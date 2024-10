Wie DRPs sind auch BCPs und IRPs Teile einer umfassenderen Disaster-Recovery-Strategie, auf die sich ein Unternehmen verlassen kann, um im Katastrophenfall den normalen Betrieb wiederherzustellen. BCPs werfen in der Regel einen breiteren Blick auf Bedrohungen und Lösungsoptionen als DRPs und konzentrieren sich auf das, was ein Unternehmen zur Wiederherstellung der Konnektivität benötigt. IRPs sind eine Art von DRP, die sich ausschließlich auf Cyberangriffe und Bedrohungen von IT-Systemen konzentrieren. IRPs beschreiben klar und deutlich die Echtzeit-Notfallreaktion eines Unternehmens von dem Moment an, in dem eine Bedrohung entdeckt wird, bis hin zu deren Eindämmung und Lösung.