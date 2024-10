Además del cloud computing privado, existen otros dos modelos principales de cloud computing: la nube privada y la nube híbrida.

En un entorno de nube pública , la infraestructura de TI se ofrece como recursos virtuales a través de Internet en un modelo de precios de pago por uso o basado en suscripción. El proveedor de nube pública posee, gestiona y asume toda la responsabilidad de los centros de datos, el hardware y la infraestructura en los que se ejecutan las cargas de trabajo de sus clientes, proporcionando conectividad de red de gran ancho de banda para garantizar un alto rendimiento y un acceso rápido a las aplicaciones y los datos.

A diferencia de la arquitectura de un solo inquilino de una nube privada, una nube pública proporciona una configuración de varios inquilinos que permite múltiples nubes para compartir de manera eficiente recursos informáticos escalables (por ejemplo, hardware, almacenamiento, dispositivos de red) a los que se accede a través de una interfaz fácil de usar.

En una nube pública, los datos de cada inquilino están lógicamente separados y aislados de los datos relacionados con otros inquilinos. En comparación, las nubes privadas ofrecen una mayor capa de seguridad en la nube a través de firewalls de red, controles de acceso, cifrado de datos y métodos de autenticación como herramientas de gestión de identidades y accesos (IAM) .

Hoy en día, la mayoría de las grandes empresas eligen un enfoque de nube híbrida que combina configuraciones locales, de nube privada, de nube pública y de edge . Hoy en día, las organizaciones empresariales fusionan la nube híbrida con la multinube (el uso de servicios de más de un proveedor de nube para evitar la dependencia de un proveedor y seleccionar las mejores ofertas de diferentes proveedores de nube).

