KI-Governance ist die Fähigkeit, KI-Aktivitäten innerhalb eines Unternehmens zu überwachen und zu verwalten. Dazu gehören Prozesse und Verfahren, um die Herkunft von im Unternehmen eingesetzten Daten und Modellen nachzuvollziehen und zu dokumentieren, sowie die Techniken, die zum Trainieren, Validieren und Überwachen der kontinuierlichen Genauigkeit von Modellen verwendet werden. Eine effektive KI-Governance bietet Unternehmen drei wesentliche Vorteile:

Compliance. Sie trägt dazu bei, dass KI-Lösungen und KI-gestützte Entscheidungen mit branchenweit anerkannten Verfahren, regulatorischen Standards und gesetzlichen Anforderungen übereinstimmen.

Vertrauen . Sie schafft Vertrauen in KI-Entscheidungen, indem sie dazu beiträgt, dass KI-Modelle erklärbar und fair sind.

Effizienz. Sie verbessert die Geschwindigkeit der Markteinführung und senkt die Kosten für die KI-Entwicklung durch Standardisierung und Optimierung der Verfahren zur KI-Entwicklung und -Einführung.

Unternehmen, die keine KI-Governance einführen, riskieren zahlreiche negative Konsequenzen. Der Prozess des maschinellen Lernens ist iterativ und erfordert Zusammenarbeit. Ohne gute Governance und Dokumentation können Data Scientists oder Validierer nicht sicher sein, woher die Daten eines Modells stammen oder wie das Modell erstellt wurde. Dies kann zu Ergebnissen führen, die nur schwer zu reproduzieren sind. Wenn Administratoren ein Modell mit falschen oder unvollständigen Daten trainieren, kann monatelange Arbeit zunichte gemacht werden.

Mangelnde KI-Governance kann auch zu erheblichen Strafen führen. So wurden bereits Banken zu Geldstrafen in siebenstelliger Höhe verurteilt, weil sie bei der Bestimmung der Kreditwürdigkeit voreingenommene Modelle verwendeten. Die EU plant, die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) um KI-Vorschriften zu ergänzen. Verstöße gegen die DSGVO können derzeit zu einer Geldstrafe von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr führen, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Auch der Ruf der Marke ist gefährdet. In einem Experiment wurde eine KI-Software eingesetzt, um die Sprachmuster junger Menschen in den sozialen Medien zu lernen. Verwaltungsbeamte entfernten die Software schnell, nachdem Internet-Trolle dem Tool „beigebracht“ hatten, rassistische, sexistische und antisemitische Beiträge zu verfassen.

Konzeptionelle Architektur





