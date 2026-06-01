Was ist schnelle Anwendungsentwicklung?

Das Ziel der Planungsphase ist es nicht, alle Anforderungen im Voraus zu definieren. Stattdessen versucht das Team, das zu lösende Problem, die beabsichtigten Benutzer, die Funktionen, die für die Benutzer am wichtigsten sein werden, und die wichtigsten Einschränkungen für die Entwicklung zu definieren. Solche Einschränkungen umfassen Budget, Zeitplan, Integration mit breiteren Technologiestacks und Compliance-Bedenken.

Statt umfangreicher Anforderungsdokumente liefert diese Phase Benutzerstorys, Wireframes, Funktionslisten, architektonische Entscheidungen, Projektziele und grobe Zeitpläne. Dies stellt im Vergleich zu anderen Ansätzen eine minimale Planung dar, was beabsichtigt ist. Die Planung wird bewusst schlank gehalten, damit die Entwicklung schnell mit der Prototypenerstellung beginnen kann.

RAD geht davon aus, dass sich die Anforderungen ändern, da die Benutzer oft nicht genau wissen, was sie wollen, bis sie einen Prototyp sehen. Während der Entwicklung werden Erkenntnisse in Echtzeit gesammelt, die helfen, den Plan zu konkretisieren. Diese Phase ist lediglich ein Sprungbrett.