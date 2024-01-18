KI-Trends: Ein genauerer Blick auf die Rolle des maschinellen Lernens

Die derzeit angesagteste Technologie ist KI – genauer gesagt generative KI. Der Trend ist so populär, dass sich jeder Konferenz- und Webinar-Sprecher verpflichtet fühlt, irgendeine Form von KI zu erwähnen, unabhängig von seinem Fachgebiet.

Die Innovationen und Risiken, die KI mit sich bringt, sind gleichermaßen aufregend und beängstigend. Der starke Fokus auf diese Technologie überschattet jedoch eine wichtige Komponente der künstlichen Intelligenz: maschinelles Lernen (ML).

Kurz gesagt: ML ist eine Untergruppe der KI, die auf Mustern, Vorhersagen und Optimierung basiert. Cybersicherheitstools nutzen ML, um mithilfe von Vorhersagen und Mustern Anomalien zu erkennen und potenzielle Bedrohungen aufzuspüren. Anstatt dass ein Mensch stundenlang Protokolle liest, kann ML dieselben Aufgaben in Sekundenschnelle erledigen.

Wie KI gibt es auch ML schon seit langer Zeit. Der Grund, warum wir jetzt so viel über KI sprechen, ist, dass generative KI die Art und Weise, wie wir mit Technologie kommunizieren, grundlegend verändern wird. Aber auch ML verändert sich, und im Jahr 2024 werden wir es auf neue Art und Weise einsetzen.