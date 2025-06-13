Beginnen wir mit einer Geschichte über einen meiner absoluten Lieblingskunden: eine große Polizeidienststelle. Dieser Kunde unterschied sich deutlich von allen anderen Kunden, mit denen ich bisher zusammengearbeitet hatte. Als wir unsere Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des KI-Lenkungsausschusses der Polizeibehörde begannen, wussten viele von ihnen nicht, warum sie dort waren.

Der Grund dafür war, dass sie alle über umfangreiches Fachwissen im Bereich der Polizeiarbeit verfügten. Sie hielten sich jedoch nicht für Experten in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) oder maschinelles Lernen (ML). Sie fragten: „Warum brauchen Sie mich in diesem Gremium?“

Aus diesem Grund begannen wir damit, zu erläutern, warum sie anwesend waren und warum es wichtig war, auf ihr Wissen und ihre Fachkompetenz in dem jeweiligen Thema zurückgreifen zu können. Aber das war noch nicht alles. Wir mussten zeigen, warum sie gebraucht wurden. Sie mussten lernen und verstehen, dass das, was sie in diese KI-Lösungen einbrachten, für die richtige Umsetzung der KI entscheidend war. Für eine erfolgreiche Implementierung von KI ist es unerlässlich, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Wir haben eine Verbindung zu den Mitarbeitenden hergestellt, indem wir ihnen aktiv gezeigt haben, dass die Herausforderung bei der Entwicklung einer funktionierenden KI keineswegs rein technischer Natur ist. Bereichsexperten – echte Bereichsexperten im Bereich der Polizeiarbeit – sind unerlässlich. Diese Personen verstehen die Daten, den Kontext, in dem sie erfasst wurden, sowie die Beziehungen zwischen den Datenpunkten und stellen so sicher, dass die richtige KI entwickelt, gewartet und verantwortungsvoll verwaltet wird .

Zu den Taktiken, die wir verwendet haben, gehörten Design Thinking-Übungen, die aus der eigenen KI-Design-Gilde von IBM hervorgegangen sind. Diese Design Thinking-Übungen behandeln Fragen wie:

Sind die richtigen Personen beteiligt?

Was ist das Kernproblem, das wir zu lösen versuchen?

Haben wir nach Ansicht der Experten die richtigen Daten und das richtige Verständnis der Daten, um diese KI-Initiative zum Leben zu erwecken?

Welche taktischen KI-Prinzipien müssen sich in unseren KI-Systemen widerspiegeln, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen? Und wie definieren wir die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen, die notwendig sind, um diese Prinzipien zum Leben zu erwecken?

Was sind die unbeabsichtigten Auswirkungen dieser KI-Modelle?

Wie würden Sie eine gezielte Risikominderung angehen?

Für welche verschiedenen Personas müssen wir entwickeln?

Was müssen wir über die beabsichtigte und unbeabsichtigte Verwendung dieser KI kommunizieren?

Diese introspektive Arbeit muss in einem Umfeld durchgeführt werden, das Bescheidenheit und Inklusivität sowie psychologische Sicherheit in den Vordergrund stellt und Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen einbezieht. Das Ergebnis dieser Arbeit ist, dass die Teams endlich über die Sprache verfügen, die sie schon lange brauchen. So können sie den Entwicklern oder Käufern klar kommunizieren, was entwickelt oder angeschafft werden muss, um KI-Lösungen verantwortungsvoll zu kuratieren.