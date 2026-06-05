La forma en que se mueve el trabajo

Su estrategia de IA tiene una brecha de talento aún sin identificar. La cultura es lo que determina si la tecnología se consolida o se estanca.
La IA puede transformar el funcionamiento de una empresa, si esta está realmente preparada para ello. Y esa preparación depende tanto de las personas como de las plataformas. Es tentador suponer que la cultura se pondrá en marcha tras el lanzamiento de una IA generativa. No lo hará. Las personas son las que hacen que las iniciativas de tecnología prosperen o se estanquen, y tienen que estar preparadas para el cambio.
¿Puede su empresa absorber nuevas formas de trabajar y escalarlas de manera significativa? ¿Sus modelos de talento y estructuras de incentivos reflejan el ritmo del cambio? No son preguntas triviales. Son las que determinan si su estrategia de IA es viable.
McKinsey
Superagencia en el lugar de trabajo
Los empleados están preparados para la IA. La mayor barrera para el éxito es el liderazgo. ”
Los patrones son familiares y difíciles de detectar desde arriba. Los equipos reciben recompensas por las victorias locales que crean resistencia en otros lugares. Las correcciones a corto plazo se convierten en la nueva norma. La mayoría de los líderes coinciden en que una cultura audaz y alineada es crítica para el éxito de la IA, pero pocos creen que su organización funcione realmente así.
La IA transforma el trabajo a todos los niveles. Cuando las organizaciones implementan nuevas herramientas sin redefinir roles, flujos de trabajo o habilidades, el resultado es una resistencia que parece cultural pero que en realidad es estructural. La gente no se resiste al cambio; están respondiendo racionalmente a un sistema que no ha cambiado a su alrededor.1
La resistencia se etiqueta a menudo como un problema mental, pero en realidad es un problema de diseño. Cuando las personas no reciben apoyo durante la transición (con funciones claras, una mejora estructurada y un compromiso de liderazgo visible), la IA en la sombra prolifera, el riesgo de cumplimiento aumenta y la empresa paga por una transformación que nunca ha absorbido del todo.
Pero solo el 29 % de su equipo directivo está de acuerdo. Esa brecha de percepción determina qué inversiones se financian, cómo se estructuran los equipos y si las personas que impulsan la transformación tienen lo que necesitan. Cuando la dirección sobreestima la preparación, la organización invierte poco en las estructuras de apoyo que hacen que el cambio se mantenga.
Para escalar la IA, hay que rediseñar cómo mover el trabajo y, a continuación, emitir un mandato claro. Los incentivos tienen que recompensar la experimentación y los resultados empresariales. El gobierno tiene que equilibrar la coherencia central con la agilidad local. Hemos estado trabajando en esto nosotros mismos, no solo con los clientes, sino aplicando la misma disciplina internamente.
Los patrones aquí son familiares, pero difíciles de ver desde arriba, precisamente donde debe originarse la visión.
Un equipo podría ser recompensado por una victoria local que aumenta la fricción en todo el sistema. Una corrección a corto plazo puede convertirse en la nueva base si nadie busca soluciones sistémicas. La mayoría de los líderes coinciden en que una cultura audaz y alineada es crítica para el éxito de la IA. Pero pocos creen que su organización funcione de esa manera.
Hay una razón para la brecha. El rediseño holístico que exige la IA puede parecer como romper sistemas que aún funcionan cuando lleva años apuntalándose contra la volatilidad del mercado. Mantener el rumbo actual parece práctico a corto plazo, pero el cambio que se avecina es sísmico.
Hay una distancia significativa entre un piloto exitoso y una solución escalable. Sin un marco que conecte las disciplinas, la transformación depende de la fuerza de voluntad individual y los actos heroicos tienen una vida útil.
A medida que aumenta la presión, el impacto se agrava. El progreso depende cada vez más de que cada vez haya más personas que transporten más carga. Las soluciones alternativas proliferan. El esfuerzo se desconecta de los resultados, la moral decae y los costes afloran por todas partes: en la repetición del trabajo, el desgaste y una brecha cada vez mayor entre la inversión y el rendimiento.
Así es como el fracaso piloto se vuelve sistémico, a través de fricciones culturales y estructurales que se acumulan mucho antes de que alguien lo nombre.
IBM Client Zero
Reducción del 74 % en el soporte de TI y un ahorro estimado de 26 000 horas anuales con datos, IA y automatización. ”
Escalar la IA significa rediseñar la forma en que se mueve el trabajo y respaldar ese rediseño con un mandato claro. El talento a menudo quiere innovar y suele adelantarse a los líderes en la adopción de herramientas, por lo que no se trata solo de una directiva de arriba hacia abajo. Los incentivos deben recompensar la experimentación y los resultados, no solo la entrega de referencia. El gobierno debe equilibrar la coherencia central con la flexibilidad localizada.
La investigación respalda las ganancias de rendimiento que producen estos cambios. A través de nuestro trabajo con los clientes, hemos aprendido lo que se necesita para reimaginar juntos los roles, los flujos de trabajo y la responsabilidad. A veces, lo más útil que podemos ofrecer es la perspectiva que conlleva haberlo examinado primero.
Los KPI específicos y las estrategias amplias no son compatibles. Si desea fomentar el pensamiento interdepartamental, mida y recompense los resultados interdepartamentales.
El 77 % de los trabajadores principiantes verán cambiar sus funciones debido a la IA, al igual que más de 1 de cada 4 altos ejecutivos.1 La adopción se acelera cuando las personas se sienten apoyadas. Cuando no lo hacen, el uso no oficial de IA aumenta junto con el riesgo de cumplimiento.
Cuando los líderes modelan el cambio a través de la acción (utilizan herramientas de IA, cuestionan las suposiciones y toman decisiones difíciles de forma transparente), hacen que la transformación sea real. Esto es lo que más importa para los mandos intermedios y los líderes interfuncionales, que soportan el peso del cambio todos los días.
El 79 % de los ejecutivos afirman que la IA contribuirá a sus ingresos en 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no obtienen un rendimiento cuantificable?
La diferencia entre las implementaciones de alto rendimiento y las de bajo rendimiento suele reducirse a una sola pregunta: ¿se pusieron de acuerdo los responsables sobre lo que hay que cambiar para tener éxito?
Tras probar proyectos piloto prometedores, ¿cómo se diseña para generar valor a largo plazo? La estrategia, el riesgo y la cultura no son retos independientes, sino palancas de un mismo sistema.
1 Augmented work for an automated, AI-driven world. IBM Institute for Business Value. IBM. 10 de agosto de 2023.
2 Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption. Harvard Business Review. 11 de noviembre de 2025.