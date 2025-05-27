Ob Sie bereit sind oder nicht, ein neuer App-Boom steht bevor. In den nächsten drei Jahren werden wir möglicherweise eine Milliarde – ja, eine Milliarde – neue Anwendungen sehen ... und das dank generativer KI.

Generative KI beschleunigt die App-Entwicklung durch KI-Code-Generierung und die Automatisierung anderer Schritte, darunter insbesondere die Erstellung von Testfällen zur Überprüfung der Funktionalität – ein traditionell zeitaufwändiger Prozess.

KI-gestützte Tools und Entwicklungsumgebungen helfen App-Entwicklern dabei, besser zu arbeiten, indem sie ihnen Routineaufgaben abnehmen und so Kapazitäten für mehr Innovation freisetzen.

Doch trotz aller Vorfreude ist für Unternehmen Vorsicht geboten: Je mehr neue Apps Sie in Ihre täglichen Workflows integrieren, desto größer ist das Risiko, dass etwas schiefgeht.