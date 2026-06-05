El efecto multiplicador

Avancemos un momento en el tiempo. Su estrategia de IA ha sido ambiciosa, está bien financiada y está generando energía real en toda la empresa. Ha creado el proyecto y ha puesto en marcha programas piloto que parecen realmente prometedores. La base ya está construida.



Ahora, la pregunta más difícil: ¿cómo se diseña para lograr un valor duradero? ¿Cómo se pasa de lograr pequeños éxitos a que la IA ocupe un lugar central en su negocio? Es aquí donde muchas empresas se estancan, y las que no lo hacen no se limitan a experimentar, sino que están creando vínculos entre disciplinas y sentando las bases para el largo plazo: la repetibilidad.