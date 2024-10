Was sind Nachhaltigkeitsdaten?

Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde von der Brundtland-Kommission, einer Unterabteilung der Vereinten Nationen, die versuchte, die Länder durch das Streben nach Nachhaltigkeit zu vereinen, weithin bekannt gemacht. Im Jahr 1987 veröffentlichte die Kommission den BerichtOur Common Future, From One Earth to One World, in dem nachhaltige Entwicklung definiert wurde als „Befriedigung der Bedürfnisse der Gegenwart, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“1

Angesichts des neu gewonnenen Bewusstseins der Öffentlichkeit für Nachhaltigkeit sahen sich Unternehmen unter Druck gesetzt, die negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu reduzieren. Und so nahmen die ersten Versionen von Nachhaltigkeitsdaten Gestalt an, als Unternehmen ihre Auswirkungen auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit – Umwelt, Soziales und Wirtschaft – quantifizierten.

Bis 2016 hatten die Vereinten Nationen die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ins Leben gerufen, die 17 Nachhaltigkeitsziele definieren. Die SDGs legen eine globale Agenda für nachhaltige Entwicklung fest, mit der Hoffnung, bis 2030 eine nachhaltigere Zukunft zu erreichen. Sie gaben außerdem klare Ziele vor, an denen Unternehmen ihre eigenen Nachhaltigkeitsinitiativen messen konnten, wodurch Nachhaltigkeitsdaten weniger ein Luxus, sondern vielmehr ein Muss wurden.