al mismo tiempo".

Al optimizar los modelos orientados al cliente de Zefr, Morra puede señalar métricas fiables como la exactitud, la recuperación y la precisión. Pero las preguntas abiertas sobre el proceso, como si Zefr debe utilizar LLM de terceros o crear los suyos propios con modelos de peso abierto, o hasta dónde deben llegar sus desarrolladores para automatizar su codificación con agentes, son mucho más difíciles de responder.

Lo que ha ayudado, dijo Morra, es mantener la propiedad firme sobre el lado tecnológico (junto con el director de tecnología) mientras se es menos prescriptivo y más abierto en el lado empresarial. Ese equilibrio será diferente para cada empresa, añadió.

A estas alturas, la mayoría de los CEOs confían en que la IA puede transformar su negocio, pero aún necesitan ayuda para discernir qué iniciativas de IA priorizar, cómo implementarlas y cómo distinguir el bombo de la IA de las capacidades actuales.

Los CAIO pueden empezar haciendo preguntas como "¿Qué le quita el sueño?" Moore, profesor de la Universidad de Chicago. Las respuestas pueden ayudar a los CAIO a orientar la política de IA hacia problemas empresariales específicos, en lugar de contemplar primero las capacidades tecnológicas y los posibles casos de uso de ingeniería inversa.

“Elimine la tecnología. ¿Cuál es la misión estratégica y el objetivo de la organización y de la empresa?" Nasif, el consultor de IBM, agregó. "Si se está correlacionando con los objetivos de la organización, entonces sus prioridades van a estar intrínsecamente alineadas".