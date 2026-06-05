El efecto multiplicador

De la prueba de concepto a la prueba de rendimiento: lo que descubrieron primero las empresas que sacan partido de la IA.
Avancemos un momento en el tiempo. Su estrategia de IA ha sido ambiciosa, está bien financiada y está generando energía real en toda la empresa. Ha creado el proyecto y ha puesto en marcha programas piloto que parecen realmente prometedores. La base ya está construida.
Ahora, la pregunta más difícil: ¿cómo se diseña para lograr un valor duradero? ¿Cómo se pasa de lograr pequeños éxitos a que la IA ocupe un lugar central en su negocio? Es aquí donde muchas empresas se estancan, y las que no lo hacen no se limitan a experimentar, sino que están creando vínculos entre disciplinas y sentando las bases para el largo plazo: la repetibilidad.
Dra. Dorottya Sallai
London School of Economics
La adopción de la IA es una transición cultural. ”
Una implementación funciona a la perfección en una unidad de negocio, pero no se puede transferir. Una automatización ahorra horas en un sitio y crea un cuello de botella en otro. Sin una definición compartida de lo que es el progreso, la confianza se erosiona y la IA sigue siendo un conjunto de herramientas más que una capacidad operativa.
Escalar la IA es un reto operativo y económico. A medida que crecen los portfolios modelo y se multiplican las demandas de infraestructuras, la disciplina de costes se vuelve inseparable de la creación de valor. El 21 % de las iniciativas de IA generativa ya han fracasado a la hora de escalar únicamente por los costes.
El 92 % de los CDO afirman que necesitan centrarse en los resultados empresariales para tener éxito, pero menos de un tercio tiene medidas claras para ello.² Cuando el éxito se define de manera diferente según las funciones, la empresa no puede distinguir entre un portfolio de éxitos y un portfolio de experimentos.
Esta cifra supone un aumento considerable respecto al 41 % registrado en 2023. La base está mejorando rápidamente.³ Pero la madurez de la plataforma por sí sola no produce valor. Las empresas que avanzan están conectando datos unificados con métricas compartidas y patrones repetibles para que cada iniciativa refuerce la siguiente.
Las empresas que salen adelante diseñan para la integración desde el primer día. No ven la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor como desafíos distintos, sino como palancas de un solo sistema, uno que aprende más rápido, se adapta con mayor fluidez y aumenta cada inversión que realiza.
Cuando el progreso no se define de forma explícita, la adopción de la IA pierde impulso y se convierte en un conjunto de herramientas desconectadas en lugar de pasar a formar parte del funcionamiento de la empresa.
Lo hemos visto de primera mano. Algo funciona a la perfección en una unidad de negocio y parece que el problema está resuelto. Sin embargo, en cuanto se intenta trasladar a otro lugar, empieza a desmoronarse. Una automatización agiliza el trabajo en una zona, solo para introducir fricción en otra. Lo que parecía un éxito temprano podría desmoronarse bajo el peso de toda la empresa.
Cuando se producen fallos de escalabilidad, estos se acumulan de forma silenciosa. La integración se adapta posteriormente, en lugar de diseñarse desde el principio. Los costes de computación aumentan y las iniciativas de IA generativa no pueden escalar.
Las investigaciones muestran que la IA da sus frutos cuando se coloca en el centro de las funciones empresariales (operaciones, finanzas, suministros), donde la disciplina de integración es más importante. Para que la IA funcione a escala, hay que tratarla como una capacidad sistemática. Aquellos que no estén dispuestos a dar el salto no pueden desbloquear la promesa subyacente.
IBM Client Zero, caso de éxito, 2025
IBM ha generado 4500 millones de dólares (y la cifra sigue aumentando) en ganancias de productividad gracias a la inteligencia artificial, la nube híbrida, la automatización y su experiencia en consultoría. ”
Diseñar pensando en la integración desde el primer día genera de forma fiable un valor duradero. Las organizaciones que tienen éxito abordan la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor como fuerzas interdependientes dentro de un sistema común.
Y este sistema es más duradero que una ventaja de Tecnología. Aprende más rápido, se adapta con más fluidez y aumenta la inversión. Hemos trabajado junto a líderes que navegan por esta transición, y lo que hemos visto es que la alineación, hecha bien, no solo cierra la brecha entre la ambición y el impacto, sino que abre posibilidades que antes no eran visibles.
En 2023, solo el 41 % de los responsables de datos contaba con la plataforma adecuada. Para 2025, el 75 % afirma disponer de una plataforma que se integra en todos los silos.¹ Este cambio es importante porque la unificación de los datos, la aplicación de normas de calidad y la existencia de un historial claro determinan si la IA ofrece perspectivas útiles o solo ruido que sale caro.
El 70 % de los ejecutivos afirma que la IA generativa es un controlador clave en los costes informáticos. De media, el 21 % de las iniciativas de IA generativa no han logrado escalar por este motivo.¹ Una arquitectura a nivel de portfolio que equilibra la flexibilidad con el control de costes le ayuda a extraer más valor de sus inversiones actuales.
Cuando estas funciones operan de forma independiente, se produce una duplicación de esfuerzos, mediciones incoherentes y un aumento de los costes. Los CDO que adoptan modelos hub-and-spoke o centralizados obtienen un rendimiento un 36 % mayor.⁴
El 79 % de los ejecutivos afirman que la IA contribuirá a sus ingresos en 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no obtienen un rendimiento cuantificable?
La diferencia entre las implementaciones de alto rendimiento y las de bajo rendimiento suele reducirse a una sola pregunta: ¿se pusieron de acuerdo los responsables sobre lo que hay que cambiar para tener éxito?
La cultura no es un elemento secundario de la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que se sustenta dicha estrategia. Las organizaciones que crecen de forma sostenible están rediseñando la forma en que se desarrolla el trabajo.
1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute. IBM Institute for Business Value. IBM. Octubre de 2024.
2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect. IBM Institute for Business Value. IBM. 2024.
3 The 2023 CDO Study: Turning Data into Value. Global C‑suite Series. IBM Institute for Business Value. IBM. Abril de 2023.
4 Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value. Research Insights. IBM Institute for Business Value. IBM. Julio de 2025.