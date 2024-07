Das benutzer- und kooperationsorientierte Team von IBM Garage entschied sich zunächst dafür, einen Design-Thinking-Workshop zu organisieren, bei dem es sich selbst ein Bild von der Arbeitsumgebung bei Hera machen konnte. „Das Team von Garage musste sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig machen“, so Bonetti. „Aus Erfahrung wissen wir, dass Spezialisten für maschinelles Lernen die Praxis erleben müssen, da diese viel komplexer ist als Laborbedingungen. Also kam das Team von Garage in einer unserer Anlagen vorbei. Eine Mülldeponie ist per Definition voll mit deformierten Materialien, die alle durcheinander auf einem großen Haufen liegen. Außerdem sind die Lichtverhältnisse vor Ort sehr unterschiedlich. Die Identifizierung der Materialien ist für eine KI also nicht ganz so einfach, wie Kätzchen auf Facebook-Fotos zu erkennen.“

Tatsächlich stellten die Teams von Hera und IBM Garage recht schnell fest, dass sich das Innere der Anlagen nicht eignete, um dort die gewünschten Videoaufnahmen zu machen. Es lief einfach zu viel Material in zu kurzer Zeit an den Kameras vorbei. Stattdessen fanden die Teams einen besseren Überwachungspunkt in einem vorgelagerten Prozessschritt.

Indem sie Kameras direkt an den Müllwagen installierten, konnten sie das Abfallmaterial dabei filmen, wie es (in deutlich geringeren Mengen) aus den Mülltonnen der Anwohner fällt. „Das Material fliegt zwar nach wie vor in unglaublich schnell an den Kameras vorbei“, erklärt Bonetti, „doch die Analyse dieser Bilder hat es uns trotzdem ermöglicht, signifikante Muster im Abfall zu identifizieren. Diese helfen uns wiederum dabei, schon während des Einsammelprozesses – statt innerhalb der Anlage – eine qualitative Bewertung der Abfälle durchzuführen, was künftig den Zeit- und Kostenaufwand des Wiederverwertungsprozesses reduzieren könnte.“