¿Qué es HITRUST?

HITRUST es una organización que ofrece normas de cumplimiento, seguridad de datos y gestión de riesgos de la información, certificaciones y un marco centralizado llamado HITRUST CSF para evaluar y gestionar las amenazas a la ciberseguridad y proteger información sensible como la información médica protegida (PHI).

HITRUST evalúa la seguridad de la información basándose en seis principios fundamentales: transparencia, escalabilidad, coherencia, precisión, integridad y eficiencia. Integra los requisitos legales y reglamentarios estatales, federales e internacionales mediante una metodología normalizada, controles de calidad y seguridad, y una comunidad de evaluadores externos.

HITRUST ofrece tres niveles de certificación: uno para organizaciones con riesgo limitado, otro para organizaciones con programas de seguridad ya implantados y un tercero para organizaciones que necesitan demostrar que cumplen los requisitos más rigurosos de gestión de riesgos  y se ajustan a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) o al Marco de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para la mejora de las infraestructuras críticas (Marco de Ciberseguridad del NIST).

Fundada en 2007, HITRUST (conocida anteriormente como Health Information Trust Alliance) se creó originalmente para ayudar a las organizaciones sanitarias a cumplir la HIPAA. Según HITRUST, el 75 % de las empresas de la lista Fortune 200 utilizan certificaciones HITRUST.

IBM y HITRUST

Informes y documentación

Para solicitar cartas de certificación de HITRUST con descripciones de alcance más detalladas para la infraestructura de IBM Cloud, IBM Cloud VPC y PaaS, e IBM Power Virtual Server on IBM Cloud, póngase en contacto con un representante de IBM.
¿Quién debe cumplir con HITRUST?

El cumplimiento y la certificación de HITRUST son voluntarios, pero muchas organizaciones utilizan el marco de HITRUST para demostrar y agilizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. El marco HITRUST (HITRUST CSF) asigna controles a docenas de fuentes autorizadas, como las normas ISO 27001 y 27002, el NIST 800-53, la HIPAA, el PCI DSS, el RGPD y otras.
Certificación HITRUST

El HITRUST Assurance Program, que incluye normas, evaluaciones, certificaciones y un marco centralizado, está diseñado para ayudar a las organizaciones que hacen un uso intensivo de datos y a los proveedores de aseguramiento a gestionar las crecientes amenazas a la ciberseguridad, como las violaciones de la seguridad de datos, el phishing/spoofing y el business email compromise (BEC). El enfoque de protección de la información de HITRUST se basa en seis principios:

  • Transparencia: establecer expectativas claras sobre los controles de las amenazas a la ciberseguridad, justificar su selección y detallar la metodología para su evaluación;

  • Escalabilidad: implementar un proceso de evaluación adaptable a las amenazas con un enfoque de trampolín que satisfaga las necesidades y riesgos únicos de cualquier organización;

  • Coherencia: desarrollar un proceso de evaluación que produzca resultados estandarizados, independientemente del evaluador;

  • Precisión: aplicar mecanismos que evalúen de forma fiable la eficacia de los controles;

  • Integridad: aplicar procesos que produzcan resultados verificables, precisos y coherentes; y

  • Eficiencia: producir resultados que sean utilizables por todas las partes interesadas relevantes.
     

Niveles de certificación
 

Para dirigirse a organizaciones de todos los tamaños, el HITRUST Assurance Program ofrece tres tipos de certificación.

e1: Una certificación de un año para organizaciones y empresas emergentes de bajo riesgo.. Esta evaluación, diseñada para ayudar a los proveedores de servicios de seguridad a desarrollar un sistema de referencia para prevenir amenazas comunes a la ciberseguridad, como el phishing y el ransomware, evalúa 44 requisitos básicos de seguridad y se centra en prácticas de seguridad críticas para la transparencia, la coherencia, la precisión y la integridad.

La certificación e1 es menos rigurosa que los procesos de evaluación i1 o r2. Se trata de una evaluación adaptable a las amenazas que incluye un número fijo de declaraciones de requisitos, evaluaciones de preparación y evaluaciones validadas, pero no puede adaptarse para incluir la privacidad. Esta certificación suele exigir que un proveedor de seguridad aplique satisfactoriamente la gestión de privilegios, la gestión de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de los usuarios, el inicio de sesión seguro y otros controles básicos de ciberseguridad.

i1: evaluación validada de un año de duración que ofrece un nivel de garantía relativamente bajo para situaciones de intercambio de información con umbrales de riesgo más bajos. Esta evaluación validada evalúa 182 requisitos y suele ser un paso intermedio entre la certificación e1 y r2.

Al igual que la certificación e1, la i1 también es una evaluación adaptable a las amenazas que incluye un número fijo de declaraciones de requisitos, evaluaciones de preparación y evaluaciones validadas, y no puede adaptarse para incluir la privacidad. Del mismo modo, al igual que una evaluación e1, una evaluación i1 suele exigir que un proveedor de seguridad aplique la gestión de privilegios, la gestión de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de los usuarios, el inicio de sesión seguro y otros controles básicos de ciberseguridad, pero añade requisitos adicionales como la aplicación de un programa de gestión de la seguridad de la información y una política de control de acceso.

r2: para organizaciones que deben demostrar el máximo nivel de garantía. Esta evaluación de dos años, validada por un tercero, está diseñada para organizaciones que comparten información confidencial, manejan grandes volúmenes de datos o se enfrentan a requisitos normativos exigentes. Una evaluación r2 de alcance adecuado garantiza que los requisitos de control son eficaces y conformes, y ofrece una selección de controles flexible, adaptable y basada en el riesgo para satisfacer las necesidades más estrictas. La evaluación r2 de HITRUST cuenta con más de 2000 declaraciones de requisitos de control disponibles que se adaptan a la evaluación en función de las selecciones de control y el alcance.

La certificación r2 exige que los proveedores de servicios de seguridad implementen la gestión de privilegios, la gestión de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de los usuarios, el inicio de sesión seguro y otros controles básicos de ciberseguridad, así como un programa de gestión de la seguridad de la información y una política de control de acceso. También exige que los proveedores de servicios de seguridad evalúen la continuidad del negocio de la seguridad de la información, desarrollen un marco de planificación relacionado y apliquen otros controles y procesos avanzados.
 

Conseguir la certificación
 

Las organizaciones pueden obtener el nivel adecuado de certificación a través de una organización evaluadora externa de HITRUST. Se puede acceder a las tres evaluaciones de HITRUST, así como a otras herramientas de gobierno, riesgo y cumplimiento, a través de la plataforma centralizada basada en aplicaciones HITRUST MyCSF.
 

Recursos adicionales
 

El HITRUST Assurance Program es un aspecto del completo Marco de Gestión de Riesgos (RMF) de la organización, un conjunto de certificaciones, productos, metodologías y herramientas creadas para abordar la necesidad de un "entendimiento común en torno a los controles de seguridad y privacidad necesarios para salvaguardar la información sensible y la privacidad individual", según el Manual de Gestión de Riesgos de HITRUST.

Publicado originalmente en 2009, el RMF proporciona un enfoque coherente de la ciberseguridad, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. El RMF incluye el HITRUST CSF, el HITRUST Assurance Program y los productos y certificaciones relacionados. Integra los requisitos legales y normativos estatales, federales e internacionales de Estados Unidos, como la HIPAA y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, con una metodología estandarizada, controles de calidad y evaluadores externos certificados por HITRUST.

Si desea más información sobre los requisitos de cumplimiento de HITRUST o el proceso de certificación, visite HITRUSTAlliance.net.
Soluciones de protección de datos

Ofrezca experiencias de cliente confiables y haga crecer su negocio con un enfoque holístico y adaptable de la privacidad de los datos basado en los principios de zero trust y en una protección de la privacidad de los datos probada y eficaz.

 Explore las soluciones de privacidad de datos
Mitigue el riesgo y aumente la eficacia con estrategias para adaptarse a los cambios del mercado, la normativa y las operaciones sobrecargadas. Los flujos de trabajo escalables e inteligentes permiten realizar evaluaciones de riesgos, cumplir la normativa y prevenir el fraude, lo que le ayuda a alcanzar sus prioridades e impulsar el crecimiento.

 

 Explore los servicios de gestión de riesgos y consultoría
Tome mejores decisiones en los puntos de atención, acelere la investigación e inspire confianza a los pacientes con experiencias de cliente innovadoras, todo ello al tiempo que optimiza el tiempo de actividad del sistema, cumple las normas de seguridad y conformidad y reduce el riesgo.

 Explore las soluciones para el cuidado de la salud y las ciencias de la vida
Acelere su cumplimiento utilizando los servicios de IBM Cloud

El CSF de HITRUST tiene varios dominios de requisitos. Estos dominios abarcan varias áreas de la posición de seguridad de una organización e incluyen requisitos de control prescriptivos y detallados.

Algunos ámbitos de control, como los relacionados con un programa de protección de la información y la educación, formación y concienciación, son responsabilidad exclusiva de cada entidad evaluada para los controles de HITRUST y no forman parte de un modelo de responsabilidad compartida con un proveedor de servicios cloud (CSP). La mayoría de los dominios tienen un enfoque de responsabilidad compartida en todos los controles.

IBM Cloud ofrece servicios que pueden ayudarle a cumplir los requisitos de HITRUST y acelerar su proceso de cumplimiento.

 

Protección de endpoints

Dispositivo de seguridad FortiGate
Red

El firewall de hardware FortiGate Security Appliance (FSA) de 10 Gbps puede configurarse para proteger el tráfico en varias VLAN de redes públicas y privadas.

Firewall de hardware
Red

El firewall de hardware proporciona a los clientes una capa esencial de seguridad que se suministra bajo demanda y sin interrupciones del servicio. Evita que llegue a sus servidores tráfico no deseado, al reducir la superficie de ataque y permitir que los recursos del servidor se dediquen al uso previsto.

IBM Cloud Internet Services (CIS)
Red

IBM Cloud Internet Services aporta seguridad y rendimiento líderes en el mercado a su contenido web externo y aplicaciones de internet antes de que lleguen a la nube.

Soluciones de gestión unificada de endpoints (UEM)
Seguridad

Adopte un enfoque de IA y nube abierta para proteger y gestionar cualquier dispositivo con una solución UEM 

 IBM QRadar Suite
Seguridad

IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia del analista de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la incidencia. La cartera incluye IA y automatización de nivel empresarial para aumentar drásticamente la productividad de los analistas, ayudando a los equipos de seguridad con recursos limitados a trabajar de manera más eficaz en todas las tecnologías principales.

Con una interfaz de usuario común, conocimientos compartidos y flujos de trabajo conectados, ofrece productos integrados para: seguridad de endpoints (EDR, XDR, MDR), SIEM y SOAR.

Seguridad de medios portátiles

Seguridad de los dispositivos móviles

Seguridad inalámbrica

Gestión de la configuración

IBM Cloud App Configuration
Herramientas de desarrolladores

Muchas organizaciones están adoptando un desarrollo nativo de la nube. Para estas organizaciones, la velocidad es más importante que nunca. IBM Cloud App Configuration aborda la necesidad de velocidad y granularidad de la configuración al ofrecer un almacén de configuración central combinado con indicadores de características que ayudan a modificar las configuraciones del entorno y las características de la aplicación sobre la marcha.

IBM Cloud Code Engine
Herramientas de desarrolladores

IBM Cloud Code Engine es una plataforma sin servidor totalmente gestionada. Reúna en un solo lugar sus imágenes de contenedor, trabajos por lotes, código fuente o funciones y deje que IBM Cloud Code Engine gestione y proteja la infraestructura subyacente. No es necesario que se encargue de dimensionar, implementar o escalar clústeres de contenedores usted mismo. Y no se requieren conocimientos avanzados de redes.

IBM Cloud Container Registry
Contenedores

Almacene y distribuya imágenes de contenedores en un registro privado totalmente gestionado. Inserte imágenes privadas para ejecutarlas cómodamente en IBM Cloud Kubernetes Service y otros entornos de tiempo de ejecución. Se comprueban las imágenes para detectar problemas de seguridad, con el fin de que pueda tomar decisiones informadas sobre sus implementaciones.

IBM Cloud Continuous Delivery
Herramientas de desarrolladores

Adopte DevOps preparado para la empresa. Cree cadenas de herramientas seguras compatibles con las tareas de entrega de aplicaciones. Automatice compilaciones, pruebas, implementaciones y mucho más. 

IBM Cloud Event Notifications
Herramientas de desarrolladores

IBM Cloud Event Notifications aborda la necesidad de velocidad en el desarrollo nativo de la nube al proporcionar una ubicación central para la conexión de notificaciones y el direccionamiento entre servicios u operadores humanos de forma automática y rápida, lo que permite a los desarrolladores desacoplar fuentes, destinos y código, modificando rutas y filtros rápidamente, sin afectar al código.

 IBM Cloud for VMware Solutions 
Computación

IBM Cloud for VMware Solutions le permite migrar y modernizar sin problemas las cargas de trabajo de VMware a la nube, permitiéndole aprovechar sus inversiones existentes para una experiencia de VMware coherente, manteniendo el mismo nivel de acceso, seguridad y control. Además, le ofrecemos la flexibilidad de gestionarlo usted mismo o dejar que IBM lo haga por usted.

 IBM Cloud Schematics
Herramientas de desarrolladores

Schematics es un servicio de IBM Cloud que ofrece herramientas de infraestructura como código (IaC) como servicio. Puede utilizar las capacidades de Schematics para implementar y gestionar de manera coherente sus entornos de infraestructura en la nube.

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Seguridad

En entornos de arquitectura centrados en contenedores y microservicios, puede utilizar IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection para buscar y priorizar vulnerabilidades de software, detectar y responder a amenazas y gestionar las configuraciones, los permisos y el cumplimiento desde el origen hasta la ejecución.

Gestión de vulnerabilidades

Protección de la red y la transmisión

Gestión de contraseñas

Control de accesos

Registro y monitorización de auditorías

Gestión de incidentes

Continuidad del negocio y recuperación ante desastres

Gestión de riesgos

Protección y privacidad de datos

Dé el siguiente paso

¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.

 Ver más programas de conformidad