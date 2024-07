Was ist ONDC (Open Network for Digital Commerce)?

ONDC wurde angesichts der zunehmenden Besorgnis über das Problem der Machtkonzentration auf dem E-Commerce-Markt in einer Zeit der schnellen digitalen Transformation entwickelt. Wie in vielen anderen Ländern wuchs auch in Indien eine kleine Gruppe von großen E-Commerce-Plattformen zu digitalen Monopolen heran. Dieser Trend gab Anlass zu Besorgnis über unfaire Handelspraktiken, Datenmonopolisierung und die Marginalisierung kleinerer, lokaler Unternehmen, die um ihre Wettbewerbsfähigkeit kämpfen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen und den Bereich zu demokratisieren, begann die indische Regierung (unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Handel und Industrie) damit, die Möglichkeit der Schaffung eines offenen Netzwerks für Digital Commerce auszuloten. Das Ziel bestand darin, ein Framework zu schaffen, das es Käufern und Verkäufern ermöglicht, Transaktionen durchzuführen – unabhängig von den jeweiligen Plattformen, die sie nutzen – ähnlich wie die Unified Payments Interface (UPI)2 den digitalen Zahlungsverkehr revolutioniert hat, indem sie ihn plattformunabhängig gestaltete.

Im Juli 2021 setzte das Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) einen neunköpfigen Beirat ein, um die Initiative zu steuern und Pilotprogramme in Neu-Delhi NCR, Bengaluru, Mumbai, Bangalore, Coimbatore, Hyderabad, Pune und anderen Städten zu leiten. Innerhalb weniger Monate erhielt ONDC seine Zertifizierung als privatwirtschaftlich geführte, gemeinnützige Organisation (Section 8), woraufhin mehrere privatwirtschaftliche Organisationen begannen, ihre Apps und Services in das ONDC-Netzwerk zu integrieren.

Seit der Einführung wurden über die ONDC-Plattformen fast 7 Millionen Bestellungen abgewickelt, und das ONDC-Netzwerk ist auf mehr als 370.000 Verkäufer und Service-Anbieter in 588 „zählbaren Städten“ (die etwa 70 % der indischen Städte ausmachen) angewachsen.3 Die ONDC-Protokolle wurden unter anderem von Unternehmen wie Flipkart, Paytm, Pincode by PhonePe, Amazon, State Bank of India (SBI) und Meta übernommen, wobei die Anwendungsfälle von der Gesundheitsversorgung über Fintech bis hin zur Agrarindustrie reichen.

ONDC ist auch in der Lage, den Sektor der Essenslieferservices grundlegend zu verändern, da es die Provisionssätze im Vergleich zu Plattformen wie Zomato und Swiggy, die von Restaurants – von denen viele kleine Unternehmen sind – bis zu 25 % Provision verlangen, drastisch senken kann.4