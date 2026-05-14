In Bezug auf Daten dienen Seiten als Währung und fungieren als grundlegendes Tauschmittel. Im Bereich des virtuellen Speichermanagements sind die Module, die es enthält, Seiten, die kleinste Dateneinheit. Seiten sind zusammenhängende (angrenzende) Blöcke des virtuellen Adresseraums.

Seiten haben in der Regel eine feste Größe. Ursprünglich hatten Seiten einheitlich eine Größe von 4 KB und diese Größe war bisher der Branchenstandard. In letzter Zeit verwenden modernere Systeme deutlich größere feste Speicherkapazitäten, darunter Größen bis zu 2 MB oder 1 GB oder sogar noch mehr.

Im virtuellen Speicher sind die meisten Seiten entweder 4 KB oder 8 KB groß, je nach verwendeter Architektur. Microsoft Windows, Linux und das macOS von Apple sind alle um eine Seitengröße von 4 KB herum aufgebaut. Die Seitengröße der virtuellen Speicherseite von UNIX ist entsprechend der jeweiligen Hardwarearchitektur jedes Systems strukturiert, entweder als 32-Bit- oder 64-Bit-System. (UNIX-Systeme reservieren üblicherweise 3 bis 4 GB für jeden ausgeführten Prozess.)

Innerhalb eines bestimmten Betriebssystems entsprechen alle Seiten in der Regel einer Seitengröße. Die Ausnahme von dieser Regel ist die dynamische Partitionierung, die Speicher in verschiedenen Größen je nach besonderem Bedarf bereitstellt. Wenn Seiten die gleiche Größe haben, ist es für ein Betriebssystem einfacher, alle Seiten gleichzeitig erfolgreich zu verwalten.

Außerdem ist es durch die gleiche Größe für das Betriebssystem einfacher, einer externen Fragmentierung vorzubeugen. Diese tritt auf, wenn zwischen zugewiesenen Speicherblöcken ungenutzter Speicher übrigbleibt. Das Ergebnis ist zu wenig verfügbarer Speicher, um ihn in einem einzelnen, nützlichen Block zuzuweisen.

Durch die Verwendung von Seiten kann ein Betriebssystem den logischen Speicher eines Prozesses kartieren und ihn im Grunde in Form von Seitenrahmen in nicht zusammenhängenden physischen Speicher übersetzen. Seitenrahmen sind Blöcke des physischen Speichers (RAM), die ein Betriebssystem als eine Art Container für Speicherseiten verwendet. Die Größe des Seitenrahmens entspricht der Größe der Seite selbst, sei es 4 KB oder mehr.

Eine CPU erstellt virtuelle Speicheradresse, die als Speicherstandortreferenz dient, die von den Softwareprozessen auf diesem Betriebssystem verwendet wird. Programmierer nutzen Seitentabellen, um Seitenrahmen zu verfolgen und zu verwalten und als primäre Datenstruktur zu dienen. Ein Seitentabelleneintrag dient dazu, eine virtuelle Adresse mit einer physischen Adresse innerhalb des Betriebssystems zu verknüpfen.

Eine virtuelle Seitennummer (Virtual Page Number, VPN) verwendet die ersten 20 Bits einer virtuellen Adresse als Kennung für den virtuellen Adressraum innerhalb des virtuellen Speicherbereichs dieses Computerprozesses. Die Seitennummer identifiziert die Seite, sodass die Speicherverwaltungseinheit (Memory Management Unit, MMU) sie aus einem physischen Speicherrahmen oder von der Festplatte abrufen kann.

In der Zwischenzeit dient der verbleibende Teil der Adresse als Seitenversatz, der die genaue physische Position dieser Seite innerhalb des Betriebssystems angibt, bis hin zu den Positionen der einzelnen Bytes.