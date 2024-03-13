Was sind Lastprognosen?

Verfahren zur Lastprognose beginnen mit der Erhebung früherer Lastdaten. Hierzu gehören Daten zu den vielen Faktoren, die sich auf den Stromverbrauch auswirken können: z. B. Wetterdaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit), Tageszeit, Kalendervariablen (Jahreszeiten, Feiertage, Wochentag versus Wochenende) und demografische Faktoren (Bevölkerungsdichte, wirtschaftliche Aktivität). Bei der Lastprognose werden all diese Datensätze berücksichtigt, um sich ein umfassendes Bild von der Energienachfrage zu machen.

Nach der Datenerfassung wird ein Prognosemodell entwickelt. Hier sind einige Beispiele für Modelle, die für Lastprognosen verwendet werden:

Regressionsmodelle : Lineare Regressionsmodelle werden häufig für langfristige Lastprognosen verwendet. Sie setzen die Lastnachfrage in Beziehung zu Variablen wie Wetterbedingungen und wirtschaftlichen Indikatoren.

: Lineare Regressionsmodelle werden häufig für langfristige Lastprognosen verwendet. Sie setzen die Lastnachfrage in Beziehung zu Variablen wie Wetterbedingungen und wirtschaftlichen Indikatoren. Zeitreihenmodelle : Autoregressive integrierte gleitende Mittelwerte (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) und ähnliche Modelle sind für kurzfristige Lastprognosen beliebt. Sie stützen sich auf frühere Lastdaten, um den zukünftigen Bedarf vorherzusagen.

: Autoregressive integrierte gleitende Mittelwerte (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) und ähnliche Modelle sind für kurzfristige Lastprognosen beliebt. Sie stützen sich auf frühere Lastdaten, um den zukünftigen Bedarf vorherzusagen. KI-Modelle (Modelle der künstlichen Intelligenz): Neuronale Netze und Support-Vektor-Maschinen kommen aufgrund ihrer Fähigkeit, komplexe nichtlineare Beziehungen zu modellieren, immer häufiger zum Einsatz. Deep-Learning-Modelle können die Prognosegenauigkeit weiter verbessern, indem relevante Merkmale automatisch aus dem Datensatz extrahiert werden.

Das Prognosemodell wird anhand eines Teils der früheren Daten trainiert und zur Validierung getestet. Leistungsmetriken wie der mittlere absolute prozentuale Fehler (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) werden verwendet, um die Genauigkeit der Prognosen zu evaluieren.

Nachdem das Modell validiert und eine Feinabstimmung vorgenommen wurde, kann es zukünftige Lastprognosen erstellen. Diese Prognosen können dann für die Betriebsplanung, das Energiemanagement und andere Entscheidungsprozesse verwendet werden. Dies ist ein fortlaufender und anpassungsfähiger Prozess: Wenn neue Daten verfügbar werden, müssen die Modelle in der Regel aktualisiert oder neu trainiert werden, um ihre Genauigkeit zu gewährleisten.