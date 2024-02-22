Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Gesellschaft, einschließlich des Charakters der nationalen Sicherheit. Das Verteidigungsministerium (DoD) hat dies erkannt und 2019 das Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) ins Leben gerufen, den Vorgänger des Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO), um KI-Lösungen zu entwickeln, die einen militärischen Wettbewerbsvorteil, die Voraussetzungen für eine menschenzentrierte KI-Einführung und die Agilität der DoD-Operationen schaffen. Die Hindernisse für die Skalierung, Einführung und Ausschöpfung des vollen Potenzials von KI im Verteidigungsministerium ähneln jedoch denen im privaten Sektor.
Eine aktuelle IBM Umfrage ergab, dass die größten Hindernisse für eine erfolgreiche KI-Bereitstellung begrenzte KI-Fähigkeiten und -Fachwissen, Datenkomplexität und ethische Bedenken sind. Des Weiteren geben laut dem IBM Institute of Business Value 79 % der Führungskräfte an, dass KI-Ethik für ihren unternehmensweiten KI-Ansatz wichtig ist. Dennoch haben weniger als 25 % gemeinsame Prinzipien der KI-Ethik operationalisiert. Vertrauen in die Ausgaben von KI-Modellen zu gewinnen, ist eine soziotechnische Herausforderung, die eine soziotechnische Lösung erfordert.
Führungskräfte im Verteidigungsbereich, die sich auf die Operationalisierung der verantwortungsvollen Kuratierung von KI konzentrieren, müssen sich zunächst auf ein gemeinsames Vokabular einigen – eine gemeinsame Kultur, die einen sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI anleitet – bevor sie technologische Lösungen und Leitplanken zur Risikominderung implementieren. Das Verteidigungsministerium kann eine solide Grundlage dafür schaffen, indem es die KI-Kompetenz verbessert und mit vertrauenswürdigen Unternehmen zusammenarbeitet, um eine Governance zu entwickeln, die auf seine strategischen Ziele und Werte abgestimmt ist.
Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, wie sie KI bereitstellen können, um die Effizienz des Unternehmens zu verbessern. Ebenso wichtig ist jedoch, dass sie ein tiefes Verständnis für die Risiken und Grenzen der KI haben und wissen, wie sie die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und ethischen Leitplanken umsetzen können. Dies sind Grundvoraussetzungen für das Verteidigungsministerium und jede andere Regierungsbehörde.
Ein maßgeschneiderter KI-Lernpfad kann dabei helfen, Lücken und Schulungsbedarf zu identifizieren, damit die Mitarbeiter das Wissen erwerben, das sie für ihre spezifischen Aufgaben benötigen. Institutionsweite KI-Kompetenz ist für alle Mitarbeiter unerlässlich, damit sie sich schnell entwickelnde, virale und gefährliche Bedrohungen wie Desinformation und Deepfakes schnell bewerten, beschreiben und darauf reagieren können.
IBM wendet KI-Kompetenz in unserem Unternehmen auf maßgeschneiderte Weise an, da die Definition der wesentlichen KI-Kompetenz je nach Position einer Person variiert.
Als führendes Unternehmen im Bereich vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz hat IBM Erfahrung in der Entwicklung von Governance-Frameworks, die den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Übereinstimmung mit den Werten des Kundenunternehmens leiten. IBM verfügt auch über eigene Frameworks für den Einsatz von KI innerhalb von IBM, die politische Positionen wie den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie beeinflussen.
KI-Tools werden heute im Bereich der nationalen Sicherheit und zum Schutz vor Datenschutzverletzungen und Cyberangriffen eingesetzt. Aber KI unterstützt auch andere strategische Ziele des Verteidigungsministeriums. Sie kann die Belegschaft erweitern, dazu beitragen, ihre Effektivität zu steigern und ihnen bei der Umschulung zu helfen. Sie kann helfen, resiliente Lieferketten zur Unterstützung von Soldaten, Matrosen, Fliegern und Marinesoldaten in den Bereichen Kriegsführung, humanitäre Hilfe, Friedenssicherung und Katastrophenhilfe zu schaffen.
Das CDAO nimmt als Teil seines verantwortungsvollen KI-Toolkits fünf ethische Prinzipien auf: verantwortungsbewusst, gerecht, nachvollziehbar, zuverlässig und steuerbar. Diese Grundsätze basieren auf dem bestehenden Ethik-Framework des US-Militärs und sind in den Werten des Militärs verankert. Sie tragen dazu bei, das Engagement des Militärs für eine verantwortungsvolle KI aufrechtzuerhalten.
Es müssen gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, um diese Grundsätze durch Berücksichtigung der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen in den Modellen und den Governance-Systemen rund um diese Modelle zu verwirklichen. Im Folgenden geben wir umfassende Empfehlungen für die Operationalisierung der ethischen Grundsätze des CDAO.
„Das Personal des Verteidigungsministeriums wird ein angemessenes Maß an Urteilsvermögen und Sorgfalt walten lassen und gleichzeitig für die Entwicklung, die Bereitstellung und die Nutzung von KI-Funktionen verantwortlich bleiben.“
Alle sind sich einig, dass KI-Modelle von Mitarbeitern entwickelt werden sollten, die sorgfältig und rücksichtsvoll vorgehen, aber wie können Unternehmen Mitarbeiter für diese Arbeit gewinnen? Wir empfehlen:
Hinweis: Diese Verantwortungsmaßstäbe müssen für KI-Laien interpretierbar sein (ohne „Mathsplaining“).
„Das Ministerium wird bewusste Maßnahmen ergreifen, um unbeabsichtigte Verzerrung in den KI-Funktionen zu minimieren.“
Alle sind sich einig, dass die Nutzung von KI-Modellen fair sein und nicht diskriminieren darf, aber wie sieht das in der Praxis aus? Wir empfehlen:
„Die KI-Fähigkeiten der Abteilung werden entwickelt und bereitgestellt, sodass relevante Mitarbeiter ein angemessenes Verständnis der Technologie, der Entwicklungsprozesse und der Betriebsmethoden haben, die für die KI-Funktionen gelten, einschließlich transparenter und überprüfbarer Methoden, Datenquellen, Entwurfsverfahren und Dokumentation.“
Operationalisieren Sie die Rückverfolgbarkeit, indem Sie allen Mitarbeitern mithilfe von KI klare Richtlinien an die Hand geben:
IBM und seine Partner können KI-Lösungen mit umfassenden, überprüfbaren Inhalten anbieten, die für Anwendungsfälle mit hohem Risiko unerlässlich sind.
„Die Funktionen des Ministeriums werden explizite, klar definierte Verwendungszwecke haben, und die Sicherheit und Effektivität dieser Funktionen werden innerhalb dieser definierten Verwendungszwecke über ihre gesamten Lebenszyklen hinweg getestet und gesichert.“
Unternehmen müssen klar definierte Anwendungsfälle dokumentieren und dann die Einhaltung der Vorschriften prüfen. Die Operationalisierung und Skalierung dieses Prozesses erfordert eine starke kulturelle Ausrichtung, damit die Praktiker auch ohne ständige direkte Aufsicht die höchsten Standards einhalten können. Zu den Best Practices gehören:
„Das Ministerium wird KI-Funktionen so konzipieren und entwickeln, dass sie ihre beabsichtigten Funktionen erfüllen und gleichzeitig die Fähigkeit besitzen, unbeabsichtigte Folgen zu erkennen und zu vermeiden sowie Bereitstellungssysteme, die ein unbeabsichtigtes Verhalten zeigen, abzuschalten oder zu deaktivieren.“
Die Umsetzung dieses Prinzips erfordert:
IBM steht an vorderster Front bei der Förderung vertrauenswürdiger KI-Prinzipien und ist von Anfang an ein Vordenker bei der Governance von KI-Systemen. Wir folgen den seit langem geltenden Grundsätzen von Vertrauen und Transparenz, die verdeutlichen, dass die Rolle der KI darin besteht, menschliches Fachwissen und Urteilsvermögen zu ergänzen und nicht zu ersetzen.
Im Jahr 2013 hat IBM das Thema Erklärbarkeit und Transparenz in KI und maschinellem Lernen in Angriff genommen. IBM ist führend im Bereich der KI-Ethik, hat 2015 einen globalen KI-Ethik-Experten ernannt und 2018 einen KI-Ethikbeirat ins Leben gerufen. Diese Experten arbeiten daran, sicherzustellen, dass unsere Prinzipien und Verpflichtungen bei unseren globalen geschäftlichen Engagements eingehalten werden. Im Jahr 2020 hat IBM seine Toolkits für verantwortungsvolle KI an die Linux Foundation gespendet, um die Zukunft einer fairen, sicheren und vertrauenswürdigen KI zu gestalten.
IBM steht an der Spitze der weltweiten Bemühungen, die Zukunft einer verantwortungsvollen KI sowie ethischer KI-Metriken, -Standards und -Best-Practices zu gestalten:
Verantwortungsvolle KI zu kuratieren ist eine vielschichtige Herausforderung, denn sie erfordert, dass sich menschliche Werte zuverlässig und konsistent in unserer Technologie widerspiegeln. Aber die Mühe lohnt sich. Wir glauben, dass die oben genannten Richtlinien dem Verteidigungsministerium helfen können, vertrauenswürdige KI operativ einzusetzen und seine Mission zu erfüllen.
