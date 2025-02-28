¿Qué es HITRUST?

El HITRUST Assurance Program, que incluye normas, evaluaciones, certificaciones y un marco centralizado, está diseñado para ayudar a las organizaciones que hacen un uso intensivo de datos y a los proveedores de aseguramiento a gestionar las crecientes amenazas a la ciberseguridad, como las violaciones de la seguridad de datos, el phishing/spoofing y el business email compromise (BEC). El enfoque de protección de la información de HITRUST se basa en seis principios:

Transparencia: establecer expectativas claras sobre los controles de las amenazas a la ciberseguridad, justificar su selección y detallar la metodología para su evaluación;





establecer expectativas claras sobre los controles de las amenazas a la ciberseguridad, justificar su selección y detallar la metodología para su evaluación; Escalabilidad: implementar un proceso de evaluación adaptable a las amenazas con un enfoque de trampolín que satisfaga las necesidades y riesgos únicos de cualquier organización;





implementar un proceso de evaluación adaptable a las amenazas con un enfoque de trampolín que satisfaga las necesidades y riesgos únicos de cualquier organización; Coherencia: desarrollar un proceso de evaluación que produzca resultados estandarizados, independientemente del evaluador;





desarrollar un proceso de evaluación que produzca resultados estandarizados, independientemente del evaluador; Precisión: aplicar mecanismos que evalúen de forma fiable la eficacia de los controles;





aplicar mecanismos que evalúen de forma fiable la eficacia de los controles; Integridad: aplicar procesos que produzcan resultados verificables, precisos y coherentes; y





aplicar procesos que produzcan resultados verificables, precisos y coherentes; y Eficiencia: producir resultados que sean utilizables por todas las partes interesadas relevantes.



Niveles de certificación



Para dirigirse a organizaciones de todos los tamaños, el HITRUST Assurance Program ofrece tres tipos de certificación.

e1: Una certificación de un año para organizaciones y empresas emergentes de bajo riesgo.. Esta evaluación, diseñada para ayudar a los proveedores de servicios de seguridad a desarrollar un sistema de referencia para prevenir amenazas comunes a la ciberseguridad, como el phishing y el ransomware, evalúa 44 requisitos básicos de seguridad y se centra en prácticas de seguridad críticas para la transparencia, la coherencia, la precisión y la integridad.

La certificación e1 es menos rigurosa que los procesos de evaluación i1 o r2. Se trata de una evaluación adaptable a las amenazas que incluye un número fijo de declaraciones de requisitos, evaluaciones de preparación y evaluaciones validadas, pero no puede adaptarse para incluir la privacidad. Esta certificación suele exigir que un proveedor de seguridad aplique satisfactoriamente la gestión de privilegios, la gestión de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de los usuarios, el inicio de sesión seguro y otros controles básicos de ciberseguridad.

i1: evaluación validada de un año de duración que ofrece un nivel de garantía relativamente bajo para situaciones de intercambio de información con umbrales de riesgo más bajos. Esta evaluación validada evalúa 182 requisitos y suele ser un paso intermedio entre la certificación e1 y r2.

Al igual que la certificación e1, la i1 también es una evaluación adaptable a las amenazas que incluye un número fijo de declaraciones de requisitos, evaluaciones de preparación y evaluaciones validadas, y no puede adaptarse para incluir la privacidad. Del mismo modo, al igual que una evaluación e1, una evaluación i1 suele exigir que un proveedor de seguridad aplique la gestión de privilegios, la gestión de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de los usuarios, el inicio de sesión seguro y otros controles básicos de ciberseguridad, pero añade requisitos adicionales como la aplicación de un programa de gestión de la seguridad de la información y una política de control de acceso.

r2: para organizaciones que deben demostrar el máximo nivel de garantía. Esta evaluación de dos años, validada por un tercero, está diseñada para organizaciones que comparten información confidencial, manejan grandes volúmenes de datos o se enfrentan a requisitos normativos exigentes. Una evaluación r2 de alcance adecuado garantiza que los requisitos de control son eficaces y conformes, y ofrece una selección de controles flexible, adaptable y basada en el riesgo para satisfacer las necesidades más estrictas. La evaluación r2 de HITRUST cuenta con más de 2000 declaraciones de requisitos de control disponibles que se adaptan a la evaluación en función de las selecciones de control y el alcance.

La certificación r2 exige que los proveedores de servicios de seguridad implementen la gestión de privilegios, la gestión de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de los usuarios, el inicio de sesión seguro y otros controles básicos de ciberseguridad, así como un programa de gestión de la seguridad de la información y una política de control de acceso. También exige que los proveedores de servicios de seguridad evalúen la continuidad del negocio de la seguridad de la información, desarrollen un marco de planificación relacionado y apliquen otros controles y procesos avanzados.



Conseguir la certificación



Las organizaciones pueden obtener el nivel adecuado de certificación a través de una organización evaluadora externa de HITRUST. Se puede acceder a las tres evaluaciones de HITRUST, así como a otras herramientas de gobierno, riesgo y cumplimiento, a través de la plataforma centralizada basada en aplicaciones HITRUST MyCSF.



Recursos adicionales



El HITRUST Assurance Program es un aspecto del completo Marco de Gestión de Riesgos (RMF) de la organización, un conjunto de certificaciones, productos, metodologías y herramientas creadas para abordar la necesidad de un "entendimiento común en torno a los controles de seguridad y privacidad necesarios para salvaguardar la información sensible y la privacidad individual", según el Manual de Gestión de Riesgos de HITRUST.

Publicado originalmente en 2009, el RMF proporciona un enfoque coherente de la ciberseguridad, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. El RMF incluye el HITRUST CSF, el HITRUST Assurance Program y los productos y certificaciones relacionados. Integra los requisitos legales y normativos estatales, federales e internacionales de Estados Unidos, como la HIPAA y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, con una metodología estandarizada, controles de calidad y evaluadores externos certificados por HITRUST.

Si desea más información sobre los requisitos de cumplimiento de HITRUST o el proceso de certificación, visite HITRUSTAlliance.net.