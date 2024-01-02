La International Organization for Standardization (ISO) es una organización independiente no gubernamental que publica estándares en campos técnicos y no técnicos. La serie ISO/IEC 27000 de estándares es un esfuerzo conjunto con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y define mecanismos para ayudar a las organizaciones a mantener seguros los activos de información.

La norma ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) proporciona orientación para desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), un sistema basado en el riesgo a través del cual una organización puede diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente su seguridad de la información con el tiempo. La norma ISO/IEC 27001:2013 incluye una guía de mejores prácticas de ISO/IEC 27002:2013. Una norma posterior, la ISO / IEC 27701: 2019, proporciona pautas adicionales para implementar un sistema de gestión de información de privacidad (PIMS).

Informes y otra documentación



Informes protegidos

Póngase en contacto con un representante de IBM para solicitar la declaración de aplicabilidad ISO 27001 (SOA) para una oferta con certificación ISO 27001.