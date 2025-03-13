Das indische Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY) födert im Auftrag der indischen Regierung Initiativen zur digitalen Transformation für Regierungsbehörden und Organisationen des öffentlichen Sektors. Das Ministerium ist auch für die Formulierung von Richtlinien, Strategien und Frameworks für den Einsatz von Elektronik und Informationstechnologie verantwortlich.

Um die Vorteile des Cloud Computing zu nutzen und die Verbreitung der Cloud in allen Ministerien und Behörden zu beschleunigen und gleichzeitig die Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu optimieren, hat die indische Regierung eine ehrgeizige Cloud-Initiative ins Leben gerufen: „MeghRaj“.

MeitY ist für die Zulassung von Anbietern von Cloud-Diensten (CSPs) zuständig, die die Kriterien erfüllen und sich einer Prüfung durch die Direktion für Standardisierung, Prüfung und Qualitätszertifizierung (STQC) unterziehen müssen. Nach erfolgreichem Abschluss der MeitY-Zulassung können CSPs an Cloud-Beschaffungsprogrammen der Regierung und des öffentlichen Sektors teilnehmen.

Die MeitY-Zulassung setzt voraus, dass die angebotenen Cloud-Services in Indien gehostet werden und dass sich die Daten auf die Landesgrenzen beschränken. Außerdem muss der Cloud-Service-Anbieter globale Standards wie ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 und ISO 20000einhalten.

