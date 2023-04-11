Die CPU-Drosselung ist aufgrund der direkten Korrelation zwischen der Reaktionszeit und der CPU-Drosselung eine wichtige Metrik für die Leistung der Anwendung. Das ist eine großartige Neuigkeit für Sie, denn Sie können diese Metrik direkt von Kubernetes und OpenShift erhalten.

Um sicherzustellen, dass die Antwortzeiten Ihrer Anwendung niedrig bleiben, die CPU nicht gedrosselt wird und Sie weiterhin eine Anwendung mit hoher Leistung haben, müssen Sie zunächst verstehen, dass Sie sich bei einer CPU-Drosselung nicht allein auf die Auslastung der CPU-Kerne verlassen können. Sie müssen alle Analyse und Ressourcenabhängigkeiten berücksichtigen, die sich auf die Anwendung auswirken. IBM Turbonomic hat diese Überlegungen in seine Analyseplattform integriert.

Bei der Festlegung von Maßnahmen zur Korrektur von Containern analysiert Turbonomic kontinuierlich vier Dimensionen:

CPU-Grenzwerte CPU-Anforderungen Speicherbegrenzungen Speicheranforderungen

Turbonomic kann die CPU-Grenzwerte bestimmen, die das Risiko einer Drosselung mindern und es Ihren Anwendungen ermöglichen, ungehindert zu laufen. Dies alles dank der Möglichkeit, die CPU-Drosselung als Dimension für die Plattform hinzuzufügen, um die auftretenden Kompromisse zu analysieren und zu verwalten. Das Hinzufügen der Dimension der CPU-Drosselung sorgt für niedrige Antwortzeiten der Anwendung.

Darüber hinaus generiert Turbonomic Aktionen zum Verschieben Ihrer Pods und zum Skalieren Ihrer Cluster – wie wir alle wissen, ist es eine Full-Stack-Herausforderung. Kunden haben die Möglichkeit, die KPIs zu sehen und zu fragen: „Welcher meiner Services wird gedrosselt?“ Es ermöglicht ihnen auch, den Verlauf der CPU-Drosselung für jeden Dienst zu verstehen und sich daran zu erinnern, dass jeder Dienst direkt mit der Reaktionszeit der Anwendung zusammenhängt, was den Benutzern wertvolle Einblicke in die Leistung ihres Systems bietet.

Im Kontext von Kubernetes ist einer der Hauptvorteile von Turbonomic seine Fähigkeit, unbeabsichtigte Folgen einer Strategie schnell zu erkennen und zu beheben, anstatt den Kunden seine Multi-Tenant-Strategie überarbeiten zu lassen. Turbonomic kann nicht nur Metriken zur CPU-Drosselung überwachen, sondern die Plattform kann auch Ihr CPU-Limit automatisch richtig dimensionieren und die Drosselung auf ein handhabbares Niveau senken.