Ihre Kunden profitieren von zahlreichen Vorteilen, von denen viele im Gegenzug auch Ihrem Unternehmen zugute kommen. Wenn Sie Ihre Kunden fragen würden, was ihnen an Chatbots auffällt und was sie schätzen, würden die folgenden Antworten wahrscheinlich ganz oben auf ihrer Liste stehen. Chatbots können:

Schnelle Antworten auf Kundenanfragen bereitstellen

Niemand wartet gerne auf eine Antwort. Die meisten Menschen fürchten sich davor, zu hören: „Ich melde mich umgehend bei Ihnen.“ Bei so vielen Informationsquellen, die Kunden zur Verfügung stehen, und so vielen Kaufoptionen warten Ihre Kunden möglicherweise nicht auf Antworten. Chatbots beantworten diese Fragen schnell und rund um die Uhr.

Personalisierte Services und Vorschläge anbieten

Chatbots reagieren nicht nur schnell, sondern antizipieren auch Kundenbedürfnisse, übermitteln nützliche Nachrichten und empfehlen neue Produkte. KI analysiert Kundeninteraktionen, um Empfehlungen auszusprechen und nächste Schritte vorzuschlagen. Eine höhere Kundenzufriedenheit kann Ihren Kundenwert steigern.

Interagieren, wann und wo sich Kunden befinden

Dialogorientiertes Marketing (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) kann auf einer Vielzahl von Plattformen und Tools bereitgestellt werden, um Ihre Kunden dort zu erreichen, wo und wie sie es bevorzugen. Sie können über Webseiten, digitale Anzeigen, Mobil- oder Messaging-Apps, Telefon, Kiosksysteme in Geschäften, soziale Medien oder SMS mit ihnen in Kontakt treten. Dieser Omnichannel-Ansatz ermöglicht es Ihnen, mit Kunden dort in Kontakt zu treten, wo sie am aktivsten und am entspanntesten sind.

Die Sprache der Kunden sprechen

Ihre Kunden können Ihren Chatbot von fast jedem Land der Welt aus kontaktieren. Anstatt den Kunden zu zwingen, in Ihrer Muttersprache zu kommunizieren, können Chatbots für Unternehmen mehrere Sprachen unterstützen und sogar auf der Grundlage der ersten Eingabe eine fundierte Vermutung anstellen, sei es im Chat, per Textnachricht oder per Spracheingabe. Ihr potenzieller Markt ist weltweit.

Self-Service-Optionen anbieten

Kunden ziehen es oft vor, einfache Aufgaben unabhängig zu erledigen. Ihr Chatbot kann sie auffordern und mehr Self-Service-Optionen und Ressourcenanweisungen anbieten, was Ihren Kunden Zeit spart und Ihren Personalbedarf reduziert.

Rund um die Uhr verfügbar sein

Plattformen funktionieren rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass Kunden außerhalb der regulären Geschäftszeiten auf Informationen und Support zugreifen können. Chatbots liefern sofortige Antworten auf Anfragen, was zu einer schnelleren Lösung von Problemen und einer verbesserten Customer Journey führt.

Details nur einmal angeben

Chatbots auf Unternehmensniveau können Kundengespräche und alle relevanten Details aufzeichnen. Wenn ein Chat an Ihr Kundenserviceteam weitergeleitet wird, müssen Kunden dieselben zeitaufwändigen Fragen nicht erneut beantworten. Dies führt zu weniger Frustration und Ärger für Ihre Kunden.