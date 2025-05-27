Ob Sie bereit sind oder nicht, ein neuer App-Boom steht bevor. In den nächsten drei Jahren werden wir möglicherweise eine Milliarde – ja, eine Milliarde – neue Anwendungen sehen ... und das dank generativer KI.
Generative KI beschleunigt die App-Entwicklung durch KI-Code-Generierung und die Automatisierung anderer Schritte, darunter insbesondere die Erstellung von Testfällen zur Überprüfung der Funktionalität – ein traditionell zeitaufwändiger Prozess.
KI-gestützte Tools und Entwicklungsumgebungen helfen App-Entwicklern dabei, besser zu arbeiten, indem sie ihnen Routineaufgaben abnehmen und so Kapazitäten für mehr Innovation freisetzen.
Doch trotz aller Vorfreude ist für Unternehmen Vorsicht geboten: Je mehr neue Apps Sie in Ihre täglichen Workflows integrieren, desto größer ist das Risiko, dass etwas schiefgeht.
In der Softwareentwicklung erholt sich eine resiliente Anwendung schnell von unerwarteten Unterbrechungen oder Ausfällen, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.
Aber wie können Unternehmen beurteilen, ob ihre Anwendungen resilient sind?
Die Antwort liegt in nicht-funktionalen Anforderungen oder NFRs. Im Gegensatz zu funktionalen Anforderungen, die sich auf die Aufgaben eines Systems beziehen, sind nicht-funktionale Anforderungen Kriterien für die Leistung und Funktionen eines Systems.
Bei der Bewertung der Resilienz der Anwendung sind sechs Arten von NFRs hervorzuheben:
Das Verständnis der wichtigsten nicht-funktionalen Anforderungen ist nur die halbe Miete. die Umsetzung von Maßnahmen zur Verfolgung von NFRs ist die andere.
Heutzutage agieren zu viele Unternehmen blind; es gibt entweder keine oder nur teilweise Transparenz hinsichtlich der Ausfallsicherheit. In einem aktuellen Fall versuchte ein Endbenutzer beispielsweise, auf eine cloudbasierte Anwendung zuzugreifen, die eine Verfügbarkeit von „fünf Neunen“ aufwies, was bedeutet, dass sie in einem bestimmten Zeitraum zu 99,999 % verfügbar war. Dennoch lief die App nicht wie erwartet.
Es stellte sich heraus, dass die Ursache ein Netzwerkfehler war, der die Nutzbarkeit der App beeinträchtigte. Informationen zur Benutzerfreundlichkeit zusätzlich zur Verfügbarkeit hätten dem Unternehmen helfen können, den Fehler schnell zu erkennen und zu beheben, wodurch die Benutzererfahrung der Endnutzer hätte gewahrt werden können.
KI hätte das verhindern können.
Die Resiliency-Lösung von IBM, IBM Concert, nutzt beispielsweise KI-gestützte Echtzeitanalysen, um Anwendungen zu bewerten und Resiliency-Scores auf der Grundlage von Kriterien zu vergeben, die sich auf die sechs NFRs beziehen. Darüber hinaus liefert sie Empfehlungen zur Behebung von Problemen und kann die Behebung häufiger Schwachstellen und Sicherheitslücken (Common Vulnerabilities and Exposures, CVEs) automatisieren, um eine schnellere Lösung und geringere Ausfallzeiten zu gewährleisten.
Da der Boom der generativen KI-Apps näher rückt, können Unternehmen es kaum erwarten, das Risiko der Einführung neuer Anwendungen einzugehen. Eine effektive Resilienzstrategie ermöglicht es Ihnen, Ausfallzeiten hinter sich zu lassen.
Erfahren Sie in diesem IDC Spotlight-Bericht mehr über KI-gestützte Automatisierung für die Ausfallsicherheit moderner Anwendungen.
Erfahren Sie, warum es wichtig ist, über eine Lösung wie IBM Concert zu verfügen, die KI nutzt, um Ihnen die Erkenntnisse zu liefern, die Sie benötigen, um Ihr Anwendungsmanagement zu optimieren und die Belastung von SREs und Entwicklern zu reduzieren.
Optimieren Sie die Anwendungsverwaltung und erhalten Sie KI-generierte Erkenntnisse, auf die Sie reagieren können, indem Sie IBM Concert verwenden, eine generative KI-gestützte Technologieautomatisierungsplattform.
Verbinden Sie die Full Stack Observability mit dem automatisierten Application Resource Management, um Leistungsprobleme zu beheben, bevor sie sich auf die Customer Experience auswirken.
Entdecken Sie hochinnovative Services von IBM Consulting für die Verwaltung komplexer Hybrid- und Multicloud-Umgebungen.
Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.