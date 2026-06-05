El efecto multiplicador
 

De la prueba de concepto a la prueba de rendimiento: lo que descubrieron primero las empresas que sacan partido de la IA.

 

 

Ilustración de una moneda generada por IA que se transforma y se multiplica

Construir para el futuro que ya está aquí

Avancemos un momento en el tiempo. Su estrategia de IA ha sido ambiciosa, está bien financiada y está generando energía real en toda la empresa. Ha creado el proyecto y ha puesto en marcha programas piloto que parecen realmente prometedores. La base ya está construida.

Ahora, la pregunta más difícil: ¿cómo se diseña para lograr un valor duradero? ¿Cómo se pasa de lograr pequeños éxitos a que la IA ocupe un lugar central en su negocio? Es aquí donde muchas empresas se estancan, y las que no lo hacen no se limitan a experimentar, sino que están creando vínculos entre disciplinas y sentando las bases para el largo plazo: la repetibilidad.

Cuando las ganancias son modestas

Fractura

Una implementación funciona a la perfección en una unidad de negocio, pero no se puede transferir. Una automatización ahorra horas en un sitio y crea un cuello de botella en otro. Sin una definición compartida de lo que es el progreso, la confianza se erosiona y la IA sigue siendo un conjunto de herramientas más que una capacidad operativa.
Una vista aérea muestra a un profesional trabajando en un ordenador portátil sentado en las escaleras iluminadas por el sol de un atrio moderno.
Consecuencia 89 % de aumento en los costes de cómputo entre 2023 y 2025.¹

Escalar la IA es un reto operativo y económico. A medida que crecen los portfolios modelo y se multiplican las demandas de infraestructuras, la disciplina de costes se vuelve inseparable de la creación de valor. El 21 % de las iniciativas de IA generativa ya han fracasado a la hora de escalar únicamente por los costes.

 1 de cada 3 Los CDO están seguros de que pueden medir el valor de sus datos.²

El 92 % de los CDO afirman que necesitan centrarse en los resultados empresariales para tener éxito, pero menos de un tercio tiene medidas claras para ello.² Cuando el éxito se define de manera diferente según las funciones, la empresa no puede distinguir entre un portfolio de éxitos y un portfolio de experimentos.

 75 % de los CDO tienen una plataforma que se integra entre silos.²

Esta cifra supone un aumento considerable respecto al 41 % registrado en 2023. La base está mejorando rápidamente.³ Pero la madurez de la plataforma por sí sola no produce valor. Las empresas que avanzan están conectando datos unificados con métricas compartidas y patrones repetibles para que cada iniciativa refuerce la siguiente.
Resolución

Las empresas que salen adelante diseñan para la integración desde el primer día. No ven la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor como desafíos distintos, sino como palancas de un solo sistema, uno que aprende más rápido, se adapta con mayor fluidez y aumenta cada inversión que realiza.
Pasarela peatonal en Dubai Marina, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Por qué la visión es fundamental
 

Cuando el progreso no se define de forma explícita, la adopción de la IA pierde impulso y se convierte en un conjunto de herramientas desconectadas en lugar de pasar a formar parte del funcionamiento de la empresa.

Lo hemos visto de primera mano. Algo funciona a la perfección en una unidad de negocio y parece que el problema está resuelto. Sin embargo, en cuanto se intenta trasladar a otro lugar, empieza a desmoronarse. Una automatización agiliza el trabajo en una zona, solo para introducir fricción en otra. Lo que parecía un éxito temprano podría desmoronarse bajo el peso de toda la empresa.
Primer plano de una persona que señala la pantalla de un ordenador portátil durante una conversación en torno a una mesa redonda de madera, con té.

Sumar victorias

Cuando se producen fallos de escalabilidad, estos se acumulan de forma silenciosa. La integración se adapta posteriormente, en lugar de diseñarse desde el principio. Los costes de computación aumentan y las iniciativas de IA generativa no pueden escalar. 

Las investigaciones muestran que la IA da sus frutos cuando se coloca en el centro de las funciones empresariales (operaciones, finanzas, suministros), donde la disciplina de integración es más importante. Para que la IA funcione a escala, hay que tratarla como una capacidad sistemática. Aquellos que no estén dispuestos a dar el salto no pueden desbloquear la promesa subyacente.

Vehículos en una rotonda

El ecosistema de inteligencia

Diseñar pensando en la integración desde el primer día genera de forma fiable un valor duradero. Las organizaciones que tienen éxito abordan la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor como fuerzas interdependientes dentro de un sistema común.

Y este sistema es más duradero que una ventaja de Tecnología. Aprende más rápido, se adapta con más fluidez y aumenta la inversión. Hemos trabajado junto a líderes que navegan por esta transición, y lo que hemos visto es que la alineación, hecha bien, no solo cierra la brecha entre la ambición y el impacto, sino que abre posibilidades que antes no eran visibles.

Cómo salir adelante Céntrese en su base de datos antes de ampliar sus objetivos

En 2023, solo el 41 % de los responsables de datos contaba con la plataforma adecuada. Para 2025, el 75 % afirma disponer de una plataforma que se integra en todos los silos.¹ Este cambio es importante porque la unificación de los datos, la aplicación de normas de calidad y la existencia de un historial claro determinan si la IA ofrece perspectivas útiles o solo ruido que sale caro.

 Cree para la orquestación y la disciplina presupuestaria

El 70 % de los ejecutivos afirma que la IA generativa es un controlador clave en los costes informáticos. De media, el 21 % de las iniciativas de IA generativa no han logrado escalar por este motivo.¹ Una arquitectura a nivel de portfolio que equilibra la flexibilidad con el control de costes le ayuda a extraer más valor de sus inversiones actuales.

 Diseñe una guía de estrategias para la planificación, la tecnología y los negocios

Cuando estas funciones operan de forma independiente, se produce una duplicación de esfuerzos, mediciones incoherentes y un aumento de los costes. Los CDO que adoptan modelos hub-and-spoke o centralizados obtienen un rendimiento un 36 % mayor.⁴
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El error de mil millones de dólares

El 79 % de los ejecutivos afirman que la IA contribuirá a sus ingresos en 2030.  Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no obtienen un rendimiento cuantificable?

Examine la falta de conexión
Ilustración de unos dientes mordiendo una moneda de oro generada por IA
El ROI fantasma

La diferencia entre las implementaciones de alto rendimiento y las de bajo rendimiento suele reducirse a una sola pregunta: ¿se pusieron de acuerdo los responsables sobre lo que hay que cambiar para tener éxito?

 Descubra la alineación
Ilustración de tres patos en fila y un pato que se sale de la fila.
La forma en que se mueve el trabajo

La cultura no es un elemento secundario de la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que se sustenta dicha estrategia. Las organizaciones que crecen de forma sostenible están rediseñando la forma en que se desarrolla el trabajo.

 

 Comprenda la estrategia
Dé el siguiente paso
 

La estrategia solo importa si sobrevive al contacto con la realidad. No se pierda la próxima entrega de perspectivas, fruto de un arduo trabajo, sobre la responsabilidad,  las limitaciones y las consecuencias de la IA en constante evolución.

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Notas a pie de página

1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute. IBM Institute for Business Value. IBM. Octubre de 2024.

2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect. IBM Institute for Business Value. IBM. 2024.

3 The 2023 CDO Study: Turning Data into Value. Global C‑suite Series. IBM Institute for Business Value. IBM. Abril de 2023.

4 Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value. Research Insights. IBM Institute for Business Value. IBM. Julio de 2025.