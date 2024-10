Was ist nachhaltige Landwirtschaft?

Wasser ist eine wichtige natürliche Ressource für die landwirtschaftliche Produktion. In vielen Regionen kommt es zu periodischen Dürreperioden und die begrenzte Versorgung mit Oberflächenwasser kann zu einer Überlastung des Grundwassers führen. In den USA haben Dürreperioden in Kalifornien bis zu 50 Jahre gedauert, was den Staat dazu veranlasste, ein umfangreiches System zur Speicherung und Weiterleitung von Wasser einzuführen. Mit dem Klimawandel werden Dürren nur noch zunehmen, und es wird notwendig sein, die Wasserversorgung durch Politik und Maßnahmen zu steuern.